Tranh cãi gay gắt vì cụm từ ‘tiểu thư nhà nghèo’: Muốn được cưng chiều có sai?

Thời gian gần đây, trên các hội nhóm bàn chuyện yêu đương và hôn nhân , cụm từ “tiểu thư nhà nghèo” xuất hiện với tần suất dày đặc. Nhiều người dùng cách gọi này để chỉ những cô gái xuất thân trong gia đình bình thường nhưng quen được chiều chuộng , có đòi hỏi cao hoặc kỳ vọng người yêu phải đáp ứng nhiều nhu cầu vật chất lẫn cảm xúc.

Từ một câu nói mang tính đùa vui, cụm từ nhanh chóng lan rộng và tạo ra nhiều luồng ý kiến trái chiều. Người cho rằng đây là cách gọi phản ánh đúng thực tế, trong khi số khác nhận định nó đang trở thành nhãn dán mới để phán xét phụ nữ.

“Tiểu thư nhà nghèo” là thái độ sống hay chỉ là định kiến?

Bùi Nhật Tân, ở đường số 20, P.An Nhơn, TP.HCM, cho biết anh biết đến cụm từ này qua mạng xã hội và cho rằng nó phản ánh một phần thực tế hiện nay.

Theo Tân, đây là cách gọi dành cho những người thích chạy theo xu hướng mua sắm, ăn mặc theo trào lưu nhưng chưa thực sự quan tâm đến điều kiện tài chính hiện tại của bản thân.

“Tôi từng quen một người như vậy rồi. Điều khiến tôi thấy khó đồng hành là họ thường yêu cầu những món đồ đắt tiền theo trend, trong khi kinh tế cá nhân lúc đó chưa ổn định”, Tân chia sẻ.

Tân cho rằng vấn đề đến từ cả kinh tế lẫn tư duy sống. “Có tài chính tốt thì mới theo được lối sống đó, còn tư duy tốt sẽ giúp mình biết điều gì phù hợp với hoàn cảnh hiện tại”, Tân nói.

Cùng quan điểm, Nguyễn Ngọc Hải Long, ở Vinhomes Ocean Park Gia Lâm, TP.Hà Nội, cho rằng phụ nữ xứng đáng được nuông chiều nhiều hơn trong tình yêu, nhưng điều đó không có nghĩa sự chăm sóc trở thành mặc định.

“Tôi gặp khá nhiều bạn luôn nghĩ mình cao giá hay tiểu thư đài các, từ đó sinh ra tâm lý ỷ lại vào những người xung quanh, không chỉ riêng với bạn trai hay bạn đời”, Hải Long chia sẻ.

Hải Long cho biết từng trải qua những mối quan hệ mang tính một chiều, khi mình là người chủ động chăm sóc còn phía đối phương chủ yếu mang lại niềm vui về mặt cảm xúc. “Ngoài việc tỏ ra vui vẻ với mình, thì mọi thứ khác đều giống kiểu muốn gì cũng cần người khác lo liệu”, Long nói.

Theo Hải Long, điều quan trọng trong một mối quan hệ là sự công bằng và biết sẻ chia. “Đồng hành chưa hẳn lúc nào cũng tốt, nhưng kề cạnh để sẻ chia mới là điều tạo nên một mối quan hệ lâu bền”, anh bày tỏ.

Theo chuyên gia, dấu hiệu của người thiếu tinh thần đồng hành là bước vào tình yêu với tâm thế "tiêu dùng mối quan hệ"

Tranh cãi quanh “tiểu thư nhà nghèo”: Muốn được chiều có sai?

Ở chiều ngược lại, Hoàng Thu Hà (Định Công Thượng, P.Định Công, TP.Hà Nội) cho rằng cụm từ này dễ khiến nhiều người cảm thấy bị đánh đồng.

Theo Hà, “tiểu thư nhà nghèo” thường bị hiểu là những cô gái xuất thân bình thường nhưng lại mang tâm lý “con nhà quan”, phản ứng thái quá với việc nhỏ nhặt và cho rằng một số việc không phù hợp với vị thế của mình.

