Tranh luận: Đồng phục nên áo trắng quần sẫm màu, hay mỗi trường một kiểu?

Đồng phục học sinh các nơi ra sao?

Khảo sát ở nhiều trường tiểu học, THCS, THPT ở một số phường của TP.HCM, cho thấy giá đồng phục trung bình dao động từ 150.000 đồng/bộ - 350.000 đồng/bộ, tùy theo (size) kích thước, chất liệu, kiểu dáng.

Các trường tiểu học, THCS ở khu vực các phường thuộc quận 8 cũ, TP.HCM, không yêu cầu đồng phục riêng của từng trường mà phụ huynh học sinh tự trang bị áo sơ mi trắng, quần/chân váy thẫm màu cho con em mình cùng với đồng phục thể dục.

Trong khi ở nhiều phường của TP.HCM, học sinh ngoài đồng phục ngày thường, đồng phục thể dục còn có đồng phục ngủ bán trú, theo kiểu dáng riêng của trường, có logo tên trường. Nhiều học sinh cho rằng nên có đồng phục riêng của từng trường, vì đó là bản sắc, niềm tự hào riêng.

Áo đồng phục của học sinh Trường Phổ thông Năng khiếu (ĐH Quốc gia TP.HCM) ẢNH: NHẬT THỊNH

Chị Thanh Yến, ở xã Nhơn Trạch, thành phố Đồng Nai, có con đang học lớp 12, cho biết con chị mặc áo dài vào thứ hai, mặc quần tây kết hợp áo sơ mi vào các ngày còn lại. Chị đồng tình với điều này, mặc áo dài vào thứ hai sẽ tạo sự trang trọng trong buổi lễ chào cờ đầu tuần, còn sơ mi trắng và quần tây sẽ tạo cảm giác thoải mái và gọn gàng.

"Nếu mặc áo dài thì chị sẽ chọn cho con các chất liệu mềm, nhẹ thoáng mát như lụa hoặc gấm. Tuy nhiên, tiền công may áo dài khá đắt, riêng tiền công may đã khoảng 300.000 đồng/ bộ chưa tính tiền vải. Tôi cũng mong muốn nhà trường có quy định rõ ràng để thống nhất chung một kiểu dáng để giữ truyền thống, tránh cách tân quá mức", chị Yến nói.

Cô N.T.T.M, giáo viên một trường tiểu học tại xã Phong Thạnh, tỉnh Vĩnh Long, cho biết đồng phục tiểu học ở trường quy định khá đơn giản và cũng phù hợp với lứa tuổi. Học sinh nữ mặc váy, còn học sinh nam mặc quần tây dài kết hợp áo sơ mi. Đồng phục do phụ huynh tự mua tại các cơ sở may hoặc các cửa hàng bên ngoài, giá từ 150.000 đồng/bộ trở lại, phụ huynh đồng tình vì đây là mức chi phí phù hợp.

Về chất liệu, giáo viên này đánh giá ở mức ổn, tuy nhiên tại nông thôn thì chất lượng đồng phục sẽ không được tốt bằng các trường ở thị trấn. Đồng phục trường hiện nay vẫn chưa có logo, cô mong muốn thời gian tới có thể bổ sung thêm logo để dễ nhận diện các trường với nhau.

Thăm dò ý kiến Theo bạn đồng phục học sinh nên như thế nào? Bạn có thể chọn 1 mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai. Đồng phục học sinh chỉ cần áo trắng, quần tây/váy thẫm màu Đồng phục học sinh nên được thiết kế riêng với kiểu dáng, mẫu mã từng trường vì đó là bản sắc

Ở nhiều địa phương, học sinh nữ mặc áo dài trắng từ thứ hai tới thứ bảy

Hoài Ngọc, học sinh Trường THPT Phong Phú, xã Phong Thạnh, tỉnh Vĩnh Long, cho biết: "Em mặc áo dài từ thứ hai đến thứ bảy. Em thấy áo dài có các ưu điểm như mặc lên tôn dáng, phù hợp với lứa tuổi học sinh, nhưng cũng khá bất tiện khi vận động, dễ vướng víu trong quá trình di chuyển. Ở địa phương em không có nhiều cơ sở chuyên may áo dài, nên việc tìm may còn khá hạn chế, chi phí may tương đối cao, tùy thuộc vào chất liệu vải và tay nghề của người may. Nếu mua áo dài may sẵn thì chi phí sẽ thấp hơn".

