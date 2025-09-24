Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giải trí

Mỹ Tâm tổ chức live concert quy mô 40.000 khán giả

Thạch Anh
Thạch Anh
24/09/2025 07:42 GMT+7

Ca sĩ Mỹ Tâm xác nhận sẽ tổ chức live concert vào ngày 13.12 tại Sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội).

Đêm nhạc dự kiến có quy mô lên tới 40.000 khán giả, hứa hẹn trở thành một trong những sự kiện âm nhạc đáng mong chờ trong năm. Theo công bố từ giọng ca Đừng hỏi em, vé của chương trình sẽ được mở bán chính thức từ 20 giờ ngày 5.11.

Mỹ Tâm tổ chức live concert quy mô 40.000 khán giả- Ảnh 1.

Live concert là dịp để Mỹ Tâm ôn lại chặng đường sự nghiệp cùng khán giả

Ảnh: NVCC

Live concert lần này sẽ được đầu tư toàn diện về âm nhạc, sân khấu, ánh sáng và hiệu ứng thị giác, nhằm tạo nên một trải nghiệm âm nhạc trọn vẹn cho khán giả. Với các tiết mục được dàn dựng xuyên suốt, ban tổ chức mong muốn kể lại hành trình 20 năm sự nghiệp của Mỹ Tâm bằng ngôn ngữ âm nhạc. Theo tiết lộ của ê kíp, sẽ có hàng loạt phần trình diễn được làm mới, kết hợp âm nhạc hiện đại và các yếu tố nghệ thuật sân khấu.

Mỹ Tâm cho biết live concert lần này sẽ mang đến những cảm xúc đặc biệt cho khán giả - những người đã đồng hành cùng cô trong suốt chặng đường ca hát. "Chờ đợi 40.000 "tri âm" đến thắp sáng sân Mỹ Đình và cùng xác lập một khoảnh khắc đặc biệt không thể bỏ lỡ", Mỹ Tâm chia sẻ trên trang cá nhân. 

Mỹ Tâm nói về 'màn trình diễn xúc động nhất trong sự nghiệp' của mình tại A80

Mỹ Tâm nói về 'màn trình diễn xúc động nhất trong sự nghiệp' của mình tại A80

"Tâm nghĩ không thể so sánh màn trình diễn sáng nay với bất kỳ sô diễn nào của mình vì đó không phải là một sô diễn, và Tâm đã đứng đó không như một nghệ sĩ mà là một người con của đất nước…", Mỹ Tâm xúc động nói về màn trình diễn đáng nhớ nhất trong sự nghiệp ca hát hơn 20 năm qua của cô tại A80.

Xem thêm bình luận