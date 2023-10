Tranh cãi trước kết quả chung kết 'Vietnam Idol 2023'

Tối 21.10, chung kết Vietnam Idol 2023 diễn ra với màn tranh tài của top 5 thí sinh: Hà An Huy, Hà Minh, Xuân Định K.Y, Thanh Thảo (Muộii) và Lâm Phúc. Sau khi tổng hợp kết quả tuần qua của khán giả, Hà An Huy, Hà Minh và Lâm Phúc là những cái tên tiến vào top 3 chung cuộc.

Kết thúc phần thi thứ hai, Hà An Huy được xướng tên cho ngôi vị quán quân với số lượng phiếu bầu hơn 43%. Ngay khi nhận tin được quán quân, nam thí sinh đã quỳ xuống sân khấu và bật khóc nức nở. Như vậy, Hà An Huy một lần nữa lên ngôi quán quân sau chương trình Big Song Big Deal năm ngoái.

Hà An Huy quỳ xuống sân khấu khi được gọi tên trở thành quán quân Vietnam Idol 2023 BTC

Kết quả này được đa số khán giả cho là thuyết phục vì Hà An Huy vốn là cái tên nổi bật ngay từ những vòng thi đầu tiên của chương trình. Với màn thể hiện ca khúc Rơi do bản thân sáng tác, Hà An Huy nhận được nhiều lời khen ngợi của ban giám khảo và dành được sự yêu mến của khán giả tại vòng thi thử giọng.

Vốn có lợi thế về giọng hát, có thể "cân" được nốt cao và chuyển đổi linh hoạt giữa giọng thật và giọng gió, Hà An Huy không ngần ngại thử thách nhiều phong cách biểu diễn khác nhau. Dù trong xuyên suốt chương trình, có những vòng nam thí sinh bị giám khảo nhắc nhở về việc thiếu sự bứt phá, hay quá an toàn, cũng như gặp vấn đề trong cách chọn bài hát, Hà An Huy đã nhanh chóng lấy lại được phong độ và chinh phục khán giả trong đêm thi cuối cùng.

Chia sẻ về chiến thắng này, giọng ca 21 tuổi cho hay: "Tôi rất bất ngờ và hạnh phúc, cảm thấy tự hào với những gì mình đã cố gắng. Về sức nặng của chiếc cúp đang cầm trên tay, tôi mong rằng mình có thể làm được nhiều hơn nữa. Đầu tiên, tôi muốn chia sẻ niềm vui chiến thắng này với gia đình. Khi nghe mình được gọi tên, tôi nhìn xuống khán đài và thấy mẹ. Ngày hôm trước, mẹ có nói với tôi chỉ còn 5 người, biết đâu con thắng thì sao. Khi gục xuống và ngẩng mặt lên, tôi nhìn thấy mẹ đầu tiên, tôi nghĩ mẹ ơi con đã làm được rồi. Tôi không nghĩ đến chiến thắng vì tôi chỉ quan tâm đến sân khấu. Cuộc thi là một lý do để tôi có sân chơi để trình diễn".

Hà An Huy là một trong những thí sinh được nhiều khán giả yêu thích ngay từ đầu chương trình BTC

Hà An Huy bày tỏ: "Hiện tại tôi vẫn đang rất sốc về chiếc cúp cũng như phần thưởng này. Xuyên suốt chương trình, tôi nhận được nhiều lời nhận xét của ban giám khảo, đặc biệt là cô Mỹ Tâm. Cô Tâm là người luôn quan sát sát sao trong cuộc thi. Có những lần tôi cảm thấy rất mệt và bất lực, rằng tại sao mình đi thi cũng như được mọi người ủng hộ nhiều mà không tự tin được thêm chút nữa. Tôi chỉ muốn cảm ơn mọi người rất nhiều, tôi rất hạnh phúc".

Đề cập đến kết quả chung cuộc của Vietnam Idol 2023, giám khảo Huy Tuấn chia sẻ với Thanh Niên: "Tôi nghĩ top 3 chương trình hoàn toàn xứng đáng với 3 màu sắc âm nhạc rất khác biệt nhưng cũng rất đặc biệt. Đây cũng là 3 thí sinh chắc chắn được khán giả nhớ đến nhiều nhất, sự lựa chọn của khán giả cũng khá đồng điệu với ban giám khảo".