Ở nhiều địa phương, áo dài trắng là đồng phục của nhiều nữ sinh từ thứ hai tới thứ bảy trong tuần ẢNH: TRẦN BẢO NGỌC

Chị Ngọc Dề, ở xã Phú Lộc, Cần Thơ, có con trai học lớp 8 cho biết trường quy định mặc quần dài và áo sơ mi trắng, chị mua tại các cửa hàng bên ngoài với chi phí không quá cao, vừa túi tiền. Có nhiều chất liệu cho mình lựa chọn, chị thường chọn cho con thoáng mát, dễ chịu. Đối với chị, đồng phục học sinh nên sơ mi trắng và quần sẫm màu là phù hợp.

Đồng phục học sinh, mặc xong rồi, xử lý sao đây?

Câu chuyện đồng phục không chỉ là chi phí đầu năm học của mỗi gia đình, điều nhiều người đặt còn là vấn đề trách nhiệm với môi trường, trách nhiệm với xã hội của mỗi bộ đồng phục sau khi kết thúc vòng đời của nó (có thể là 1 năm, có khi 2-3 năm, khi học sinh kết thúc năm học hoặc kết thúc bậc học).

Trong một sự kiện thu hồi đồng phục cũ, để cho tặng từ thiện hoặc tái chế, kéo dài vòng đời đồng phục tại TP.HCM trong năm 2025, chúng tôi gặp nhiều phụ huynh. Họ bối rối với số đồng phục còn mới của con em họ thải ra sau khi các con hết bậc tiểu học, hoặc THCS, THPT, không biết làm gì đây. Mang gửi đi từ thiện thì cũng khó, vì đồng phục được làm riêng theo mẫu của trường, có tên trường, logo riêng, học sinh nơi khác khó mà mặc được. Vậy tại sao không yêu cầu đồng phục chỉ là áo trắng, quần sẫm màu?

Nhiều người cho rằng đồng phục học sinh cần mỗi trường mỗi kiểu riêng, đó là bản sắc ẢNH: NHẬT THỊNH

Vậy theo bạn, bạn ủng hộ đồng phục riêng từng trường, hay trường nào cũng chỉ cần áo trắng, quần tây/chân váy sẫm màu? ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Tại tọa đàm tuổi trẻ - Thời trang tiêu dùng có trách nhiệm (do Tập đoàn B'Lao - Scavi - Corèle tổ chức tại TP.HCM) hồi đầu năm học 2025-2026, Phạm Minh Trang, cựu học sinh lớp chuyên văn, Trường Phổ thông Năng khiếu (ĐH Quốc gia TP.HCM), nêu ví dụ cả nước có khoảng 17 triệu học sinh phổ thông, mỗi em mua 3-5 bộ đồng phục/năm học vậy thì mỗi năm có hàng chục triệu bộ đồng phục học sinh mỗi năm được sản xuất. Vậy khi kết thúc vòng đời của mình, các bộ đồng phục sẽ đi về đâu?

Các học sinh nêu quan điểm về đồng phục mình mong muốn, như đáp ứng các tiêu chí có tính thẩm mỹ, mặc vào thấy thoải mái, thoáng mát, sử dụng nguyên liệu thân thiện với môi trường, dùng được bền lâu. Đặc biệt, đồng phục phải có giá cả phải chăng, phù hợp với số đông phụ huynh...