“Tuy nhiên, phụ nữ muốn được yêu chiều không liên quan đến sự lười biếng. Muốn được yêu chiều là mong muốn được quan tâm về mặt cảm xúc, còn lười biếng là vấn đề thuộc về tính cách và thái độ sống. Hai điều này hoàn toàn khác nhau”, Hà nói.

Thu Hà cũng cho rằng phụ nữ hiện đại đang chịu nhiều áp lực khi bước vào hôn nhân: vừa phải là người mẹ tốt, người vợ chu toàn, vừa có sự nghiệp ổn định, thu nhập tốt và vẫn là người con hiếu thảo.

“Nếu bản thân không thấy mình như vậy thì lời nói của người khác cũng không ảnh hưởng quá nhiều. Chỉ khi cảm thấy bị chạm đến, người ta mới phản ứng mạnh”, Hà chia sẻ.

Trong khi đó, một tài khoản ẩn danh trên Threads cho biết bản thân có thể được xem là “tiểu thư nhà nghèo”. Gia đình không khá giả, thậm chí từng có nợ, nhưng từ nhỏ vẫn được bố mẹ chiều chuộng và tôn trọng lựa chọn cá nhân.

“Bố mẹ chưa bao giờ bắt tôi làm gì. Tôi thích học gì, làm gì, chơi gì đều được ủng hộ. Từ bé đến lớn hiếm khi phải đi xe máy, chủ yếu đi xe công nghệ, ăn uống cũng thường chọn nhà hàng”, người này kể.

“Nói tôi con nhà lính tính nhà quan cũng không sai. Nhưng chắc vì thích sống sướng nên tôi cố gắng để có được cuộc sống như thế bằng chính năng lực của mình”, người này chia sẻ.

Trước những tranh luận gay gắt, tiến sĩ tâm lý học Nguyễn Tuấn Anh, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam, cho rằng người trẻ dùng những cụm từ như “tiểu thư nhà nghèo”, “công tử nhà nghèo” để gọi tên nỗi lo về một mối quan hệ thiếu công bằng. “Nhiều người sợ bước vào mối quan hệ mà một bên phải nỗ lực quá nhiều, còn bên kia chỉ chờ được đáp ứng”, tiến sĩ Tuấn Anh nói.

Tình yêu hiện đại không nên cổ vũ việc chịu khổ mù quáng, nhưng cũng không thể chỉ dựa trên quyền được yêu chiều mà thiếu trách nhiệm đồng hành.

Theo tiến sĩ tâm lý học Nguyễn Tuấn Anh, vấn đề cốt lõi không nằm ở việc người đó sinh ra trong gia đình giàu hay nghèo, mà là có đủ trưởng thành để cùng chia sẻ trách nhiệm hay không.

Trong khi đó, thạc sĩ Võ Minh Thành, giảng viên khoa Tâm lý học, Trường ĐH Sư phạm TP.HCM, cho rằng những cụm từ này trước hết là ngôn ngữ mạng xã hội: ngắn, dễ nhớ, có tính châm biếm và dễ tạo tranh luận.

“Người trẻ dùng những nhãn gọi như vậy để gọi tên nhanh một nỗi lo trong tình yêu: sợ gặp người chỉ muốn được chăm sóc, được hưởng thụ nhưng không sẵn sàng cùng nhau đi qua thực tế đời sống”, ông Thành nhận định.

Cũng theo thạc sĩ Võ Minh Thành, dấu hiệu của người thiếu tinh thần đồng hành là bước vào tình yêu với tâm thế “tiêu dùng mối quan hệ”, muốn được quan tâm, hỗ trợ nhưng ít sẵn sàng chia sẻ trách nhiệm khi đối phương gặp khó khăn.

“Không chịu khổ không sai, nhưng chỉ muốn người khác gánh khổ thay mình thì đó là vấn đề”, thạc sĩ Võ Minh Thành nhấn mạnh.

Cả hai chuyên gia đều cho rằng khi chọn bạn đời, người trẻ không nên chỉ nhìn vào các nhãn dán trên mạng xã hội mà cần quan sát khả năng tự lập, thái độ với khó khăn, năng lực giao tiếp, sự công bằng trong cho và nhận. Tình yêu hiện đại không nên cổ vũ việc chịu khổ mù quáng, nhưng cũng không thể chỉ dựa trên quyền được yêu chiều mà thiếu trách nhiệm đồng hành.