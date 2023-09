Tranh giành địa bàn hút hầm cầu, đánh người bị thương

Ngày 9.9, Cơ quan CSĐT Công an Q.Tân Bình (TP.HCM) cho biết, vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 5 người gồm: Kim Nhân (31 tuổi), Thạch Thi (28 tuổi), Quách Văn Tuyến (22 tuổi), Trần Hữu Phó (28 tuổi) và Phạm Trung Tính (27 tuổi, tất cả cùng ngụ Q.Tân Bình) để điều tra về tội gây rối trật tự công cộng. Nhóm người này thừa nhận hành vi đánh anh Q. và anh M. là do tranh giành địa bàn hành nghề hút hầm cầu.

Nhóm 5 người đánh anh Q. và anh M. khi bị bắt CÔNG AN CUNG CẤP

Trước đó, ngày 23.8, Công an Q.Tân Bình nhận được trình báo của anh N.A.Q và anh H.C.M (cùng ngụ P.2, Q.Tân Bình) bị một nhóm người lạ mặt chặn đường dùng xà beng, xích sắt tấn công khiến anh Q. bị thương.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an Q.Tân Bình nhanh chóng xác định và bắt giữ 5 người liên quan.

Tại cơ quan công an, những người này thừa nhận hành vi đánh anh Q. và anh M. là do tranh giành địa bàn hành nghề hút hầm cầu.

Cụ thể, Trình Văn Mạnh (32 tuổi, ngụ Q.Bình Tân) rủ những người nói trên đi đánh nhau với những người dán đè quảng cáo hút hầm cầu lên quảng cáo mà Mạnh đã dán trước đó.

Nhóm của Mạnh đã giả làm khách để thuê anh M. và anh Q. đến căn nhà trên đường Bàu Cát 2 (P.14, Q.Tân Bình) để hút hầm cầu. Khi anh M. và anh Q. đến địa điểm trên thì bị nhóm người của Mạnh dùng xà beng sắt vây đánh. Anh Q. bỏ chạy thì bị nhóm này truy đuổi và tiếp tục tấn công làm anh Q. bị thương.

Hành vi tụ tập, dùng hung khí đánh người của các người nói trên được xác định làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh trật tự của địa phương. Hiện Công an Q.Tân Bình đang hoàn chỉnh hồ sơ xử lý vụ án theo quy định của pháp luật.