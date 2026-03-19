Nhạc sĩ Minh Khang nhận lỗi, tài xế taxi: Lời xin lỗi không phải cho tôi

Vài ngày qua, đoạn video trích xuất từ camera hành trình ghi lại cảnh một nam hành khách trong tình trạng say xỉn, liên tục lớn tiếng, dọa nạt và dùng lời lẽ thô tục với tài xế xe công nghệ đã thu hút sự chú ý lớn từ dư luận. Ngay sau khi đoạn clip lan truyền, từ khóa nhạc sĩ Minh Khang vào top tìm kiếm với mức tăng 300% do ngoại hình và giọng nói của vị khách có sự tương đồng lớn với tác giả bản hit Đứa bé.

Sau nhiều ngày giữ im lặng và khóa bình luận trên trang cá nhân, đến sáng 18.3, nhạc sĩ Minh Khang đã chính thức đăng tải bài viết thừa nhận sai sót.

Nhạc sĩ Minh Khang thừa nhận mình cãi vã với tài xế xe công nghệ và đăng bài xin lỗi vào sáng 18.3 Ảnh: FBNV

"Tôi xin nhận lỗi về phía mình. Tối hôm đó tôi đã uống nhiều rượu và không kiểm soát được lời nói, dẫn đến việc có những lời lẽ khiếm nhã và không đúng mực với tài xế. Dù trong hoàn cảnh nào, việc nói năng thiếu tôn trọng người khác là điều tôi không nên làm. Tôi chân thành xin lỗi với bạn tài xế về điều đó", nhạc sĩ viết trên trang cá nhân.

Nhạc sĩ Minh Khang nhận lỗi, tài xế taxi nói gì?

Dù nhận lỗi, nam nhạc sĩ cũng bày tỏ sự bức xúc khi đoạn video bị đăng tải công khai ngay trong đêm, kéo theo nhiều bình luận công kích cá nhân. Anh cho rằng tài xế có quyền báo cáo sự việc lên ứng dụng thay vì đưa lên mạng xã hội, và xác nhận đã khiếu nại với hãng xe để bảo vệ quyền riêng tư. Hệ quả là tài xế N.T.H đã bị khóa tài khoản vĩnh viễn trên ứng dụng gọi xe.

Chia sẻ với Báo Thanh Niên, nam tài xế N.T.H cho biết việc đăng tải đoạn clip không phải để nổi tiếng, mà là một sự phản kháng trước những hành vi thiếu chuẩn mực.





Khi lời xin lỗi của nhạc sĩ Minh Khang được đăng tải trên trang cá nhân, cộng đồng mạng đã có những bình luận trái chiều. Nhiều khán giả bày tỏ thất vọng, thậm chí chỉ trích nhạc sĩ dùng ngôn từ dung tục, có lời đe dọa đối với tài xế. Trong khi số khác đặt vấn đề về tính hợp pháp của việc tài xế công nghệ công khai video hành khách lên mạng.

Nhạc sĩ Minh Khang sinh năm 1978, là gương mặt quen thuộc của làng nhạc Việt với vai trò sáng tác và sản xuất âm nhạc. Anh là chủ nhân của hàng loạt bản hit như Cầu vồng khuyết, Đứa bé, Giọt nước mắt chảy ngược, Lời nguyền… gắn liền với tên tuổi của các ngôi sao như Tuấn Hưng, Phan Đinh Tùng, Ngô Kiến Huy. Minh Khang kết hôn cùng siêu mẫu Thúy Hạnh năm 2006. Cả hai hiện có cuộc sống ổn định và hạnh phúc bên hai con gái Suli và Suti. Năm 2014, Minh Khang từng gây chú ý khi tham gia chương trình Bố ơi, mình đi đâu thế? cùng con gái Suti.