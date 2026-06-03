Tranh cãi 'share bill' khi hẹn hò: Văn minh hay tính toán?

Vì sao nhiều người lựa chọn share bill khi hẹn hò?

Những ngày qua, một câu chuyện "share bill" tiếp tục "phủ sóng" trên mạng xã hội. Cụ thể, sau buổi hẹn hò, trở về nhà, một chàng trai gửi tin nhắn yêu cầu chia tiền ăn uống sau buổi đi chơi cùng nhau. Tối muộn cô gái chưa kịp đọc tin nhắn, chàng trai đó lên trang cá nhân của cô gái "đòi nợ".

Lý Tâm Như (sinh viên Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM) cho biết cô từng nghe kể nhiều vụ việc tương tự. Tâm Như nói: "Có những vụ tôi thấy chỉ có vài trăm ngàn đồng không đáng để hai bên phải lời qua tiếng lại nhưng bạn nam vẫn đòi".

Lý Tâm Như (ngoài cùng bên trái) nói rằng cô ủng hộ share bill trong hẹn hò vì không muốn bị... mắc nợ. Còn Nguyễn Nam Thái (ngoài cùng bên phải) lại cho rằng bạn nam nên là người trả tiền trong buổi hẹn hò đầu tiên. ẢNH: THANH ĐA

Đứng ở góc độ cá nhân, Như ủng hộ "share bill" trong hẹn hò vì bản thân thích công bằng, không muốn bị... mắc nợ. Sinh viên đa phần đều đang nhận hỗ trợ từ gia đình, chia tiền khi đi ăn, đi chơi cũng là cách giảm áp lực kinh tế cho bạn trai: "Nếu lỡ không phù hợp, tôi cũng sẽ không cảm thấy áy náy, coi như bạn bè đi ăn cùng nhau thôi", Tâm Như bày tỏ quan điểm.

Đồng quan điểm, Nguyễn Thị Lệ (23 tuổi) ngụ tại ngõ 39 Hồ Tùng Mậu, TP.Hà Nội, cho biết cô cũng chọn chia sẻ hóa đơn nhưng theo kiểu bạn trai mua cái này thì cô sẽ mua cái khác chứ không phải cầm hóa đơn rồi cái gì cũng chia đôi. "Chẳng hạn đi xem phim bạn mua vé rồi thì tôi sẽ mua bỏng ngô hoặc xem xong đi uống nước thì tôi sẽ trả tiền nước", Lệ nói.

Cô cho biết thêm "share bill" vì muốn người yêu cảm giác được sự quan tâm, tôn trọng, chia sẻ. Tuy nhiên, Lệ cũng nhìn nhận: "Hẹn hò share bill mà chia tiền sòng phẳng quá thì bạn kia sẽ cảm giác mình quá khách sáo, không phải người yêu mà dừng ở bạn bè. Tôi nghĩ nếu thật lòng, con trai cũng thường thích được thể hiện. Bởi vậy tôi ủng hộ share bill nhưng share không nên bằng tiền bạc sòng phẳng, hẹn hò là thời gian hạnh phúc của 2 người và cũng nên để cả 2 người cùng nhau xây dựng".

Không để bạn gái "share bill" trong buổi hẹn hò đầu tiên

Ngược lại, không ít ý kiến cho rằng việc chia tiền trong buổi hẹn đầu khiến cuộc hẹn mất đi sự tinh tế và cảm giác được trân trọng. Nguyễn Nam Thái, sinh viên Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM) cho rằng bạn nam nên là người trả tiền trong buổi hẹn hò đầu tiên.

Nếu đi xem phim, Thái sẽ mang khoảng 500.000 đồng để chi trả. Anh không để bạn gái "share bill" trong buổi hẹn hò đầu tiên. Nếu hóa đơn vượt mức mang theo, Thái sẽ "cầu cứu" bạn chứ nhất quyết không để bạn gái mình phải trả tiền.

"Khi người ta đồng ý đi hẹn hò với mình, việc mời bạn gái đi xem phim, bữa ăn trong điều kiện kinh tế của mình, tôi thấy điều đó bình thường. Đâu phải tự nhiên người ta chịu đi chơi cùng mình đâu. Mời bữa ăn cũng không bao nhiêu, tại sao phải share? Sau hôm ấy, nếu thấy không phù hợp thì có thể làm bạn mà", Thái nói.

Ngọc Lan Vy (20 tuổi), bạn gái Nam Thái, cho biết cả hai đã yêu nhau được 2 năm. Nhớ lại buổi hẹn đầu tiên cả hai hẹn nhau ở rạp phim, Lan Vy cho biết mọi chi phí là bạn trai trả. Cô thích bạn trai vì anh thân thiện dễ gần.