Trẻ em, học sinh nào của TP.HCM được hỗ trợ tiền mua đồng phục? HĐND TP.HCM đã ban hành Nghị quyết số 80/2025/NQ-HĐND quy định một số chính sách đặc thù hỗ trợ cho trẻ em của cơ sở giáo dục mầm non, học sinh của cơ sở giáo dục phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, học viên theo học chương trình giáo dục thường xuyên, học sinh của cơ sở giáo dục chuyên biệt có hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn TP.HCM (có hiệu lực từ 1.1.2026). Theo đó, trẻ đặc biệt thuộc một trong các trường hợp sau: Mồ côi cả cha và mẹ; mồ côi cha hoặc mẹ và bị người còn lại bỏ rơi, sống với ông, bà hoặc người nuôi dưỡng nhưng hiện nay ông, bà hoặc người nuôi dưỡng đều đã tử vong;

Là người khuyết tật;

Có cha hoặc mẹ hoặc cả cha và mẹ hoặc ông bà, người nuôi dưỡng (trong trường hợp ở với ông bà, người nuôi dưỡng) là thành viên của hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo địa phương. Các trẻ thuộc 1 trong đối tượng trên được hỗ trợ: Hỗ trợ bữa ăn trưa theo mức thực tế phát sinh tại cơ sở giáo dục, tối đa không vượt quá 40.000 đồng/học sinh/ngày;

Hỗ trợ chi phí các dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục theo mức thực tế phát sinh tại cơ sở giáo dục, tối đa không vượt quá mức quy định tại Phụ lục I đính kèm Nghị quyết này;

Hỗ trợ chi phí các nội dung khác theo chương trình của nhà trường ngoài giờ học chính khóa theo mức thực tế phát sinh tại cơ sở giáo dục, tối đa không vượt quá mức quy định tại Phụ lục II đính kèm Nghị quyết này;

Hỗ trợ tiền mua đồng phục với mức cụ thể theo cấp học: mầm non 300.000 đồng/trẻ em/năm học; tiểu học 400.000 đồng/học sinh/năm học, trung học cơ sở 450.000 đồng/học sinh/năm học; trung học phổ thông 500.000 đồng/học sinh/năm học.

Sở GD-ĐT TP.HCM yêu cầu không ép buộc mua đồng phục tại trường Trong văn bản triển khai của Sở GD-ĐT mới đây nêu rõ, để thuận lợi cho công tác chuẩn bị đầu năm học mới, đối với hàng hóa, dịch vụ phục vụ trực tiếp khác cho cá nhân học sinh các cơ sở giáo dục chủ động tổ chức để đảm bảo các điều kiện hoạt động, cụ thể như sau: Các cơ sở giáo dục công lập thống nhất chủ trương với phụ huynh học sinh để lựa chọn đơn vị cung cấp theo quy định và mua sắm phục vụ trực tiếp cho từng cá nhân học sinh học tập, sinh hoạt như: quần áo đồng phục, quần áo thể dục thể thao, học phẩm - học cụ, tiền suất ăn bán trú, suất ăn sáng và nước uống;

Có nhu cầu thực tế và sự tự nguyện của học sinh, phụ huynh học sinh; không ép buộc mua tại nhà trường hoặc tại một nhà cung cấp do nhà trường chỉ định;

Các trường phải công khai tiêu chuẩn, chất lượng, số lượng, đơn giá, phương thức lựa chọn nhà cung cấp và phương án tổ chức thực hiện thu đúng giá thực tế không phát sinh chênh lệch;

Việc lựa chọn nhà cung cấp, ký kết hợp đồng, quản lý thu, chi thực hiện theo quy định của pháp luật. Trường hợp người học được ngân sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 80/2025/NQ-HĐND hoặc chính sách khác thì phải khấu trừ phần ngân sách đã hỗ trợ, không thu từ học sinh;

Mức thu nội dung này phải phù hợp với thực tế địa bàn, nếu có điều chỉnh tăng so với năm trước liền kề thì phải giải trình, công khai minh bạch và có sự đồng thuận của phụ huynh học sinh. Nhà trường mời phụ huynh học sinh cùng tham gia phối hợp giám sát theo dõi để có cơ sở điều chỉnh cho phù hợp. (BÍCH THANH)



