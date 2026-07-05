Tranh cãi nảy lửa quanh 'Masha và Gấu': Phim hoạt hình hay 'vũ khí' tuyên truyền?

Masha và Gấu là một trong những chương trình truyền hình nổi tiếng nhất mọi thời đại trên YouTube, và gần đây được Netflix đặt hàng sản xuất lại Ảnh: Chụp màn hình clip

Từ lâu, Masha và Gấu, phim hoạt hình kể về cô bé Masha tinh nghịch và chú gấu phục vụ đoàn xiếc đã nghỉ hưu, trở thành món ăn tinh thần phổ biến với trẻ em toàn thế giới. Hiện chương trình này đang bị các nghị sĩ Anh "soi" kỹ dưới góc độ chính trị.

Theo The Guardian, một nhóm nghị sĩ Anh vừa gửi thư cho Bộ trưởng Văn hóa Lisa Nandy, kêu gọi chính phủ can thiệp để ngăn chặn việc phát sóng Masha và Gấu trên các nền tảng như ITVX và Netflix. Lý do họ cho rằng đây là một hình thức "quyền lực mềm" của Nga.

Khi Masha và Gấu bị soi dưới góc độ chính trị

Dưới sự giám sát của nghị sĩ Đảng Dân chủ Tự do Tom Gordon, bức thư với hơn 50 chữ ký của các nghị sĩ khẳng định, việc trẻ em tiếp cận bộ phim này thông qua các nền tảng lớn là "không thể chấp nhận được".

Điểm khiến các nghị sĩ phản đối quyết liệt nằm ở những chi tiết tưởng chừng nhỏ nhặt. Họ chỉ ra tập phim mà cô bé Masha đội mũ lính xe tăng, hay khoác lên mình bộ đồng phục gợi nhắc đến cơ quan an ninh mật thời Liên Xô (NKVD). Với các nghị sĩ này, đây không đơn thuần là trò nghịch của trẻ con. Họ cáo buộc bộ phim "tích cực bình thường hóa các biểu tượng quân sự Liên Xô".

Theo The Guardian, trước đó, Trung tâm Chống Thông tin sai lệch của Ukraine cũng từng chỉ trích bộ phim là công cụ để "chế nhạo truyền thống các quốc gia khác". Không chỉ Anh, Ngoại trưởng Estonia Margus Tsahkna cũng chia sẻ mối quan ngại này.

Nhà sản xuất nói gì?

Trước làn sóng chỉ trích, đơn vị sản xuất Animaccord (trụ sở tại Síp) phản ứng gay gắt. Melanie Bonvicino, người phát ngôn của hãng, gọi những cáo buộc trên là "sai sự thật và mang tính phỉ báng".

Animaccord khẳng định họ là doanh nghiệp tư nhân, chưa từng nhận bất kỳ khoản tài trợ nào từ nhà nước. "Trong gần hai thập niên, Masha và Gấu đã mang đến niềm vui cho hàng triệu gia đình ở hơn 100 quốc gia qua các chủ đề phổ quát về tình bạn và lòng tốt. Bộ phim không hề chứa bất kỳ thông điệp chính trị nào", phía nhà sản xuất nhấn mạnh.

Theo The Guardian, Masha và Gấu là hiện tượng YouTube toàn cầu. Tập phim Công thức cho thảm họa đã đạt hơn 4,6 tỉ lượt xem. Trên thị trường phân phối nội dung, dù các khoản phí thường không được công bố cụ thể, nhưng với quy mô phát sóng toàn cầu, các nền tảng vẫn ưu tiên bộ phim này nhờ sức hút quá lớn. Một vài nguồn tin không chính thức cho rằng giá trị thương mại của các thỏa thuận này có thể lên tới hàng triệu USD (vài chục tỉ đồng), cho thấy đây không chỉ là câu chuyện văn hóa đơn thuần.

Về phía chính quyền Anh, Bộ Văn hóa, Truyền thông và Thể thao hiện vẫn giữ thái độ trung lập, từ chối đưa ra bình luận chính thức. Các nguồn tin thân cận với chính phủ Anh tiết lộ rằng các đài truyền hình có quyền tự quyết, miễn là nội dung tuân thủ đúng các quy định phát sóng khắt khe từ cơ quan quản lý Ofcom.

Cho đến nay, ITV và Netflix vẫn chưa có động thái "rút sóng".