Với Châu Thái Bảo (24 tuổi), ngụ tại P.Linh Xuân, TP.HCM, thì cho rằng những ngày đầu mới hẹn hò mà "share" tiền là quá tính toán. Không chỉ vì tạo ấn tượng tốt ban đầu mà với Bảo việc trả tiền nên là việc của đàn ông.

Dù mới ra trường, kinh tế chưa dư giả, Bảo có thể kiểm soát chi tiêu bằng cách lên kế hoạch đi chơi trước, chẳng hạn đi xem phim, hay cà phê thì bao nhiêu tiền và luôn dự trù thêm khoản nhỏ phát sinh.

"Hẹn hò quen nhau mà cứ cưa đôi thì tính toán quá. Đó đâu phải là tình yêu", Bảo thẳng thắn nói.

Tại sao hẹn hò lại chỉ để bạn nam trả?

Tiến sĩ kinh tế Huỳnh Thanh Điền, giảng viên Trường ĐH Nguyễn Tất Thành, cho rằng việc quan trọng nhất không phải ai bao hay ai trả chi phí hẹn hò cho ai, mà là phải thẳng thắn, rõ ràng ngay từ đầu. Nếu không dễ dẫn đến những "xung đột thầm lặng" và rạn nứt trong tình cảm.

"Share bill là cách gọi của các bạn trẻ, với tôi đó là chia sẻ gánh nặng tài chính cùng nhau. Ai có điều kiện hơn thì sẽ hỗ trợ cho cuộc hẹn hò đó. Về mặt kinh tế, ai cũng có hoàn cảnh, điều kiện, cuộc sống và nỗi lo riêng. Ai muốn thư giãn đi chơi phải tự cân nhắc tài chính cá nhân. Về mặt kinh tế, xu hướng này cũng tốt hơn cho người trong cuộc. Lối sống sòng phẳng thẳng thắn tốt cho tất cả mọi người. Sống như vậy mới hạnh phúc", tiến sĩ Điền bày tỏ góc nhìn.

Tiến sĩ xã hội học Phạm Thị Thúy, giảng viên Học viện Chính trị khu vực 2, chuyên viên tâm lý Nhà văn hóa Phụ nữ TP.HCM, thì nêu quan điểm: "Tại sao hẹn hò chỉ nên để bạn nam trả, nữ cũng trả được mà. Tôi cho rằng, việc không để phụ nữ trả tiền là định kiến giới và coi thường phụ nữ".

Tiến sĩ xã hội học Phạm Thị Thúy, chuyên viên tâm lý Nhà văn hóa Phụ nữ TP.HCM ẢNH: NVCC

Nhiều bạn nam từng tâm sự với chị rằng họ không dám yêu vì tình phí quá nhiều. Ở góc độ chuyên môn, chị Thúy nhìn nhận việc "share bill" trong cuộc sống hiện đại là xu hướng, các bạn nữ muốn "share" là nhu cầu bình đẳng trong mối quan hệ, không chỉ trong hẹn hò.

"Tôi từng tham vấn một trường hợp hai bạn yêu nhau và sống chung cùng nhau, bạn nam chi những khoản lớn, bạn nữ chi những khoản nhỏ trong nhà. Bạn nữ có tâm sự rằng rất nhiều khoản lặt vặt trong nhà cộng ra lại không hề nhỏ, bạn không biết nói sao, mà không nói thì cảm thấy ấm ức, cảm thấy mình thiệt thòi", chị Thúy kể và cho rằng bạn nam kia không hề lợi dụng hay tính toán, chỉ là cách chi tiêu chung của hai bạn chưa rõ ràng từ đầu.

Chị Thúy bày tỏ quan điểm: "Người xưa có câu "tiền bạc phân minh ái tình dứt khoát". Tôi khuyên bạn nữ hãy viết ra cụ thể các khoản chi tiêu chung để bạn trai hiểu và chia sẻ. Đã yêu nhau nên chia sẻ với nhau rõ ràng quan điểm về tiền bạc từ khi xác định mối quan hệ, rằng hai bên nên đóng góp bao nhiêu, nói sớm sẽ bớt mâu thuẫn, xung đột".

Với chị Thúy, một cuộc hẹn thành công không nằm ở hóa đơn được thanh toán thế nào, mà ở việc cả hai có cảm thấy được tôn trọng, được chia sẻ trách nhiệm cùng nhau, hai bên thoải mái và muốn gặp lại nhau hay không. Chẳng hạn, theo chị Thúy việc nhiều bạn gái nay đòi mua cái này, mai đòi mua cái kia, bạn nam sẽ cảm giác bị lợi dụng, cảm thấy bạn nữ không tôn trọng đồng tiền, công sức lao động của mình. "Công bằng cũng không phải là hóa đơn chia đôi mà là sự sẻ chia, thấu hiểu hoàn cảnh của nhau", chị Thúy nhìn nhận.