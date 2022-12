Tranh cãi chuyện phụ huynh “canh” camera trực tuyến

Như Thanh Niên đã thông tin, nhiều năm trở lại đây, rất nhiều trường mầm non gắn thêm camera trực tuyến trong lớp, cho phép phụ huynh (PH) ở bất cứ đâu cũng có thể mở điện thoại và xem con em mình từ sáng đến chiều. Nhà trường tự hào quảng bá dịch vụ đủ đầy, còn PH xem đây là tiêu chí hàng đầu để chọn trường cho con, với niềm tin “lớp có camera, đừng hòng cô dám làm gì con tôi”. Nhưng cũng từ đây, có những PH ngồi “canh”, “soi” camera từ sáng đến chiều để bắt lỗi giáo viên, gọi điện cho cô phải làm thế này, thế kia, từ những cái nhỏ nhặt nhất khiến các cô giáo chỉ biết “than trời” vì quá áp lực.

Một chủ trường mầm non nói thẳng: “Giáo viên nói thật đều ngán camera, vì nhân vô thập toàn, con người không ai hoàn hảo, cái nghề vốn đã quá vất vả như giáo viên mầm non lại bị “giám sát”, “điều khiển từ xa” qua camera từ sáng tới chiều thì chịu không thấu”.

“Nếu một nhân viên trong công ty mỗi ngày đều được sếp quan sát camera, sau đó gọi điện nhắc nhở liên tục về hành động trong lúc làm việc, thì tôi cam đoan chỉ một tuần sau nhân viên đó sẽ làm đơn xin nghỉ việc”, một bạn đọc bình luận.

Nhưng quan trọng hơn, chiếc camera trực tuyến đang vi phạm quyền riêng tư của cả trẻ em và cô giáo ngay trong môi trường giáo dục - nơi mà giá trị của mỗi con người phải được bảo vệ và tôn trọng.

Đàng hoàng thì không việc gì phải sợ !

Là một PH, bạn đọc (BĐ) Tuấn thẳng thắn: “Tôi có con nhỏ học mầm non đây. Tôi không cần riêng tư gì hết trơn á, tôi chỉ sợ nhất bé bị bạo hành, đánh đập ở trường nên tôi muốn xem, giám sát con tôi. Tôi chỉ gửi bé ở những trường nào cho xem camera. Tôi tin hầu hết PH nào cũng vậy”.

Tôi hoàn toàn nhất trí với việc không lắp camera trong lớp, hãy tôn trọng quyền riêng tư của thầy trò khi đang học. Phuong Pham Nên lắp camera nhưng không nên để PH xem trực tuyến. Để Ban giám hiệu xem và can thiệp khi cần (y tế, bạo hành... ). Nếu cần thiết, PH sẽ liên hệ nhà trường để xem, trích xuất hình ảnh. Honhu Trung





Ý kiến này được một số BĐ đồng tình như BĐ Thanh cho rằng: “Cây ngay không sợ chết đứng!”, còn BĐ Dương Đỗ bày tỏ: “Cần giám sát. Nếu giáo viên đàng hoàng thì không việc gì phải sợ”. BĐ Trương cũng cho biết: “Các cháu còn nhỏ chưa thể tự bảo vệ mình, được sự quan tâm dòm ngó của gia đình là điều tất nhiên. Nếu không làm gì sai, thì sao phải sợ camera?”.

“Nếu muốn PH tin tưởng, không xem camera và gọi điện nhắc nhở nhiều thì giáo viên phải xây dựng hình ảnh đẹp, yêu thương trẻ như con mình thì chả ai rảnh mà ngồi xem camera hoài”, BĐ Haiarsnal nêu ý kiến.

Lợi bất cập hại

Tuy nhiên, cũng có nhiều BĐ khác phản ứng khá quyết liệt. BĐ Bảo Di đề nghị: “Rất cần việc cấm các trường chia sẻ camera an ninh cho PH coi trực tiếp. Làm vậy là vi phạm quyền trẻ em, vi phạm nghiêm trọng quyền con người và quyền riêng tư của trẻ em cũng như giáo viên. Cần chấm dứt ngay lập tức”. BĐ Dũng Trần Vũ cho biết: “Một lớp có mấy chục cháu, mỗi buổi chỉ cần PH hỏi cô giáo một lượt thôi cô cũng phải mất bao nhiêu thời gian để trả lời (không trả lời không được), mà thời gian này là thời gian cô làm việc chăm các cháu. Mọi người hãy để các cô làm việc”.

BĐ Huy cũng chia sẻ: “Đã gửi con mà phải giám sát 24/24 thì ai mà chịu cho nổi. Chỉ nên lâu lâu xem camera, hoặc là xem lại những tình huống gì đáng chú ý thôi. Chứ mấy PH xem rồi cứ gọi cho cô giáo, xen vào chuyện dạy học của cô thì coi sao được? Cô có phương pháp dạy của cô, muốn cô dạy theo cách của mình thì đem con về mà tự dạy!”.

Cùng quan điểm, BĐ Đinh Kim Thạch đề nghị: “Nên hạn chế quyền truy cập camera của PH vì điều đó không thực sự cần thiết... Tôi hỏi mấy ông đi làm mà có người cứ tò tò nhìn theo, tôi đố các ông làm quá được 3 tháng. Theo tôi, trường vẫn lắp camera nhưng chỉ dùng để giải quyết khi có sự cố chứ không phải PH nào ưng vào xem là vào”.

Trong khi đó, nói về phía nhà trường, BĐ Tiến Long bày tỏ: “Tôi được biết không ai bắt các trường phải gắn camera và tự tiện cho PH được coi trực tuyến để “canh” suốt ngày như thế. Các cô giáo này than khổ, áp lực…, tôi nghĩ trước hết là do chính trường của họ “đẩy” họ vào thế như vậy. Tôi cũng không hiểu tại sao có trường lại làm như thế, họ có biết mình đang vi phạm về quyền riêng tư của trẻ cũng như của cô giáo không? Chẳng may nếu có xảy ra chuyện gì không hay từ những hình ảnh camera trực tuyến này, nhà trường có ý thức hết được trách nhiệm của mình không? Có gánh nổi không? Mong các trường xem xét lại”.