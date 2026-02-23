Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giải trí Đời nghệ sĩ

Tranh cãi về danh xưng của Jennie với Chanel

Nguyễn Quang Hải
Nguyễn Quang Hải
23/02/2026 19:42 GMT+7

Một bài đăng trên mạng xã hội đã làm dấy lên tranh cãi xoay quanh danh xưng của Jennie với Chanel, đặt câu hỏi liệu nữ thần tượng có 'thổi phồng' vị thế của mình, hay đang bị gán ghép với những thông tin không chính xác, Sohu đưa tin ngày 23.2.

Một cáo buộc mới đây đã đẩy Jennie (BlackPink) thành tâm điểm dư luận. Trên nền tảng X, một bài đăng gây xôn xao khi cho rằng Jennie và người hâm mộ đã ngụy tạo một danh xưng quan trọng, cụ thể là bịa đặt về việc cô được cố nhà thiết kế huyền thoại Karl Lagerfeld đích thân lựa chọn là đại sứ Chanel cuối cùng trước khi ông qua đời vào năm 2019.

Jennie có 'thổi phồng' danh xưng đại sứ Chanel?

Bài viết này dẫn lại một cuộc phỏng vấn của nữ diễn viên Hollywood Margot Robbie làm bằng chứng. Trong đó, Margot Robbie cho biết cô là người cuối cùng được Karl Lagerfeld chọn làm đại sứ thương hiệu Chanel khi ông còn sống. Bài đăng nhanh chóng thu hút hơn 1 triệu lượt xem, kéo theo làn sóng tranh luận gay gắt về việc Jennie có nói dối hay không, thậm chí dẫn đến những chỉ trích nhắm vào uy tín cá nhân của cô.

Jennie (BlackPink) nói dối về vị thế đại sứ Chanel? - Ảnh 1.

Trong một buổi phỏng vấn tại sự kiện Met Gala 2023, Margot Robbie khẳng định mình là đại sứ thương hiệu Chanel cuối cùng do nhà thiết kế Karl Lagerfeld lựa chọn

Ảnh: Vogue

Khi cuộc tranh luận lan rộng, người hâm mộ và một số nhà quan sát đã chỉ ra điểm mấu chốt nằm ở sự khác biệt về danh xưng. Theo đó, Margot Robbie giữ vai trò đại sứ thương hiệu (brand ambassador), trong khi Jennie được gọi là nàng thơ (muse) của Chanel dưới thời Karl Lagerfeld. Có thể do khác biệt về thuật ngữ nên cả hai tuyên bố đều không mâu thuẫn.

Trong lĩnh vực thời trang xa xỉ, đại sứ thương hiệu thường là một mối quan hệ hợp đồng chính thức, đại diện cho nhãn hàng trong các chiến dịch quảng bá và sự kiện công khai. Trọng tâm của vai trò này là truyền thông và độ phủ hình ảnh. Ngược lại, nàng thơ mang tính biểu tượng và nghệ thuật nhiều hơn. Danh xưng này thể hiện sự đồng điệu về phong cách và cảm hứng sáng tạo giữa cá nhân với giám đốc sáng tạo của thương hiệu.

Vì vậy, không loại trừ khả năng Karl Lagerfeld đã chọn Margot Robbie là đại sứ thương hiệu chính thức cuối cùng trước khi qua đời, đồng thời xem Jennie như nàng thơ truyền cảm hứng cho mình ở giai đoạn cuối sự nghiệp.

Jennie (BlackPink) nói dối về vị thế đại sứ Chanel? - Ảnh 2.

Phụ kiện kẹp tóc mà Jennie từng được cho là tạo nên xu hướng, thực tế đã xuất hiện trước đó khi Rihanna lăng xê

Ảnh: Sohu

Bài viết này còn chỉ ra rằng Jennie chưa bao giờ là biểu tượng thời trang hay người dẫn đầu xu hướng như YG và người hâm mộ luôn cố gắng xây dựng. Mọi thứ đều được "dâng đến tận tay" nữ idol và trong suốt sự nghiệp, Jennie chỉ đơn giản là sao chép phong cách và gu thẩm mỹ của các ngôi sao Hollywood.

Jennie (BlackPink) nói dối về vị thế đại sứ Chanel? - Ảnh 3.

Kiểu tóc búi cao hai tông màu mà nữ idol diện khi quảng bá ca khúc How You Like That được cho là đã xuất hiện từ trước trong tạo hình của không ít ngôi sao quốc tế

Ảnh: Sohu

Tranh cãi về danh xưng không phải là ồn ào duy nhất mà Jennie đang đối diện. Gần đây, nữ thần tượng còn bị đặt nghi vấn liên quan đến việc làm giả doanh số album cá nhân Ruby, khi một số ý kiến cho rằng số liệu bán ra có dấu hiệu bất thường. Những tranh luận nối tiếp nhau đang đặt cô vào vòng xoáy được cho là khủng hoảng hình ảnh.

