Thí sinh 'Vietnam Idol' bị Mỹ Tâm bắt lỗi quên lời

Tối 7.10, đêm liveshow 5 của chương trình Vietnam Idol 2023 - Thần tượng âm nhạc Việt Nam thế hệ mới chính thức lên sóng với chủ đề vô cùng đặc biệt - Những bản hit của thần tượng Mỹ Tâm.



Hit Họa mi tóc nâu được biến hóa theo phong cách thính phòng

Đến với chủ đề đêm liveshow 5, Mỹ Tâm cho biết cô cảm thấy rất thoải mái, sẽ không hề có bất kỳ sự so sánh nào, vì mỗi phiên bản đều có cái hay riêng.



Mỹ Tâm tiết lộ tâm thế lần này của mình là xem các thí sinh trình diễn, phần nhận xét nhường lại cho đạo diễn Nguyễn Quang Dũng và nhạc sĩ Huy Tuấn BTC

Xuân Định K.Y mở đầu đêm liveshow với ca khúc Cô gái đến từ hôm qua, bản phối mang đậm màu sắc thanh xuân làm nổi bật chất giọng tình cảm của Xuân Định, khiến khán giả không ngừng đung đưa theo từng câu hát. Ban giám khảo nhận xét Xuân Định có vẻ hơi run trong tiết mục của mình vì thí sinh là người mở đầu đêm thi. Nhưng xét về tổng thể, Xuân Định đã làm tròn trịa phần dự thi của mình với cách truyền tải cảm xúc.

Nhạc sĩ Huy Tuấn nói: "Thế mạnh của Định thì ai cũng biết, chủ đề này đến khá đúng lúc cho Định, không phá quá nhiều giai điệu bài hát, kết nối được với những gì bạn kể và vẫn chân thành. Hơi tiếc nếu bạn có thể ngân dài hơn vào mỗi cuối câu hát thì sẽ tốt hơn".

Là thí sinh mở màn, Xuân Định không tránh khỏi việc hơi run trong phần đầu bài thi BTC

Diễm Hằng Lamoon lựa chọn ca khúc làm nên thương hiệu "họa mi tóc nâu" của Mỹ Tâm. Nữ thí sinh một lần nữa chứng tỏ sự biến hóa đa dạng của mình khi mang đến một phiên bản Họa mi tóc nâu mang đậm màu sắc nhạc kịch đầy vui tươi.

Các giám khảo đánh giá cao bản phối của thí sinh này. Tuy nhiên, nhạc sĩ Huy Tuấn nhận xét rằng Diễm Hằng chưa đủ lực để hát thính phòng như ý đồ mà cô mong muốn. Mỹ Tâm cũng góp ý cho Diễm Hằng nên tập bài kỹ hơn vì phần cuối bị thiếu đoạn phiêu, có thể khiến khán giả hiểu nhầm mình hát nhép.

Hit Họa mi tóc nâu được Diễm Hằng thể hiện với màu sắc mới lạ BTC

Mỹ Tâm tiết lộ tình trạng yêu đương trên sóng truyền hình

Vũ Hiền Hellen gây ấn tượng với tạo hình như một cô dâu trong bộ váy cưới màu đen. Nữ thí sinh lựa chọn bản hit trăm triệu view Đâu chỉ riêng em của Mỹ Tâm để chinh phục đêm liveshow 5. Điểm nhấn trong tiết mục của Hellen chính là những nốt cao chót vót, thể hiện được sự cao trào của ca khúc.

Phần trình diễn của cô khiến các giám khảo không khỏi tranh luận. Nhạc sĩ Huy Tuấn nhận xét tiết mục của Hellen gây cảm giác rời rạc ở đoạn đầu ca khúc, có vấn đề về cao độ. Tuy nhiên, Mỹ Tâm lại cho rằng không cần quá khắt khe với Hellen vì xét về tổng thể thì nữ thí sinh cũng đã làm rất tốt. Cô nói: "Thấy anh Tuấn hơi khó với bạn, chênh có 4 nốt thôi do vấn đề tai nghe và bạn phải bỏ tai nghe ra. Bài này rất phù hợp với bạn, làm rất tốt, rất tập trung, tôi rất thích".

