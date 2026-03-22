Phùng Khánh Linh từng ăn bánh tráng sống qua ngày, bán hàng online để làm nhạc

Phùng Khánh Linh hạnh phúc khi lần đầu tổ chức live concert với hàng ngàn khán giả Ảnh: BTC

Tối 21.3, ca sĩ Phùng Khánh Linh tổ chức live concert Giữa một vạn tour tại Nhà hát Hòa Bình (TP.HCM), đánh dấu cột mốc quan trọng trong hành trình âm nhạc của mình. Nữ ca sĩ có hai đêm diễn vào 21 và 22.3, với quy mô khoảng 2.000 khán giả mỗi đêm, đều cháy vé chỉ trong 10 phút mở bán.

Chưa bao giờ dám tin sẽ tổ chức được concert hàng ngàn khán giả

Phùng Khánh Linh chia sẻ khi đứng trên sân khấu, cô lại nhớ về tháng 3 năm ngoái, khi bắt đầu thực hiện những minishow chỉ với 300 khán giả bên dưới. Và không ngờ rằng chỉ một năm sau, cô lại được đứng trước 2.000 khán giả trong một live concert của riêng mình - điều mà trước đó nữ ca sĩ chưa bao giờ dám tin sẽ xảy ra.

"Thật lòng mà nói, đây là một điều kỳ diệu mà tôi chưa từng dám tưởng tượng. Giữa một vạn người là một cột mốc rất đặc biệt đối với tôi. Album này khiến tôi nhận ra rằng, những điều mình từng nghĩ là không thể… vẫn có thể xảy ra. Đã có những lúc trong cuộc sống, khi tôi tưởng chừng mình đang ở tận cùng của vực sâu. Tôi từng nghĩ rằng: 'Có lẽ mình vốn không được sinh ra để được nhớ đến'. Khi chúng ta lặp lại suy nghĩ nào đó trong một thời gian, chúng ta bắt đầu chấp nhận điều đó như một sự thật. Nhưng tất cả mọi người ở đây tối nay đã chứng minh điều ngược lại...", nữ ca sĩ tâm sự.

Phùng Khánh Linh đã tập luyện suốt một thời gian dài để thể hiện những phân đoạn múa ballet trong tiết mục mở màn live concert Ảnh: BTC

Đó cũng chính là tâm trạng của Phùng Khánh Linh cách đây 5 năm, khi cô viết Đằng sau sân khấu với rất nhiều hoài nghi về bản thân. Ca khúc này cũng lần giở lại những khởi đầu không ít khó khăn và trắc trở của nữ ca sĩ trên con đường âm nhạc. Khi ấy, phiên bản của cô đầy tiêu cực, luôn trách móc cuộc đời, than thân trách phận và tự hỏi vì sao hành trình của một người nghệ sĩ lại lắm chông gai đến vậy. Giữa hoàn cảnh chông chênh đó, Phùng Khánh Linh cho ra mắt Hôm nay tôi buồn, như cách để trút hết tâm can về những ngày chân ướt chân ráo vào TP.HCM lập nghiệp, trong tay chỉ có một khoản tiền ít ỏi, phải ăn bánh tráng để tiết kiệm chi phí sinh hoạt. Đó cũng là Thế giới không anh với câu chuyện về một cô bé lần đầu rón rén đến gõ cửa một hãng đĩa, đề nghị hãy lắng nghe âm nhạc của mình…

Để có kinh phí làm nhạc, Phùng Khánh Linh từng bán hàng online. Nữ ca sĩ không hề hổ thẹn về điều đó, trái lại còn cảm thấy tự hào. Cô nói nếu không có những ngày cặm cụi gói từng món hàng, có lẽ đã không có những album ra đời, không có cơ hội được gặp gỡ khán giả. Từ trải nghiệm của mình, Phùng Khánh Linh nhắn nhủ những ai đang nuôi dưỡng ước mơ: đừng sợ hãi hay tự phán xét khi phải làm nhiều công việc để theo đuổi đam mê. Rồi sẽ đến một ngày, ta quay lại để biết ơn quãng thời gian vất vả ấy, biết ơn vì đã không từ bỏ.

Nữ ca sĩ tự dẫn dắt toàn bộ câu chuyện trong show, không chỉ bằng ca khúc, âm nhạc mà còn bằng lời dẫn, lời thoại và giao lưu cùng khán giả Ảnh: BTC

'Thế giới nội tâm' được sân khấu hóa

Giữa một vạn tour được xây dựng như một hành trình cảm xúc xuyên suốt, lấy cảm hứng từ album Giữa một vạn người mang đậm tính cá nhân của Phùng Khánh Linh. Live concert được đạo diễn trẻ Dương Mai Việt Anh chia thành nhiều chương, tái hiện đầy đủ các trạng thái cảm xúc từ phủ nhận, giằng xé, giận dữ đến chấp nhận và chữa lành.

Trong đêm nhạc, Phùng Khánh Linh trình diễn 25 ca khúc, đều do cô tự sáng tác và hát trong hai album Cytopia và Giữa muôn vạn người. Điểm nhấn của chương trình nằm ở phong cách ma mị, đầy ấn tượng, với các màn vũ đạo được đầu tư bài bản. Đặc biệt, loạt ca khúc Anh là thằng tồi, Ước anh tan nát con tim, Hãy nói anh sai rồi, Em đau… phản ánh những xung đột nội tâm dữ dội, khiến người xem phải nổi da gà.

Phùng Khánh Linh cho thấy sự chỉn chu trong dàn dựng, dẫn dắt khán giả bước vào thế giới mang đậm màu sắc cá nhân, nơi mỗi ca khúc là một lát cắt tâm trạng Ảnh: BTC

Không đi theo lối kể chuyện tuyến tính, Giữa một vạn tour được xây dựng như một concept show, nơi âm nhạc, ánh sáng, vũ đạo và hình ảnh cùng tạo nên một "không gian cảm xúc" thống nhất. Các phần chuyển cảnh (transition), thay trang phục và video interlude được lồng ghép chặt chẽ, giúp khán giả bước sâu hơn vào thế giới mà Phùng Khánh Linh xây dựng.