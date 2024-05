Tối 25.5, lễ hội âm nhạc School Fest mang đến những tiết mục trình diễn bùng nổ cho hàng ngàn sinh viên ký túc xá của Đại học quốc gia TP.HCM. Mở màn là bộ đôi nghệ sĩ quốc tế The Hotel Lobby, cả hai không chỉ trình diễn bản hit Waiting For You bằng tiếng Việt mà còn kết hợp với hai rapper Gonzo và Yuno BigBoi khuấy động sân khấu