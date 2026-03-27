Chị đẹp Việt gây sốt khi tham gia ‘Đạp gió 2026’ tại Trung Quốc là ai?

Chương trình Đạp gió ra mắt lần đầu năm 2020 và nhanh chóng trở thành hiện tượng tại Trung Quốc cũng như nhiều quốc gia châu Á. Đây là chương trình âm nhạc - giải trí quy tụ các nghệ sĩ nữ nổi tiếng, thường ở độ tuổi từ 30 trở lên, cùng tham gia huấn luyện, biểu diễn và cạnh tranh để giành suất ra mắt trong một nhóm nhạc.

Chị đẹp Trang Pháp tiết lộ lý do tham gia 'Đạp gió 2026'

Trên fanpage khoảng 1 triệu người theo dõi, ca sĩ Trang Pháp chia sẻ về việc tham gia chương trình Đạp gió 2026 tại Trung Quốc. Nữ ca sĩ mở đầu bài viết bằng lời chào khán giả, đồng thời bày tỏ sự hào hứng trước hành trình mới.

Nhan sắc trẻ trung của Trang Pháp ở độ tuổi U.40 ẢNH: FBNV

Trước những thắc mắc từ cộng đồng mạng xoay quanh việc nữ ca sĩ 8X đã có thành công nhất định trong chương trình Chị đẹp đạp gió rẽ sóng 2023 tại Việt Nam nhưng vẫn tiếp tục thử thách bản thân, Trang Pháp cho biết quyết định này xuất phát từ ba lý do chính.

Trước hết, nữ nghệ sĩ bày tỏ mong muốn được học hỏi. Theo cô, dù hành trình trước đó mang lại nhiều tình cảm và sự ghi nhận từ khán giả, cô nhận thấy bản thân vẫn chưa phải là phiên bản hoàn thiện nhất. “Mỗi lộ trình trong cuộc đời sẽ cho ta những thành tựu và bài học. Bây giờ là lúc tạm cất những điều cũ để đến với những trải nghiệm mới”, nữ ca sĩ chia sẻ trên fanpage.

Bên cạnh đó, Trang Pháp cũng đề cập đến những hoài nghi mà cô cho rằng luôn tồn tại trong sự nghiệp của bất kỳ nghệ sĩ nào. Tuy nhiên, thay vì né tránh, cô chọn cách đối diện và biến chúng thành động lực. Nữ ca sĩ 8X cho rằng việc bước ra khỏi vùng an toàn là điều cần thiết để khám phá giới hạn của bản thân, cũng như mở rộng góc nhìn về thế giới xung quanh.

Không chỉ dừng lại ở việc tranh tài, nữ ca sĩ sinh năm 1989 mong muốn mang âm nhạc và văn hóa Việt Nam ra quốc tế. Cô cho biết: “Tôi mang theo một tình yêu âm nhạc thuần khiết nhất cùng khát khao được đem âm nhạc và văn hóa Việt Nam tới giao lưu, kết nối với những người bạn mới, dùng chính âm nhạc để giao tiếp giữa những tâm hồn đồng điệu”.

Trang Pháp cho biết mục tiêu lớn nhất trong hành trình lần này không phải là thành tích cụ thể mà là vượt qua chính mình. Cô hướng đến hình ảnh một nghệ sĩ không ngại thử thách, sẵn sàng làm mới bản thân và luôn giữ tinh thần cháy hết mình với đam mê. Nữ ca sĩ bày tỏ hy vọng nhận được sự đồng hành từ khán giả trong chặng đường sắp tới.

Với kinh nghiệm sáng tác và biểu diễn, Trang Pháp được kỳ vọng sẽ có những phần thể hiện đáng chú ý, đồng thời góp phần giới thiệu màu sắc âm nhạc và văn hóa Việt Nam đến khán giả quốc tế ẢNH: FBNV

Trang Pháp, tên thật Nguyễn Thùy Trang, sinh năm 1989. Cô lần đầu được khán giả biết đến qua vai Thảo Uyên trong bộ phim Nhật ký Vàng Anh. Sau đó, cô tiếp tục ghi dấu ấn khi tham gia chương trình The Remix - Hòa âm ánh sáng 2015.

Ở lĩnh vực âm nhạc, Trang Pháp hoạt động với vai trò ca sĩ kiêm nhạc sĩ, sở hữu nhiều ca khúc được công chúng biết đến như Chỉ là, Tóc ngắn, Sau khi chia tay thì phải làm gì. Bên cạnh đó, cô còn đứng sau sáng tác một số bài hit quen thuộc của làng nhạc Việt như Gửi anh xa nhớ, Tình yêu màu nắng...