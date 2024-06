Tranh giành địa bàn thu mua ốc điếu, 6 đối tượng bị bắt

Ngày 25.6, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, đơn vị này vừa bắt tạm giam 6 đối tượng để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.



Nhóm đối tượng Phạm Văn Hưởng, Vũ Trọng Chiến, Nguyễn Thanh Tùng (từ trái sang phải) QUỐC XÃ

Theo điều tra của Công an tỉnh Quảng Ninh, từ tháng 4 đến tháng 8 hàng năm là thời điểm ốc điếu sinh trưởng mạnh tại các vùng biển H.Vân Đồn, H.Hải Hà, TP.Móng Cái (Quảng Ninh) và trồi lên với số lượng rất lớn trên các bãi cát. Vào thời gian này, người dân thường đi nhặt để xuất bán cho các tiểu thương các nơi với giá khoảng 10.000 - 20.000 đồng/kg đồng.

Thị trường ốc điếu chủ yếu được thu mua xuất bán sang Trung Quốc và một phần tiêu thụ trong nước nhưng không đáng kể.

Ốc điếu trồi trên mặt bờ biển ở Vân Đồn mùa sinh trưởng THANH PHƯƠNG

Lợi dụng điều này, thời gian gần đây, xuất hiện các nhóm đối tượng có dấu hiệu tranh giành địa bàn trong hoạt động kinh doanh ốc điếu dẫn đến nhiều hành vi vi phạm pháp luật, ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

Trước đó, trong các ngày 23 - 25.5, khi biết được thông tin có nhiều xe tải chở ốc điếu do nhóm đối tượng khác thu mua từ khu vực các tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa chở đến các khu vực H.Hải Hà, TP.Móng Cái để xuất bán cho người dân, nhóm đối tượng gồm Nguyễn Thanh Tùng (hay còn gọi là Tùng Xịu, 39 tuổi, trú tại H.Vân Đồn); Vũ Trọng Chiến (29 tuổi); Phạm Văn Hưởng (25 tuổi, trú tại TX.Quảng Yên) đã bám theo và sử dụng điện thoại quay phát livestream trên mạng xã hội Facebook quá trình các xe tải chở ốc xuống hàng tại các điểm giao dịch.

Hình ảnh các nhóm đối tượng chặn đầu xe nhau, gây ùn tắc giao thông trên đường ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Đáng chú ý, trên các đoạn video livestream, các đối tượng đã có những lời lẽ xuyên tạc, bôi nhọ cho rằng lực lượng chức năng bảo kê cho việc buôn lậu ốc điếu.

Tại cơ quan công an, đối tượng Phạm Văn Hưởng khai nhận hành vi livestream và phát ngôn như vậy mục đích là để cho lực lượng chức năng sớm kiểm tra các xe hàng, không cho xe hàng xuống hàng nhằm kéo dài thời gian buộc xe hàng phải quay đầu về bán trong nội địa.

Tiếp đó, khoảng 14 giờ ngày 4.6, khi phát hiện nhóm của Tùng Xịu bám theo quay video, livestream 2 xe container chở ốc điếu của nhóm mình, nhóm đối tượng Bùi Tiến Dân (37 tuổi), Phạm Văn Mạnh (31 tuổi) cùng trú tại trú H.Hải Hà; Trần Văn Ngà (37 tuổi, trú tại H.Đầm Hà, Quảng Ninh) đã điều khiển 2 xe ô tô chặn đầu xe của nhóm Tùng Xịu và có những lời nói xúc phạm lẫn nhau, gây ùn tắc giao thông, làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

Nhóm đối tượng Bùi Tiến Dân, Trần Văn Ngà, Phạm Văn Mạnh (từ trái sang phải) QUỐC XÃ

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Thanh Tùng, Vũ Trọng Chiến, Phạm Văn Hưởng về hành vi livestream gây dư luận xấu ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan chức năng; khởi tố bị can Bùi Tiến Dân, Phạm Văn Mạnh và Trần Văn Ngà về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Công an tỉnh Quảng Ninh cũng yêu cầu các đối tượng đã tham gia vào các nhóm trên khẩn trương đến cơ quan điều tra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Vụ án đang được mở rộng điều tra.