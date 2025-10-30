Tranh giấy xoắn của 'cô gái tí hon'

"Không may mắn có được hình hài bình thường, xinh xắn như bao cô gái khác, tôi chọn cách gửi gắm khát vọng về cái đẹp vào những bức tranh giấy xoắn", Hồ Thị Láng (31 tuổi, trú tại xã Hòa Phước, H.Hòa Vang cũ; nay thuộc P.Hòa Xuân, TP.Đà Nẵng) mở đầu câu chuyện.

Đ ẸP NHƯ "SƯƠNG BAN MAI"

Từng có dịp chiêm ngưỡng nhiều tác phẩm từ nghệ thuật giấy xoắn (Quilling), nhưng chỉ đến khi đứng trước bức tranh Đình làng Túy Loan do chị Hồ Thị Láng thực hiện, tôi mới thật sự cảm nhận được hết sự tinh xảo mà những mảnh giấy mỏng manh có thể mang lại. Bức tranh được chị Láng thực hiện trong gần nửa tháng, mô tả hình ảnh ngôi đình có tuổi đời hơn 500 năm sống động trong từng chi tiết, từ mái ngói rêu phong, hoa văn rồng phượng cho đến những cánh cửa gỗ cổ kính… Điểm độc đáo của bức tranh nằm ở cách chị xử lý các chi tiết trên 2 bức phù điêu ở mặt tiền cùng 4 dòng chữ Hán trên 4 cột chính của ngôi đình…

"Bức tranh được tôi làm theo đơn đặt của Huyện ủy Hòa Vang (cũ), để tặng khách trong một dịp đối ngoại. Khi trao bức tranh và nghe được những lời ngợi khen, người làm nghề như tôi không có gì vui hơn…", chị Láng nói. Chị kể: "7 năm khởi nghiệp với nghệ thuật giấy xoắn, đó là tác phẩm lớn mà tôi dành nhiều tâm huyết. Bởi vì sức khỏe không cho phép nên tôi thường làm những đơn hàng nhỏ, ít công hơn".

Bức tranh giấy xoắn Đình làng Túy Loan đẹp chân thật đến ngỡ ngàng ẢNH: HOÀNG SƠN

Bị chứng cong vẹo cột sống và gù lưng từ nhỏ nên chị Láng không thể ngồi lâu được. Cô gái chỉ cao 1,2 m và nặng hơn 20 kg này từng nhiều đêm khóc thầm vì phải bỏ học vào năm lớp 7. Giấc mơ trở thành cô giáo của Láng cũng khép lại từ đó…

Nghĩ mình không thể trở thành gánh nặng cho ba mẹ, năm 2015, Láng tình cờ biết đến tranh giấy xoắn nên khăn gói ra Hà Nội học nghề. Năm 2018, cô quyết định khởi nghiệp với tranh giấy xoắn và lấy thương hiệu "Sương ban mai".

N GƯỜI TRUYỀN CẢM HỨNG

Sau vài lần hẹn vì chị Láng bận tham gia hội chợ và dạy nghề, cuối cùng tôi cũng được chị đón tại "xưởng" làm tranh giấy xoắn đặt ngay trong nhà.

Chị Hồ Thị Láng với những sản phẩm tranh giấy xoắn độc đáo của mình ẢNH: HOÀNG SƠN

Gọi là xưởng nhưng đó chỉ là một căn phòng chưa đầy 10 m², chất đầy những cuộn giấy đủ sắc màu. Giữa phòng là chiếc bàn gỗ cùng bộ ghế được đóng vừa khít với vóc dáng bé nhỏ của chị. Dùng máy xoắn sợi giấy mảnh như que tăm, chị Láng cho biết: "Đồ nghề gồm kéo, ba chiếc nhíp gắp, chiếc máy cuốn tự chế, keo sữa, băng dính và giấy nền. Về kỹ thuật thì sau khi xoắn giấy xong chỉ cần dùng nhíp tạo hình rồi dán lên thành bức tranh là xong…".

Chị Láng tự thấy nghề làm giấy xoắn không khó nhưng đòi hỏi người thợ phải kiên trì và có óc thẩm mỹ. Vẻ đẹp của sản phẩm không chỉ nằm ở bản thảo ban đầu mà còn ở cách tạo hình tinh tế cho từng sợi giấy. Nhớ lại những ngày đầu khởi nghiệp, chị Láng kể đã có lúc muốn bỏ cuộc vì sản phẩm ít người biết đến. Thiệp Giáng sinh làm ra phải để dành đến mùa đông năm sau mới có khách mua.

Nghề làm tranh giấy xoắn đòi hỏi thợ phải có khiếu thẩm mỹ và tính kiên trì ẢNH: HOÀNG SƠN

May mắn thay, chị được đoàn thanh niên xã động viên, bạn bè, người thân ủng hộ, dần dần thiệp và tranh của chị được nhiều người tìm đến. Với những chủ đề về thiên nhiên, nét đẹp các vùng miền cùng các nội dung thiệp kỷ niệm như Ngày nhà giáo VN 20.11, Tết nguyên đán, ngày Valentine…, thiệp của Láng được nhiều người thích thú và giới thiệu nhau để đặt mua làm quà tặng. Tháng 5.2023, chị Láng được Chủ tịch UBND H.Hòa Vang (cũ) tặng giấy khen vì thành tích xuất sắc trong phong trào khởi nghiệp, là gương thanh niên tiêu biểu của địa phương. Chị Láng còn tham gia hội thi "Ý tưởng phụ nữ khởi nghiệp sáng tạo" và giành giải cao nhất. Những thành tích này đã góp phần lan tỏa thương hiệu Sương ban mai, từ đó nhận thêm sự yêu mến từ cộng đồng.

Chị Láng chia sẻ: "Với mức giá từ 60.000 đồng/thiệp và vài trăm nghìn đến vài triệu đồng/bức tranh, tôi đã có những đơn đặt hàng lớn, có thu nhập để tự nuôi sống mình và phụ giúp gia đình. Vui hơn nữa là được sự tin tưởng của trung tâm người khuyết tật, tôi được mời đến dạy nghề cho các bạn trẻ đồng cảnh ngộ. Đã có 2 học trò có thể mưu sinh và kiếm sống bằng giấy xoắn ở Hội An… Tôi mong nghệ thuật giấy xoắn có thể trở thành một công việc vừa mang lại niềm vui vừa giúp người khuyết tật tìm thấy ý nghĩa cuộc sống. Giống như bức tranh về đóa hướng dương mà tôi sẽ làm dành tặng riêng mình".

Bạn đọc quan tâm có thể gọi chị Láng qua số điện thoại: 0968.119.518. (còn tiếp)

Những tác phẩm tranh giấy xoắn đẹp mắt của chị Láng ẢNH: HOÀNG SƠN

Thao tác xoắn giấy với chiếc máy tự chế ẢNH: HOÀNG SƠN

Trong căn phòng nhỏ, ngày ngày chị Láng cần mẫn làm nên những bức tranh giấy xoắn ẢNH: HOÀNG SƠN



