Tranh luận bỏ án tử hình với tội nhận hối lộ, sản xuất thuốc giả

Công an xã được giao thẩm quyền khởi tố, điều tra

Chiều 20.5, Quốc hội thảo luận dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Tố tụng hình sự với đề xuất quy định điều tra viên là trưởng hoặc phó trưởng công an cấp xã được thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra công an cấp tỉnh phân công, có thẩm quyền tiến hành khởi tố, điều tra vụ án hình sự về tội ít nghiêm trọng, nghiêm trọng, có mức cao nhất của khung hình phạt đến 7 năm tù xảy ra trên địa bàn cấp xã.

Đồng tình với dự thảo, ĐB Phạm Văn Hòa (đoàn Đồng Tháp) cho rằng việc bổ sung thẩm quyền khởi tố, điều tra với trưởng công an xã là cần thiết vì hiện nay công an huyện đã không còn, chỉ còn cơ quan điều tra của công an tỉnh. "Mà công an tỉnh "xa tít mù mù" vì sắp tới sáp nhập mở rộng địa bàn hành chính cấp tỉnh. Nếu không tăng cường cán bộ điều tra cho cấp cơ sở thì khi có sự việc xảy ra, công an xã chỉ có nhiệm vụ bảo vệ hiện trường, không có quyền điều tra, phải đợi công an tỉnh xuống thì sẽ mất rất nhiều thời gian", ông Hòa nêu.

Thứ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Tỏ cho rằng cần sửa luật để bổ sung thẩm quyền giữ người trong trường hợp khẩn cấp, tạm giữ, tạm giam và các biện pháp ngăn chặn khác cho điều tra viên thuộc cơ quan điều tra là trưởng, phó công an cấp xã. Ông Tỏ cũng khẳng định, công an cấp xã không phải là một cấp điều tra, do đó, đề nghị cơ quan soạn thảo quy định rõ, tránh suy diễn công an xã cũng là một cấp điều tra.