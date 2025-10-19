Ca sĩ Phùng Khánh Linh ra sao sau biến cố?

Phùng Khánh Linh cho biết cô trải qua nhiều vấp ngã, mất mát, đã từng muốn đi thật xa

Ảnh: NVCC

Phùng Khánh Linh từng khao khát được nhìn thấy giữa hàng vạn người

Album Giữa một vạn người của Phùng Khánh Linh gồm 12 ca khúc, trong đó có 8 ca khúc hoàn toàn mới. Sản phẩm mới là sự pha trộn giữa các chất liệu âm nhạc: alternative pop, dream pop, punk và indie rock. Cô kết hợp cùng các nhà sản xuất âm nhạc Đại Lâm, Phú Phạm, blossom... Nữ ca sĩ cho biết, album là nơi bản thân chấp nhận những vết xước, những mất mát, sai lầm và cả sự cô đơn của người nghệ sĩ. "Tôi muốn album này không chỉ là những bài hát rời rạc, mà là một hành trình cảm xúc được nuôi dưỡng, được lắng nghe và được sống cùng khán giả từ rất sớm", Phùng Khánh Linh chia sẻ.

Chủ nhân hit Hôm nay tôi buồn bày tỏ cô biết ơn âm nhạc, vì như "ngọn đèn dẫn lối về nhà giữa đêm phủ kín sương mờ". Cô ví von những người yêu mình và mình yêu là những vì sao, là ánh sáng nâng đỡ cả bầu trời. Với nữ ca sĩ, album này là một hành trình chữa lành, lời cảm ơn dành cho tổn thương, tình yêu, mất mát và cả cô đơn. Cô nói tất cả đã góp phần tạo nên một Phùng Khánh Linh bình tĩnh, biết ơn và sâu sắc hơn.

"Nhiều năm qua, tôi từng khao khát được nhìn thấy giữa hàng vạn người. Nhưng khi đi qua những biến cố, tôi nhận ra điều mình cần không phải ánh nhìn của người khác, mà là khả năng nhìn thấy chính mình", nữ ca sĩ tâm sự.

Poster quảng bá cho album Giữa một vạn người Ảnh: NVCC

Trong đoạn phim giới thiệu album, Phùng Khánh Linh hóa thân nhân vật lấy cảm hứng từ vở ballet kinh điển Hồ thiên nga. "Tôi đã mượn hình ảnh nàng Odette để kể lại hành trình của bản thân, giữa ánh sáng và bóng tối, giữa khát vọng và nỗi sợ. Khi ngồi trong căn phòng gương, tôi nhìn thấy vô số phiên bản của mình: đẹp đẽ, yếu đuối, tổn thương và kiêu hãnh. Đó là lúc tôi hiểu rằng, mình không cần tìm kiếm ánh sáng ở bên ngoài, vì tôi chính là nguồn sáng của chính mình. Giờ đây tôi đã thôi cầu xin đám đông hãy nhìn thấy mình, tôi học cách lắng nghe bản thân một cách trực diện và trung thực hơn", cô chia sẻ.

Trước khi ra mắt album Giữa một vạn người, nữ ca sĩ lần lượt giới thiệu 4 ca khúc nằm trong dự án, gồm: Ước anh tan nát con tim, Em đau, Khóc Blóck, Tâm sự với đêm một mình. Cùng với đó, cô tổ chức tour diễn xuyên Việt với 5 đêm nhạc cùng live band tại TP.HCM, Đà Nẵng và Hà Nội để trực tiếp thử nghiệm âm thanh, không gian và cảm xúc với khán giả.

Nữ ca sĩ mong rằng 12 ca khúc trong album sẽ là điểm tựa cho khán giả trong những khoảnh khắc bất ổn của cuộc đời Ảnh: NVCC

Album Giữa một vạn người sẽ được phát hành đồng thời trên các nền tảng kỹ thuật số (Spotify, Apple Music, YouTube Music, iTunes) và ở 3 phiên bản vật lý. Chỉ sau một ngày ra mắt, album đã nhanh chóng đạt top 1 iTunes Việt Nam. Bên cạnh đó, nhiều bài hát trong album cũng vào top 100 bài hát ở thị trường Việt Nam trên iTunes.