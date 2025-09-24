Mỹ Tâm tổ chức live concert quy mô 40.000 khán giả

Đêm nhạc dự kiến có quy mô lên tới 40.000 khán giả, hứa hẹn trở thành một trong những sự kiện âm nhạc đáng mong chờ trong năm. Theo công bố từ giọng ca Đừng hỏi em, vé của chương trình sẽ được mở bán chính thức từ 20 giờ ngày 5.11.

Live concert là dịp để Mỹ Tâm ôn lại chặng đường sự nghiệp cùng khán giả Ảnh: NVCC

Live concert lần này sẽ được đầu tư toàn diện về âm nhạc, sân khấu, ánh sáng và hiệu ứng thị giác, nhằm tạo nên một trải nghiệm âm nhạc trọn vẹn cho khán giả. Với các tiết mục được dàn dựng xuyên suốt, ban tổ chức mong muốn kể lại hành trình 20 năm sự nghiệp của Mỹ Tâm bằng ngôn ngữ âm nhạc. Theo tiết lộ của ê kíp, sẽ có hàng loạt phần trình diễn được làm mới, kết hợp âm nhạc hiện đại và các yếu tố nghệ thuật sân khấu.

Mỹ Tâm cho biết live concert lần này sẽ mang đến những cảm xúc đặc biệt cho khán giả - những người đã đồng hành cùng cô trong suốt chặng đường ca hát. "Chờ đợi 40.000 "tri âm" đến thắp sáng sân Mỹ Đình và cùng xác lập một khoảnh khắc đặc biệt không thể bỏ lỡ", Mỹ Tâm chia sẻ trên trang cá nhân.