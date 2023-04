Tranh chấp đất, một huyện ủy viên bị khiển trách

Theo tìm hiểu của PV Thanh Niên, năm 1998, UBND H.Tuy Phước ban hành các quyết định giao đất tại khu đất Trụ Số (thôn Ngọc Thạnh 2, xã Phước An, H.Tuy Phước) cho 10 hộ dân (mỗi hộ 1 lô rộng 100 m²). Thời gian này, cha của ông Nhựt (đã mất) và gia đình có đơn khiếu nại đòi lại khu đất Trụ Số vì cho rằng khu đất này có nguồn gốc do ông bà mình mua trước đây, gia đình chưa giao đất cho hợp tác xã… Sau đó, lần lượt Chủ tịch UBND xã Phước An, Chủ tịch UBND H.Tuy Phước và Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định đã ban hành các quyết định giải quyết khiếu nại, không công nhận việc đòi lại đất của gia đình ông Nhựt.

Tuy nhiên, gia đình ông Nhựt vẫn cản trở, không cho 10 hộ dân nói trên sử dụng lô đất được giao. Đến năm 2018, UBND H.Tuy Phước xác định gia đình ông Nhựt đã bao chiếm 3.350 m² đất tại khu đất Trụ Số và xây dựng 6 công trình trái phép.

Ngày 18.5.2022, TAND cấp cao tại Đà Nẵng có bản án phúc thẩm số 130/2022/DS-PT tuyên buộc ông Nhựt và gia đình tháo dỡ toàn bộ những công trình xây dựng trái phép tại khu đất Trụ Số, đồng thời hoàn trả quyền sử dụng đất cho 10 hộ dân. Đến ngày 2.8.2022, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Định đã có quyết định thi hành bản án nói trên. Tuy nhiên, hết thời hạn tự nguyện thi hành bản án, ông Nhựt và gia đình không chấp hành bản án.

Các hộ dân tiếp tục gửi đơn kiến nghị tập thể đến Huyện ủy Tuy Phước, tố cáo hành vi của ông Nhựt và gia đình. Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Tuy Phước vào cuộc kiểm tra, xác minh và phát hiện ông Nhựt chưa chấp hành bản án của TAND cấp cao tại Đà Nẵng, đồng thời xác định ông Nhựt vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm và quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp...

Ông Huỳnh Nam, Chủ tịch UBND H.Tuy Phước, cho biết đã chỉ đạo Phòng Nội vụ huyện làm việc với các bên liên quan để xem xét thi hành kỷ luật ông Nhựt về mặt chính quyền.