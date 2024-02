Trang Pháp và hành trình giành chiến thắng ở 'Chị đẹp đạp gió rẽ sóng'

Trong tiết mục solo "chào sân" Chị đẹp đạp gió rẽ sóng, Trang Pháp khiến người xem bất ngờ khi trình diễn bản mashup hai ca khúc do cô tự sáng tác: Chỉ là - Down bad for you. Không chỉ thể hiện khả năng ca hát vượt trội cùng vũ đạo ấn tượng trên sân khấu, giọng ca gốc Hà Nội còn chiếm cảm tình người xem với màn thể hiện tài năng đánh piano.