Vũ Hiền Hellen có phần trình diễn đầy cảm xúc với Đâu chỉ riêng em BTC

Hà Minh được Mỹ Tâm lựa chọn cho ca khúc Vì em đã quá yêu anh, với bản phối mang màu sắc mới mẻ giúp giọng ca 19 tuổi bộc lộ thế mạnh giọng hát của mình. Các giám khảo dành lời khen trọn vẹn cho phần trình diễn của thí sinh này. Tuy nhiên, Mỹ Tâm đã khiến trường quay thích thú khi bắt lỗi Hà Minh rằng: "Em quên lời giống chị". Nữ giám khảo cho rằng do "phiêu" theo ca khúc nên việc quên lời cũng có thể hiểu được.

Trong phần giao lưu, MC Đức Bảo cho rằng nhan sắc của Mỹ Tâm cũng là một trong những yếu tố làm tăng tỷ suất người xem cho chương trình. Nữ giám khảo hài hước chia sẻ bí quyết: "Thứ nhất là mình luôn vui vẻ. Thứ hai là có hai anh bên cạnh tôn mình lên. Và thứ 3 Tâm xài mỹ phẩm độc do mình tự chế, độc nhất, độc thân…".

Mỹ Tâm hào phóng tặng bản hit của mình cho thí sinh

Yêu dại khờ giúp Lâm Phúc nhận "mưa lời khen" từ giám khảo BTC

Sau những vòng thi lột xác với hình ảnh cá tính, tuần này Lâm Phúc đã trở về với hình tượng "hoàng tử ballad". Lựa chọn ca khúc Yêu dại khờ, Lâm Phúc muốn mang đến một cách truyền tải tình cảm, nồng nàn nhưng không quá bi lụy.

Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng khẳng định đây là tiết mục mà anh thích nhất từ đầu đến giờ của thí sinh này. Thậm chí, Mỹ Tâm còn hào phóng khi tuyên bố rằng: "Phúc hát bài này hay quá, hôm nay như thiên lời địa lợi nhân hoà, hoàn hảo. Sau này đi diễn nhớ lấy bài này hát nha em".

Hà An Huy khiến khán giả thích thú với sân khấu Người hãy quên em đi. Tuy nhiên, giám khảo Huy Tuấn cho rằng Hà An Huy quá nắn nót nên phần cao trào không được tự nhiên. Nam nhạc sĩ khuyên Hà An Huy nên tự tin tháo bỏ sự an toàn thì sẽ trở nên bùng nổ hơn.

Thanh Thảo (Muộii) bùng nổ với Tóc nâu môi trầm, cô còn khoe tài chơi piano và trống đầy năng lượng BTC

Thanh Thảo (Muộii) lựa chọn bản hit Tóc nâu môi trầm, tuy nhiên nữ thí sinh lại mang đến một phiên bản với màu sắc gai góc hơn. Tạm rời xa chiếc đàn guitar quen thuộc, Thanh Thảo lần này khiến nhiều người bất ngờ khi trổ tài chơi trống và piano cùng ban nhạc trên sân khấu.

"Bộ ba quyền lực" đánh giá cao Thanh Thảo là một thí sinh đa năng khi có ngoại hình, giọng hát, trình diễn và khả năng chơi nhạc cụ. Tiết mục của Thanh Thảo được khen ngợi vì sự thông minh khi làm mới hoàn toàn bản hit đình đám một thời của Mỹ Tâm.

Trong đêm liveshow 5, Hà Nhi là ca sĩ khách mời đặc biệt với bản phối Chưa quên người yêu cũ - Lâu lâu nhắc lại. Trở lại sân khấu Vietnam Idol, Hà Nhi chia sẻ: "Đã 8 năm mà em vẫn chưa thể cảm ơn hết những người đã dẫn dắt em. Ngày hôm nay nhìn ai em cũng không run nhưng nhìn chị Tâm em run. Vì nhìn vào ánh mắt chị Tâm em như nhìn thấy một giấc mơ rất đẹp".

Hà Nhi tiết lộ Mỹ Tâm là thần tượng khiến mình nuôi ước mơ làm ca sĩ BTC

Kết thúc đêm liveshow 5, Thanh Thảo là thí sinh bị loại vì số lượng vote thấp nhất. Tuy nhiên, ban giám khảo đã quyết định sử dụng quyền cứu thí sinh để Thanh Thảo tiếp tục đi vào vòng sau. Điều này đồng nghĩa trong đêm liveshow 6, sẽ có 2 thí sinh bị loại.