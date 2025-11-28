Y khoa và luật: Giám sát chặt chẽ chất lượng đào tạo là điều cốt lõi

TS Võ Văn Tuấn, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Văn Lang (TP.HCM), chia sẻ: "Việc chấn chỉnh tình trạng mở ngành tràn lan, thương mại hóa đào tạo, chất lượng tuyển sinh đầu vào và thời gian đào tạo không đồng đều… là cần thiết và không thể chậm trễ".

Tuy nhiên, theo TS Võ Văn Tuấn, nếu chủ trương này được hiểu và áp dụng theo hướng không cho các trường ĐH đa ngành tham gia đào tạo y khoa và luật thì có thể dẫn tới những hệ quả ngoài mong muốn. Thứ nhất, xu hướng phát triển ĐH hiện nay là đa ngành và liên ngành. Ngay các ngành y khoa và luật cũng ngày càng gắn chặt với kinh tế, công nghệ, dữ liệu, khoa học xã hội và nhân văn. Nếu chỉ căn cứ vào trường chuyên ngành hay đa ngành để cho phép hay không cho phép đào tạo, chúng ta rất dễ vô tình làm nghèo đi mô hình ĐH đa ngành, vốn đang được khuyến khích trong các chiến lược giáo dục ĐH.

Trên thực tế, nhiều trường đa ngành trong những năm qua đã đầu tư rất lớn cho đào tạo ngành y khoa và luật như xây dựng bệnh viện (BV) thực hành; ký kết hợp tác với BV, cơ quan tư pháp; thu hút đội ngũ giảng viên, bác sĩ, luật sư trình độ cao…

Sinh viên Trường ĐH Luật TP.HCM trong lễ khai giảng năm học mới ẢNH: HÀ ÁNH

Từ những thực tế trên, ông Tuấn cho rằng việc đào tạo bác sĩ và cử nhân luật để đảm bảo chất lượng nguồn nhân lực thì điều cốt lõi không nằm ở chỗ trường đa ngành hay trường chuyên ngành, mà nằm ở chỗ trường có đạt chuẩn chất lượng hay không.

Một phó hiệu trưởng trường ĐH có đào tạo ngành luật cũng cho rằng chủ trương về việc siết chặt đào tạo 2 ngành đặc thù là y khoa và luật để đảm bảo chất lượng là hoàn toàn đúng đắn. Và để đảm bảo chất lượng, Bộ GD-ĐT phải có cơ chế quản lý, giám sát các tiêu chuẩn, tiêu chí chặt chẽ chuẩn đầu vào và đầu ra của các ngành học.

"Việc siết chặt để đảm bảo chất lượng không có nghĩa là chỉ trường y mới đào tạo bác sĩ và trường chuyên khoa luật mới đào tạo cử nhân luật. Vấn đề cốt lõi ở đây là chúng ta phải đặt ra chuẩn đầu vào, chuẩn đầu ra và các trường phải thực hiện nghiêm túc", vị lãnh đạo này nói.

Về định hướng phát triển khối ngành sức khỏe, theo GS-TS Trần Diệp Tuấn, Chủ tịch Hội đồng trường Trường ĐH Y Dược TP.HCM, ngoài việc siết chặt mở ngành đào tạo bác sĩ, với các trường đang đào tạo bác sĩ hiện nay cần được kiểm định chặt chẽ để tiếp tục tuyển sinh. Hiện nay bộ tiêu chuẩn kiểm định đang áp dụng chung cho tất cả các ngành, trong khi với lĩnh vực y khoa cần có chuẩn riêng, có sự tham gia của đội ngũ trong lĩnh vực y khoa.

Để nâng cao chất lượng đào tạo y khoa, điều đầu tiên cần giải quyết là đặt ra được các điều kiện, tiêu chuẩn, tiêu chí mở ngành ảnh: Ngọc Dương

BS CKII Dương Minh Tuấn, Khoa Nội tiết - đái tháo đường, BV Bạch Mai, cho rằng chính sách tốt trước hết phải là siết điều kiện đào tạo y khoa, bao gồm có những ràng buộc chặt chẽ về BV thực hành, tỷ lệ giảng viên - sinh viên, khối lượng giờ lâm sàng tối thiểu trên từng chuyên ngành. Tiếp đó là tổ chức thi chứng chỉ hành nghề quốc gia, độc lập và thật sự nghiêm túc. Tiếp theo là đánh giá liên tục trong quá trình hành nghề (gia hạn chứng chỉ định kỳ). Cuối cùng là minh bạch thông tin cho người dân. Người bệnh nên tra cứu được thông tin trên một hệ thống cổng thông tin chung như bác sĩ học ở đâu, đã có chứng chỉ gì, kinh nghiệm như nào…

Đồng tình, phó hiệu trưởng một trường ĐH đào tạo khối ngành sức khỏe tại Hà Nội cho rằng để nâng cao chất lượng đào tạo y khoa, điều đầu tiên cần giải quyết là đặt ra được các điều kiện, tiêu chuẩn, tiêu chí mở ngành. Chất lượng đào tạo phụ thuộc vào các điều kiện đảm bảo thực hiện chương trình đào tạo gồm: chương trình đào tạo; đội ngũ giảng viên; hệ thống cơ sở thực hành, thực tập; hệ thống phòng labo, phòng thí nghiệm; tài liệu học liệu.