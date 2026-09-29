Tranh luận về nhóm có tên 'Con ghét bố mẹ' đang gây xôn xao

Theo ghi nhận, nhóm Con ghét bố mẹ có hơn 84.000 thành viên. Bên cạnh những bài viết của người trẻ kể về mâu thuẫn với cha mẹ, trong nhóm còn có nhiều bình luận, bài viết từ phụ huynh với những quan điểm khác nhau.

Những câu chuyện về mâu thuẫn gia đình

Những bài đăng được chia sẻ trong nhóm đa phần đề cập đến những mâu thuẫn giữa cha mẹ và con cái, từ áp lực học tập, sự kỳ vọng, những bất đồng trong sinh hoạt gia đình đến những trải nghiệm gia đình nghiêm trọng hơn.

Trên mạng xã hội, nhiều người bày tỏ sự phản đối đối với sự tồn tại của nhóm. Nhiều người cho rằng việc con cái đưa những mâu thuẫn trong gia đình lên mạng xã hội là điều đáng quan tâm. Một trong những lý do được đưa ra là tên gọi "con ghét bố mẹ" có thể tạo cảm giác tiêu cực về mối quan hệ gia đình. "Nguy hiểm quá. Này nên cấm luôn", một bình luận viết.

Một số người khác cho rằng những nội dung được chia sẻ trong nhóm có thể tác động đến cách nhìn của người trẻ về cha mẹ, gia đình. Có ý kiến đề nghị cơ quan chức năng theo dõi, thậm chí "xử lý nghiêm minh" đối với hoạt động của nhóm.

Một dân mạng nhận xét nhóm có thể tạo ảnh hưởng tiêu cực đến nhận thức của người trẻ về gia đình, và cho rằng cần giáo dục về tình yêu thương và lòng biết ơn đối với cha mẹ.

Bên cạnh những ý kiến phản bác, một số ý kiến cho rằng thay vì chỉ trích những người trẻ chia sẻ bức xúc, cha mẹ có thể xem những ý kiến trên mạng như một cách nhận biết những điều con đang gặp khó khăn, từ đó tìm cơ hội đối thoại thay vì ngay lập tức phán xét. "Cuộc sống bây giờ các con cũng nhiều áp lực, chúng ta là phụ huynh cũng phải tâm lý đúng lúc và đúng chỗ, và cũng là điểm tựa, cũng là chỗ cho các con dốc bầu tâm sự", một bình luận viết.

Một người mẹ có hai con cho biết tham gia nhóm không phải để phán xét mà muốn hiểu thêm suy nghĩ của những người làm con. "Cha mẹ cũng là những người lần đầu làm cha mẹ", người này viết.

Nhóm Con ghét bố mẹ hiện có hơn 84.000 thành viên, nơi nhiều câu chuyện và quan điểm khác nhau về mối quan hệ cha mẹ - con cái được chia sẻ ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Cha mẹ cần lắng nghe con

Theo thạc sĩ Hoàng Thị Tố Nhi, chuyên gia tâm lý học, Trường đại học Yersin Đà Lạt, tâm lý "ghét cha mẹ" ở người trẻ không nhất thiết xuất phát từ sự thù ghét cha mẹ về bản chất, mà có thể là phản ứng trước những tổn thương hoặc xung đột kéo dài. Ở tuổi thanh thiếu niên và người trẻ, nhu cầu khẳng định bản sắc cá nhân, quyền tự quyết và ranh giới riêng phát triển mạnh. Khi cảm thấy bị áp đặt, kiểm soát hoặc thường xuyên so sánh, người trẻ có thể nảy sinh phản ứng chống đối, bất mãn.

Theo chuyên gia tâm lý này, nhu cầu được xác thực cảm xúc cũng có thể khiến người trẻ tìm đến các cộng đồng trực tuyến, nhất là khi họ lo ngại bị người thân phán xét hoặc cho rằng mình "bất hiếu".

Khi phát hiện con tham gia chia sẻ mâu thuẫn gia đình trên những hội nhóm như vậy, chuyên gia khuyến nghị cha mẹ trước hết cần kiềm chế phản ứng trừng phạt, không tịch thu điện thoại, đay nghiến hay dùng công ơn nuôi dưỡng để chất vấn. Cha mẹ nên chọn thời điểm cả hai bình tĩnh để trò chuyện, tập trung lắng nghe thay vì ngắt lời hoặc lập tức bao biện cho hành động của mình.

"Cha mẹ cần hạ thấp cái tôi và nhìn những chia sẻ của con như một 'tiếng kêu cứu', thay vì lập tức xem đó là sự chống đối hay bất hiếu", thạc sĩ Tố Nhi nói. Theo cô, nếu mâu thuẫn đã quá sâu sắc, gia đình có thể tìm đến chuyên viên tham vấn tâm lý học đường hoặc chuyên gia tâm lý để có thêm một cầu nối trong quá trình đối thoại.