Trang Pháp lỡ hẹn thành đoàn tại 'Đạp gió 2026'

Tối 27.6, đêm chung kết chương trình Đạp gió 2026 (Trung Quốc) chính thức lên sóng với sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ nổi bật. Đại diện Việt Nam duy nhất của chương trình, Trang Pháp, khép lại hành trình kéo dài nhiều tháng bằng một tiết mục giàu năng lượng cùng đồng đội, đồng thời gây chú ý với những trải lòng về áp lực khi mang hình ảnh nghệ sĩ Việt Nam đến sân chơi quốc tế.

Ở màn trình diễn Knock out, Trang Pháp cùng các thành viên Tăng Bái Từ, An Kỳ, Lý Tâm Khiết, Hám Thanh Tử và Đạm Đạm mang đến màn trình diễn sôi động, đạt 905 điểm và xếp hạng nhì. Theo ê kíp, phần dance break của Trang Pháp là một trong những điểm nhấn giúp tiết mục được đẩy lên cao trào. Sau khi hoàn thành màn biểu diễn, cô gửi lời cảm ơn khán giả bằng tiếng Trung, sau đó tiếp tục bày tỏ sự biết ơn bằng tiếng Anh tới ê kíp sản xuất, các nghệ sĩ và người hâm mộ đã đồng hành trong suốt cuộc thi.

Trang Pháp có màn trình diễn giàu năng lượng trong đêm chung kết Đạp gió 2026 Ảnh: Cắt từ clip NVCC

Một chi tiết nhận được nhiều sự quan tâm là chia sẻ của nhóm trưởng Tăng Bái Từ về tên gọi của đội. Nữ nghệ sĩ cho biết ngoài chữ "Kỳ" trong tên An Kỳ mang ý nghĩa "núi", tên của các thành viên còn lại đều có bộ "Thủy", vì vậy cả nhóm chọn tên "Sơn Thủy Hữu Tương Phùng", với mong muốn gửi gắm ý nghĩa về sự gặp gỡ, gắn kết giữa các thành viên và khán giả như một mối duyên đặc biệt.

Dù không có tên trong đội hình thành đoàn, hành trình của Trang Pháp vẫn được Mango TV điểm lại trong video tổng kết phát sóng tại đêm chung kết.

Tâm thư xúc động của Trang Pháp trước đêm chung kết

Trước đêm thi quyết định, Trang Pháp khiến người hâm mộ xúc động khi đăng tải tâm thư dài trên fanpage hơn 1 triệu người theo dõi. Nữ ca sĩ thừa nhận cô bước vào cuộc thi với rất nhiều áp lực khi là quán quân đầu tiên của Chị đẹp đạp gió Việt Nam.

"Khán giả của Trang ở Việt Nam lẫn những khán giả mới tại Trung Quốc đều đặt kỳ vọng rất cao vào Trang. Nếu làm tốt, có lẽ mọi người sẽ coi đó là điều hiển nhiên. Nhưng nếu làm không tốt, cảm giác mình sẽ bị đánh giá khắt khe hơn rất nhiều", cô viết.

Nữ ca sĩ nhận được sự cổ vũ từ đông đảo người hâm mộ Việt Nam và Trung Quốc Ảnh: NVCC

Trang Pháp cho biết khi sang Trung Quốc, cô mới nhận ra quy mô và tính cạnh tranh của chương trình hoàn toàn khác so với phiên bản Việt Nam. Trong thời gian ngắn, nữ ca sĩ phải liên tục làm mới bản thân và thích nghi với môi trường làm việc cường độ cao. Nữ ca sĩ chia sẻ từng cảm thấy sợ hãi, kiệt sức và bất lực khi nghĩ mình khiến người hâm mộ quê nhà thất vọng. Tuy nhiên, điều giúp cô tiếp tục tiến về phía trước chính là tinh thần không bỏ cuộc.

"Dù Trang có buồn đến thế nào đi nữa thì sáng hôm sau, ngọn lửa trong Trang vẫn luôn cháy bỏng. Trang vẫn tự nhủ mình phải cố gắng gấp đôi, gấp ba, phải làm tốt hơn nữa", nữ ca sĩ trải lòng. Theo Trang Pháp, điều cô muốn chứng minh không phải là thứ hạng mà là tinh thần của một quán quân luôn nỗ lực đến cùng.

Trong suốt thời gian tham gia chương trình, Trang Pháp là một trong những nghệ sĩ quốc tế nhận được nhiều sự quan tâm trên các nền tảng mạng xã hội Trung Quốc. Theo thông tin từ ê kíp, nữ ca sĩ nhiều lần lọt top tìm kiếm trên Weibo, đồng thời xuất hiện trên các bảng xếp hạng thịnh hành của Douyin, Bilibili, Tiểu Hồng Thư và Kuaishou với hơn 200 từ khóa được lan truyền trong khoảng ba tháng.

Trước chung kết, cộng đồng người hâm mộ của Trang Pháp tại Việt Nam và Trung Quốc cũng triển khai nhiều hoạt động cổ vũ từ quảng cáo trên hệ thống metro, xe buýt, màn hình LED ngoài trời đến các màn hình drone phủ sắc hồng, tạo nên bầu không khí sôi động trước đêm thi cuối cùng.

Dù dừng chân trước ngưỡng thành đoàn, hành trình của Trang Pháp tại Đạp gió 2026 vẫn được xem là cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp của nữ ca sĩ khi cô là nghệ sĩ quốc tế duy nhất góp mặt và để lại nhiều dấu ấn trên sân khấu cũng như mạng xã hội Trung Quốc.