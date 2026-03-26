Nữ ca sĩ 9X nghẹn ngào trải lòng về loạt biến cố mất 5 người thân

Xuất hiện tại chương trình, Phùng Khánh Linh mang theo bộ tóc giả đã trở thành hình ảnh gắn liền với cô thời gian qua. Không đơn thuần là một lựa chọn tạo hình, bộ tóc giả giống như biểu tượng cho giai đoạn trưởng thành trong tư duy làm nghề, cô không còn loay hoay với câu hỏi về sự nổi tiếng hay công nhận, mà tập trung rõ ràng hơn vào điều mình thực sự muốn theo đuổi trong âm nhạc.

Phùng Khánh Linh kể về biến cố gia đình

Hơn 10 năm theo đuổi nghệ thuật, Phùng Khánh Linh đi qua nhiều giai đoạn khắc nghiệt về tài chính, tinh thần lẫn cảm xúc. Trò chuyện với Châu Bùi, nữ ca sĩ sinh năm 1994 chia sẻ thời điểm album Citopia ra mắt cũng là lúc cô liên tiếp đối diện mất mát khi 4 người thân qua đời vì Covid-19. "Lúc đó tôi hoảng loạn, không biết cách nào để vượt qua. Tôi nhớ mãi, mình phải cố gắng sáng tác để chạy trốn nỗi đau", cô trải lòng.

Đến năm 2024, nữ ca sĩ thừa nhận sự ra đi của bố là cú sốc lớn nhất trong đời. Giọng ca Hôm nay tôi buồn bộc bạch: "Bố là người đầu tiên tin tưởng, dẫn lối tôi đến với nghệ thuật. Từ nhỏ, bố chở tôi đi diễn, chải tóc, mua kẹp tóc, dạy tôi cách giao lưu với khán giả. Đến bây giờ, mỗi khi đứng trên sân khấu, tôi vẫn cảm giác bố luôn ở đó".

Nữ ca sĩ không kiềm được nước mắt khi kể về bố, nhận ra nhiều bài học quý giá khi đi qua mất mát

Biến cố xảy ra đúng thời điểm Phùng Khánh Linh đang bước vào giai đoạn phát triển của sự nghiệp. Trước đó, bố của nữ ca sĩ bị tai biến, dần mất nhận thức và thậm chí không còn nhớ tên con gái. "Khoảnh khắc đau lòng nhất là khi bố không còn nhận ra tôi. Tôi từng giận vì ngày xưa bố hứa sẽ luôn ở bên mình, mà giờ lại quên tên con gái. Nhưng khi trưởng thành hơn, tôi hiểu mình phải cảm thông cho bệnh tật của bố, không thể ích kỷ và trách móc như thế", cô chia sẻ.

Khoảnh khắc nhận tin bố qua đời khi đang lưu diễn ở Hàn Quốc trở thành ký ức khó quên đối với Phùng Khánh Linh. Cô rơi vào hai trạng thái hoàn toàn trái ngược, vừa hạnh phúc vì được đứng trên sân khấu trình diễn quốc tế, vừa đau đớn tột cùng khi mất đi người thân. Nhờ sự hỗ trợ từ công ty, Phùng Khánh Linh kịp trở về để gặp bố lần cuối. Sau đó, nữ ca sĩ mất một thời gian dài để cân bằng lại cảm xúc, dù bề ngoài vẫn tiếp tục công việc. Cô tâm sự: "Có những đêm tôi bị ký ức về bố dằn vặt. Nếu nói 'giá như', thì là giá như tôi dành nhiều thời gian hơn cho gia đình. Tôi tự hỏi danh vọng, tiền bạc hay vị trí có còn quan trọng không. Và câu hỏi lớn nhất là mình làm nghệ thuật vì điều gì. Câu trả lời là để mình hạnh phúc trước đã...", nữ ca sĩ tâm sự.

Châu Bùi giúp Phùng Khánh Linh mở lòng hơn, thoải mái chia sẻ về những nỗi sợ và học cách đối diện với chính mình

Đi qua những mất mát, giọng ca 9X học cách đối diện. Ở đó không chỉ là nỗi buồn của mất mát, mà là nỗi niềm của một người con khi nhận được chút thành quả của những điều mình theo đuổi, cố gắng đạt được, lại không còn đủ người thân để cùng chứng kiến và chia sẻ. Chính những va chạm từ giai đoạn không được đón nhận đến việc liên tiếp đối diện với mất mát, âm nhạc của Phùng Khánh Linh dần thay đổi. Nếu trước đây, âm nhạc có thể là nơi để né tránh cảm xúc, thì hiện tại, đó là nơi nữ ca sĩ chọn đi thẳng vào những điều chưa giải quyết được. Không phải để kể lại nỗi đau, mà để hiểu, gọi tên và biến nó thành một phần của hành trình sáng tạo và kết nối âm nhạc đến người nghe.