Chiến thắng của Hà An Huy nhận được nhiều lời chúc mừng từ khán giả, mọi người bình luận trên fanpage có hơn 1,5 triệu người theo dõi của chương trình: "Quán quân xứng đáng, 10 điểm", "Thật sự Hà An Huy hát bài nào cũng hay, rất xứng đáng, chúc mừng"...

Việc Xuân Định K.Y (thí sinh ngoài cùng bên trái) dừng chân tại top 5 khiến khán giả tiếc nuối BTC

Dù vậy, vòng thi xếp hạng này của Vietnam Idol cũng không tránh khỏi nhiều ý kiến trái chiều. Một số ý kiến cho rằng Xuân Định K.Y hội tụ đủ yếu tố của một thần tượng, vừa biết sáng tác vừa có thể biến hóa nhiều phong cách, xứng đáng xuất hiện trong top 3. Việc giọng ca gốc Huế dừng chân tại top 5 khiến chương trình bị nghi ngờ về sự minh bạch. Trái lại, nhiều người dùng trên mạng xã hội nhận định kết quả phụ thuộc vào phiếu bầu của khán giả nên không thể tranh cãi về kết quả.

Một số khán giả chia sẻ: "Vietnam Idol thế hệ mới là hát, sáng tác hay trình diễn tốt. Hà Minh và Lâm Phúc chỉ có giọng hát và hát một màu. Biết giọng hát là nhất nhưng Xuân Định hội tụ đủ hát hay, sáng tác hay, trình diễn tốt. Cả một quá trình tập luyện cố gắng như nhau, tốn công sức, tâm huyết sáng tác tốt, vậy mà top 5 phần thưởng thua xa. Ít nhất cũng vài trăm triệu. Khán giả bình chọn em vào top 5 thì phần thưởng phải xứng đáng chứ. Bên tiền tỉ bên 20 triệu, thấy phần thưởng không công bằng", "Xuân Định không vào top 3 thật đáng ngờ", "Xuân Định đủ yếu tố vào top 3 nhưng thiếu sự ưu ái từ ban giám khảo nên đành ngậm ngùi dừng chân top 5", "Chương trình này là ban giám khảo đã sắp đặt hết rồi, không đến lượt khán giả bình chọn đâu nhé. Đã gọi là Vietnam Idol thế hệ mới là phải tài năng, đa màu đa sắc, phải biết sáng tác nhạc, biết chơi nhạc cụ, đây Lâm Phúc chỉ một màu ballad mà vào top 3"...

Trong khi đó, khi được hỏi liệu việc Hà An Huy từng là quán quân trong một cuộc thi trước đó và lại tiếp tục giành ngôi vị cao nhất tại Vietnam Idol có gây tranh cãi hay không, nhạc sĩ Huy Tuấn thẳng thắn: "Thực ra Vietnam Idol là cả một hành trình, không phải chỉ có một hoặc hai buổi diễn mà có thể xác định ngay được một quán quân. Vậy nên thành công trước đó của các bạn ở những nơi khác nhiều khi nó chính là trở ngại tại hành trình Vietnam Idol. Nếu các bạn không thực sự thuyết phục trong Vietnam Idol thì cũng có khi đó là một con dao hai lưỡi đối với các bạn, nên mình phải đánh giá công bằng. Những gì đã thuộc về tài năng thì sẽ tỏa sáng thôi".

Á quân Lâm Phúc được ví như "hoàng tử ballad" của chương trình năm nay BTC

Về phần Á quân Lâm Phúc, đề cập đến việc bản thân có e ngại sẽ gặp ý kiến trái chiều về kết quả này hay không, giọng ca đến từ Hà Nội chia sẻ với Thanh Niên: "Nói thẳng ra thì chúng tôi đã vượt qua hàng ngàn thí sinh và điều đó vốn đã khiến mọi người tranh cãi từ đầu đến giờ rồi. Chắc chắn có nhiều tiêu chí để mọi người đánh giá một thí sinh có tốt hay không và mỗi khán giả đều có một quán quân của riêng mình. Chúng tôi chỉ cố gắng hết sức, chinh phục khán giả của riêng mình và cố gắng chứng minh với mọi người là mình có khả năng, có thực lực".