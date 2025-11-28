Tranh luận chỉ trường y đào tạo y: Có bác sĩ không dám nói học trường nào?

Đây là trăn trở của một bạn đọc gửi đến Thanh Niên bày tỏ quan điểm về chủ trương không cho phép các trường ĐH không chuyên đào tạo một số lĩnh vực, ví dụ chỉ trường y mới được đào tạo bác sĩ.

Ảnh minh họa - Sinh viên Trường ĐH Y dược TP.HCM tại giảng đường ảnh: hà ánh

Ngày 25.11 vừa qua, thảo luận về dự thảo quyết định chủ trương đầu tư 2 chương trình mục tiêu quốc gia liên quan đến lĩnh vực giáo dục và y tế, nhiều đại biểu Quốc hội bày tỏ băn khoăn về chất lượng giáo dục, trong đó có giáo dục ĐH. Nêu ý kiến thảo luận tại tổ, Phó thủ tướng thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đề cập chủ trương không cho phép các trường ĐH không chuyên đào tạo một số lĩnh vực. Ví dụ, chỉ trường y mới được đào tạo bác sĩ và tới đây sẽ không cho phép trường không chuyên khoa luật đào tạo cử nhân luật mà chỉ được dạy luật như một môn phối hợp.

Chủ trương này nhận được nhiều quan tâm của dư luận, trong đó nhiều ý kiến bày tỏ sự ủng hộ việc chấn chỉnh hoạt động đào tạo bác sĩ. Gửi ý kiến đến Thanh Niên, bạn đọc Tuan Duong Van cho rằng: "Trước tiên nhìn vào cách tuyển sinh đầu vào. Trường đào tạo chính quy điểm chuẩn đầu vào cao ngất ngưởng, có trường thì ở mức thấp... Có những bác sĩ trường "không chuyên" không dám nói mình học trường nào. Đây là minh chứng rõ vì sao nên thực hiện chủ trương không cho phép trường "không chuyên" đào tạo bác sĩ".

Bày tỏ ủng hộ chủ trương, bạn đọc tên Chương viết: "Chỉ nên cho phép trường có chuyên môn đào tạo ngành y mới được đào tạo bác sĩ". Bạn đọc này nêu thực trạng mấy năm gần đây ngành y được mở tràn lan, chất lượng đầu vào và đầu ra bị ảnh hưởng. "Trong khi đó, sức khỏe và giáo dục là 2 lĩnh vực quan trọng trong sự phát triển của đất nước nên cần được quan tâm hơn nữa, tăng chất lượng đầu vào và giảm học phí để có được nguồn nhân tài thực sự. Ngành y với mức học phí như hiện nay thì chỉ có con nhà giàu mới theo nổi, nhà nghèo có giỏi mấy cũng đành bó tay", bạn đọc này nhấn mạnh.

Cùng quan điểm, bạn đọc tuananhnguyen131110 nêu ý kiến: "Đào tạo tràn lan, chất lượng sinh viên ra trường không đảm bảo, không xin được việc làm, gây lãng phí nhân lực xã hội nên chấn chỉnh là hợp lý".

Chia sẻ lý do ủng hộ chủ trương, bạn đọc Trần Nguyệt Thu nêu: "Theo tôi thì đây là quyết định chính xác, cách hay nhằm giảm tình trạng bệnh nhân chạy lên tuyến trên, giảm tình trạng quá tải các bệnh viện tuyến cuối, do quá nhiều trường hợp định sai bệnh ở tuyến cơ sở, người nghèo có khi còn bị mất mạng. Về ngành luật thì năm 2024 xuất hiện tình trạng tiến sĩ luật loại giỏi nhưng chưa có bằng tốt nghiệp THPT chắc ai cũng đã biết, vì vậy nên giao cho những trường chuyên đào tạo để có được 'sản phẩm' giỏi đúng nghĩa".

"Tính mạng con người là vô giá nên các nước tiên tiến đào tạo bác sĩ ngày càng nặng hơn về chất lượng kể cả kéo dài thời gian hơn nhưng ở Việt Nam thì chạy theo số lượng, cho mở ồ ạt, dễ dãi trong đào tạo bác sĩ... Vậy thử hỏi Việt Nam đang ở đâu trong quá trình hội nhập ngành y với thế giới?" là những trăn trở của bạn đọc Nguyễn Văn Thủy gửi tới Thanh Niên.

Trước đó, chia sẻ với phóng viên Báo Thanh Niên, chuyên gia các trường ĐH và bệnh viện dù bày tỏ ý kiến khác nhau nhưng cùng thể hiện quan điểm ủng hộ việc"siết" chất lượng đào tạo bác sĩ.

Một giám đốc bệnh viện cho rằng chỉ nên trường y mới đào tạo bác sĩ bởi "nghề y là một nghề có nguy cơ cao, sai sót dù nhỏ cũng có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Việc siết chặt quy trình đào tạo ngay từ đầu, chỉ thông qua các trường y khoa có truyền thống và kinh nghiệm, sẽ giúp cung cấp cho thị trường những bác sĩ có đạo đức nghề nghiệp vững vàng và kỹ năng lâm sàng được rèn luyện bài bản. Đây là yếu tố cốt lõi để giảm thiểu rủi ro trong điều trị".

Trong khi đó, ý kiến khác cho rằng dù trường y nằm trong ĐH đa hay đơn ngành, cần xác định sứ mệnh và giá trị của cơ sở đó, đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng được kiểm định, minh bạch quá trình tuyển sinh, xây dựng đội ngũ giảng viên, khả năng quản trị ĐH và thiết lập chuẩn đầu ra để đảm bảo sinh viên có kỹ năng nghề nghiệp tốt, có đạo đức, tính chuyên nghiệp và đáp ứng nhu cầu xã hội.

Theo lãnh đạo một trường khối ngành sức khỏe tại Hà Nội, cả nước hiện nay có 215 trường đào tạo lĩnh vực sức khỏe, trong đó 139 trường CĐ, 66 trường ĐH (riêng Bộ Y tế có 12 trường ĐH đào tạo ngành y).