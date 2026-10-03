Trao gần 200 triệu đồng hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn

Trong đợt chuyển tiền này, em Nguyễn Thị Như Ái, nhân vật trong bài Xin giúp nữ sinh viên mồ côi yên tâm đến giảng đường đăng trên Thanh Niên ngày 25.8.2026, được hỗ trợ 57.750.000 đồng. Ông Trần Thanh Hổ, nhân vật trong bài Hơn 6 năm gồng gánh chăm vợ, con gái và cháu ngoại trọng bệnh đăng ngày 18.8.2026, được trao 36.805.000 đồng. Cụ Quách Thị Kim Loan, nhân vật trong bài Cụ bà mong có tiền chữa bệnh, lo cho con gái thiểu năng trí tuệ đăng ngày 19.9.2026, được giúp 33.965.000 đồng.

Ông Huỳnh Thanh Đông, Phó ban Công tác bạn đọc - Báo Thanh Niên trao tiền bạn đọc hỗ trợ cho cụ Quách Thị Kim Loan. ẢNH: CẨM NHI

Ngoài ra, em Phạm Ngọc Khánh Vy, nhân vật trong bài Xin giúp bé gái 4 tháng tuổi tiếp tục hành trình hồi phục sau ca ghép gan đăng ngày 11.8.2026, tiếp tục được hỗ trợ đợt 2 số tiền 22.290.000 đồng (đợt 1 đã trao 56.405.000 đồng). Bên cạnh đó, Khánh Vy còn được Quỹ Thiện Tâm hỗ trợ trực tiếp 30.000.000 đồng. Bà Nguyễn Thị Huệ, nhân vật trong bài Xin giúp nữ sinh có tiền chữa bệnh tim cứu mẹ đăng ngày 28.7.2026, được hỗ trợ đợt 2 số tiền 13.740.000 đồng (đợt 1 là 116.150.999 đồng). Anh Trần Ngọc Bình, nhân vật trong bài Gia đình anh phụ hồ hai vợ chồng nằm 2 bệnh viện đăng ngày 6.8.2026, được hỗ trợ đợt 2 số tiền 11.150.000 đồng (đợt 1 là 94.450.000 đồng). Em Trần Cẩm Vy, nhân vật trong bài Ba mẹ cùng lâm bệnh, nữ sinh viên 18 tuổi vất vả lo viện phí đăng ngày 30.6.2026, được hỗ trợ đợt 2 số tiền 8.270.000 đồng (đợt 1 là 32.387.999 đồng).