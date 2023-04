Tranh luận kế hoạch thu phí tham quan phố cổ

Như Thanh Niên đã thông tin, UBND TP.Hội An (Quảng Nam) ban hành phương án về việc tăng cường công tác quản lý hoạt động hướng dẫn tham quan khu phố cổ Hội An. Theo đó, từ ngày 15.5, du khách phải mua vé tham quan trước khi vào khu phố cổ. Thời gian bán vé từ 7 giờ 30 - 21 giờ 30 vào mùa hè và đến 21 giờ vào mùa đông.



Hội An dự kiến thu phí 120.000 đồng/vé dành cho khách quốc tế và 80.000 đồng/vé dành cho khách nội địa

PHƯƠNG NGUYỄN

Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Nguyễn Văn Lanh, Phó chủ tịch UBND TP.Hội An, cho biết với giá 120.000 đồng/vé dành cho khách quốc tế và 80.000 đồng/vé dành cho khách nội địa, mỗi du khách có một ô vé chung để tham quan cảnh quan không gian khu phố cổ, được tham quan và trải nghiệm lối sống của người Hội An với những sinh hoạt hằng ngày, những trò chơi dân gian, xem biểu diễn nghệ thuật cổ truyền trên mỗi góc phố suốt từ 7 - 22 giờ... Du khách cũng có thể tự chọn điểm đến thuộc nhiều loại hình di tích trong 22 điểm tham quan tiêu biểu. Đối với khách nước ngoài, ô vé tự chọn từ 6 điểm, khách Việt Nam là 3 điểm.

Theo lý giải của Chủ tịch UBND TP.Hội An Nguyễn Văn Sơn, nguồn thu từ vé tham quan phục vụ việc bảo tồn, tôn tạo, trùng tu di tích, cải tạo hạ tầng trong khu phố cổ, tổ chức các sự kiện du lịch cũng như hỗ trợ người dân trong việc trùng tu, cải tạo nhà… Đồng thời, bắt buộc mua vé đối với tất cả du khách khi đến tham quan phố cổ Hội An là để đảm bảo công bằng đối với địa phương và du khách.

Thu phí "sẽ gây khó cho du lịch Hội An"

BĐ Cong Nguyen chia sẻ: "Việc thu phí để vào tham quan phố cổ Hội An cần cân nhắc thiệt hơn! Nếu cần tiền để đầu tư nâng cấp phố cổ thì tìm nguồn khác, vì nếu các điểm khác trên cả nước cũng đều muốn bán vé thu phí sẽ làm du khách phiền lòng và đội chi phí du lịch của họ khi đến Việt Nam, họ khó mà quay lại lần sau".

Cùng quan điểm, BĐ Nguyen Xuan Vinh góp ý: "Để tăng nguồn thu cho Hội An, sao không nghĩ đến phát triển những sản phẩm du lịch mang tính đặc thù của Hội An mà suy nghĩ theo hướng "tận thu" thế này. Đây là quyết định sẽ ảnh hưởng không tốt đến sự phát triển chung của Hội An, vì du khách có thể đi du lịch những nơi khác".

BĐ Đào Ngọc Định cũng cho rằng: "Nếu Hội An thu phí thì chắc hẳn du khách sẽ giảm, mà người chịu thiệt thòi nhất vẫn là các tiểu thương trong khu phố cổ, các nhà hàng, quán ăn... Việc thu phí sẽ gây khó cho du lịch Hội An". BĐ Hung Bui thì ngắn gọn: "Không nên thu phí thời điểm này, lúc đang cần khách quốc tế".

"Nên cân nhắc: 1. Thu phí gián tiếp qua các dịch vụ đi kèm; 2. Khách đi điểm nào thu tiền điểm đó, không nên thu 1 cục như vậy. Ví dụ, khách chỉ đi chơi 1 điểm mà phải trả phí cho toàn bộ là không hợp lý. 3. Nếu được thì nên bỏ phí, như vậy du khách thấy thoải mái hơn. Khi tâm lý thoải mái họ có thể chi tiêu nhiều hơn", BĐ Long Nguyen ý kiến.

Sẵn sàng mua vé vào phố cổ

Tuy nhiên, cũng có không ít BĐ ủng hộ kế hoạch thu phí. BĐ lamqtrung@yahoo.com cho biết: "Tôi sẵn sàng mua vé vào phố cổ Hội An để có thêm kinh phí trùng tu, bảo quản phố cổ. Nhưng không nên phân biệt khách nước ngoài và khách trong nước, sẽ rất phản cảm. Hơn nữa, tôi rất tò mò về cách tổ chức bán vé, kiểm vé như thế nào? Online với QR Code hay phải xếp hàng chen lấn? Hãy rút kinh nghiệm cái mất và cái được từ việc bán vé lần trước nhé".

BĐ Hoang Thuan Phan bày tỏ và gợi ý: "Tôi không phải là dân Hội An nhưng tôi ủng hộ việc thu phí. Vấn đề là cách thực hiện mang tính hài hòa lợi ích giữa du khách và địa phương. Nếu tôi nhớ không lầm thì ở Nepal họ miễn phí cho người dân địa phương, thu phí thấp đối với người dân trong nước, ưu đãi cho người Ấn Độ, tăng phí dần cho người châu Á và thu phí người châu Âu rất cao. Việc đó cũng là hợp lý. Đại loại như là tôi miễn phí cho người nhà, ưu đãi cho hàng xóm, tăng phí dần đối với những nhóm người khác. Đó cũng là mang tính văn hóa và hợp lý".

Trong khi đó, BĐ nguyenkhacchungxxx@gmail.com góp ý: "Sao không bán vé gộp tính luôn phí tham quan? Nếu khách nói không có nhu cầu thì ghi rõ trong vé là thu một phần cho phí trùng tu phố cổ. Tôi nghĩ ai cũng muốn khám phá hết Hội An vì lần đầu đến thăm, họ cũng sẽ thông cảm khi đóng góp một phần phí trùng tu".

Tôi đi nước ngoài, thấy nhiều danh lam, thắng cảnh đều phải mua vé tham quan. Tất nhiên cũng có nhiều điểm miễn phí, nhưng những điểm này đều không đẹp bằng các điểm phải mua vé. Hội An đẹp như thế, bán vé là quá phải rồi! Tiền nào của nấy! Mi Nguyen Sau thông tin phố cổ Hội An thu phí chắc ít người dám đến đây tham quan. Vô lý quá! Ở đây mà thu được chắc phố cổ Hà Nội tương lai cũng thu, phố cổ Đồng Văn… cũng thu quá? Sakaeru Dao Dao