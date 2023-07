Tranh cãi đề tiếng Anh thi tốt nghiệp THPT: 'Đề bài chỉ cho tiến sĩ nghiên cứu'?

Mạng xã hội những ngày qua nảy lên tranh cãi đề tiếng Anh thi tốt nghiệp THPT có 2 lựa chọn đúng trong một câu. Cụ thể, bài thi đã trích dẫn ngữ liệu sau với yêu cầu chọn một đáp án cần được sửa lỗi, dựa trên 4 lựa chọn được gạch dưới:



"Their pioneering (A) research showed that the learning motivation of the two groups of learners was quite distinctive (B) from each other, and the comparative (C) group whose learning motivation was stronger performed better than the control (D) group".

Các chuyên gia cho rằng không chỉ một mà có đến hai đáp án sai trong câu này là 'distinctive' (B) và 'comparative' (C), gây khó khi làm bài. Theo đó, 'distinctive' sai về ngữ pháp vì không thể đi cùng giới từ 'from'. Còn 'comparative' sai về thuật ngữ nếu đặt trong bối cảnh nghiên cứu khoa học được đề cập ở ngữ liệu.

Câu hỏi trong đề thi tiếng Anh đang gây tranh cãi THANH NIÊN ONLINE

Câu hỏi mang tính hàn lâm?

Liên quan đến những tranh cãi đề tiếng Anh, nhiều bạn đọc đã nêu quan điểm đa chiều về cách ra đề thi tốt nghiệp THPT nói riêng, và quá trình dạy tiếng Anh trên trường phổ thông nói chung.

Chẳng hạn, tài khoản WTv... cho hay ngoại ngữ với đại đa số người học là để giao tiếp, nhưng với "cách dạy và thi như thế này mà học sinh, sinh viên chỉ giỏi thi chứ ra đường giao tiếp thì dở ẹc". "Những câu hỏi mang tính hàn lâm như trên chỉ nên dành cho những người đi sâu nghiên cứu", tài khoản này đánh giá.

Đồng tình, bạn đọc Thành Tô cho biết: "Đề bài đưa ra chỉ có thể đưa vào lý luận cho các bác tiến sĩ nghiên cứu, chứ thực tiễn cả 2 đều không đúng". "Đề thế này thì làm khó cho học sinh giỏi thôi", độc giả Dương Quá nhìn nhận.

Có ý kiến cho rằng câu hỏi trong đề thi tiếng Anh THPT chỉ phù hợp với... tiến sĩ NGỌC LONG

Chung góc nhìn, bạn đọc Trần Như Minh cho rằng "vấn đề muôn thuở" là việc dạy nói, đọc, viết song ngữ Việt-Anh cho học sinh chưa bao giờ hoàn thành xuất sắc, dù các em đã trải qua 12 năm phổ thông.

"Đa phần học sinh đối phó với các bài thi ở trường chứ chưa ứng dụng thực tế trong đời sống. Phải xem đây là ngôn ngữ bắt buộc để học và thực hành trong cộng đồng thì mới khá lên được", người này đề xuất.

Đáp lại, độc giả Hà nêu ý kiến rằng tiêu chuẩn đầu tiên để dạy học sinh nắm vững 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết tiếng Anh hay bất kỳ ngoại ngữ nào là sĩ số học viên chỉ từ 10-15 em, sau đó mới nói đến các điều kiện dạy và học khác như giáo trình, nghe nhìn và âm thanh, bàn ghế.

Thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023 NGỌC DƯƠNG

"Các bậc phụ huynh thời nay rất giỏi chê bai giáo viên Việt Nam là dạy học sinh 10 năm không nói được nhưng mấy ai biết yêu cầu đầu tiên và thiết yếu này. Với sĩ số khoảng 50 học sinh/lớp của Việt Nam từ trước đến nay, các em không bao giờ có thể nắm vững 4 kỹ năng và lỗi không thuộc về giáo viên", tài khoản này khẳng định.

Cả 2 đáp án nên được chấp nhận?

Từng đạt giải nhất học sinh giỏi tiếng Anh cấp tỉnh và giải ba học sinh giỏi tiếng Anh cấp quốc gia, Vũ Hà Linh, học sinh Trường THPT chuyên Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh), cho biết em cũng phân vân giữa hai đáp án 'distinctive' và 'comparative' trong lúc làm bài.

"Cuối cùng, em chọn 'comparative' vì thấy 'distinctive' có một vài trường hợp đi cùng 'from' để chỉ sự khác biệt hoàn toàn. Em cũng so sánh 'comparative' với 'control' thì nhận ra phải có sự tương đồng giữa loại từ của hai từ này, vì 'control' là danh từ mà 'comparative' lại là tính từ. Nên em quyết định chọn C", nữ sinh lý giải.

Đề tiếng Anh thi tốt nghiệp THPT có 2 lựa chọn đúng trong một câu đang gây tranh cãi trên mạng xã hội những ngày qua CHỤP MÀN HÌNH

Anh Luyện Quang Kiên, giáo viên luyện thi tại Hà Nội từng 5 lần đạt 9.0 IELTS, cho rằng cả 2 đáp án 'comparative' và 'distinctive' đều nên được Bộ GD-ĐT chấp nhận vì lỗi thuộc về khâu ra đề. Tài khoản My Channel cũng kiến nghị: "Rất mong Bộ GD-ĐT nhanh chóng xử lý và có ý kiến sớm để học sinh yên tâm".

Tương tự, bạn đọc Nguyễn Quốc Phượng thắc mắc: "Đề thi sai một câu, vậy có cộng điểm thêm cho học sinh?". Phản hồi vấn đề này, tài khoản U0L... cho rằng: "Theo quy định, nếu Bộ GD-ĐT xác định câu đó sai thì toàn bộ thí sinh được hưởng điểm của câu đó. Tôi nhớ không lầm năm 2020 đã có một trường hợp tương tự ở đề thi toán".

Ở một góc nhìn khác, tài khoản fxA... nói đề bài đã "chuẩn". "Người ta hỏi từ sai chứ không hỏi ít dùng hay phổ biến hay không phổ biến. Sai có nghĩa là sai ngữ pháp theo chuẩn ngữ pháp tiếng Anh. Tôi đồng ý với đáp án là 'distinctive', câu trả lời đúng nhất và được tính điểm", người này nêu quan điểm.

Đề văn bị chê “thiếu sáng tạo, trùng lặp”, đề tiếng Anh vướng phải tranh cãi... là những vấn đề liên quan đến công tác ra đề trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023 NGỌC LONG