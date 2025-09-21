Tranh cãi chuyện hình ảnh nữ sinh xuất hiện trong gợi ý ứng dụng Threads

Báo The Guardian ngày 20.9 đưa tin một người đàn ông 37 tuổi đã phát hiện ra các bài đăng quảng bá nền tảng Threads, do Meta phát triển, xuất hiện những quảng cáo mời dùng ứng dụng.

Đáng chú ý, những quảng cáo này phần lớn hiển thị hình ảnh của các nữ sinh mặc đồng phục, với khuôn mặt và tên tuổi được công khai, một số em thậm chí chỉ mới 13 tuổi. Người đàn ông đến từ thủ đô London, Anh nói rằng các quảng cáo mời dùng Threads được chèn vào tài khoản mạng xã hội Instagram cá nhân.

Meta bị cho là đã sử dụng thuật toán để đưa ra hình ảnh mang chủ đề cụ thể nhằm quảng cáo người dùng tham gia Threads ẢNH: REUTERS

Một số phụ huynh biết được thông tin này và nói rằng hình ảnh mà người đàn ông trên thấy được là ảnh chụp con em họ nhân ngày tựu trường và đăng lên mạng xã hội. Họ không biết rằng cài đặt của Meta có lựa chọn cho phép sử dụng các bài đăng cá nhân để quảng cáo.

Người đàn ông nhận được quảng cáo chia sẻ rằng những bài đăng này "có vẻ cố tình khiêu khích và lợi dụng" trẻ em cùng gia đình các em. Ông cho biết chỉ nhận được các bài đăng quảng bá về nữ sinh mặc đồng phục, không hề có hình ảnh của nam sinh.

Meta khẳng định những hình ảnh trên không vi phạm chính sách của họ. Công ty giải thích rằng họ giới thiệu người dùng ghé thăm Threads bằng cách hiển thị các bức ảnh được chia sẻ công khai, tuân thủ các tiêu chuẩn cộng đồng.

Người phát ngôn của Meta cho biết công ty có hệ thống để không quảng bá những bài đăng trên Threads do thanh thiếu niên chia sẻ. Trong khi đó, những hình ảnh học sinh tựu trường được các phụ huynh chia sẻ công khai. Meta cũng nhấn mạnh người dùng có thể chọn không để Meta đề xuất bài viết của họ lên nền tảng mạng xã hội.

Đây không phải lần đầu Meta đối mặt với những cáo buộc liên quan giới tính khi chạy quảng cáo. Hồi tháng 2, trang Global Witness đưa tin cơ quan nhân quyền độc lập tại Hà Lan phán quyết Meta có hành vi phân biệt đối xử dựa trên giới tính bị nghiêm cấm, khi đề xuất quảng cáo các việc làm đặc thù cho nam giới và nữ giới tại Hà Lan. Chẳng hạn, các điều tra phát hiện phần đông người dùng nam nhận quảng cáo làm công việc thợ máy hay thợ điện, trong khi nữ thường được nhận quảng cáo việc làm giáo viên tiểu học, lễ tân.