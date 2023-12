Trao giải cuộc thi 'Sống đẹp' lần 3: Thổi bùng ngọn lửa nghị lực

Kết quả cuộc thi Sống đẹp lần 3

Hạng mục phóng sự, ký sự, ghi chép:

Giải nhất: Sao băng đã rớt, ngọn lửa vẫn rực - tác giả Chung Chí Thành (TP.HCM).

Giải nhì: Làm phúc quên cả phận mình - Ngọc Tấn (Gia Lai), Người "nạp" thêm dưỡng khí vào bầu khí quyển - Nguyễn Duy Khánh (Hà Nội).

Giải ba: Vươn về phía mặt trời, Quỳnh Anh - Linh Chi (Thừa Thiên-Huế), Người viết văn bằng đôi mắt trong trái tim - Kiều Xuân Quỳnh (Hà Nội), Những người hy sinh giấc ngủ chỉ đổi lại nụ cười - Nguyễn Văn Công (Hà Nội).

Giải khuyến khích: "Cô gái vàng" trong làng nhặt rác - Đặng Hoàng An (Long An), "Phi một chân" sải bước giúp đời - Vũ Thị Phương Anh (Hà Nội), Cô ấy là Minh Tâm - Song Thu (Đồng Tháp), "Anh nuôi" của 8.000 em nhỏ vùng cao - Thành Đạo (Sơn La), Vượt qua chông gai vì ngày mai tươi sáng - Vũ Văn Tuấn (Thừa Thiên-Huế), Đã giúp người thì giúp cho trót - Nguyễn Thanh Bình (TP.HCM), Người thương binh nhân hậu - Nguyễn Văn Học (Hà Nội).

Hạng mục truyện ngắn:

Giải nhất: Đầu mùa gió thổi - Trần Thị Diệp (Hà Tĩnh).

Giải nhì: Yêu bằng tình loài người - Nguyễn Trí (Đồng Nai).

Giải ba: Hãy làm một việc tốt - Nguyễn Hoàng Vũ (Khánh Hòa), Vượt lũ - Kiều Bích Hậu (Hà Nội).

Giải khuyến khích: Thả một trái tim đỏ chói - An Phúc (TP.HCM), Những ngày đẹp trời - Ng.Uyên (TP.HCM), Bàn tay gọi nắng - Ny An (Đà Nẵng), Giữa những bộn bề…! - Lê Mỹ Thạnh (Phú Yên), Một người kỳ lạ như thế - Redamancy (Khánh Hòa), Một món quà - Thảo Nguyên (Bình Dương), Mây che đỉnh núi - Nguyễn Hiên (Đắk Lắk).

Hạng mục ảnh:

Giải nhất: Hành động vì môi trường xanh - sạch - đẹp - Nguyễn Mạnh Cường (TP.HCM).

Giải nhì: Chung tay gìn giữ môi trường - Bùi Việt Hưng (Bình Dương).

Giải ba: Về một tấm gương tàn nhưng không phế - Trần Văn Túy (Bình Thuận).

Giải khuyến khích: Cõng chữ lên non - Bùi Thị Hồng Vân (Hòa Bình), Giúp dân khắc phục hậu quả do biển xâm thực - Lê Minh Quát (Bình Thuận), "Việc phụ" trên quần đảo Hải Tặc - Hồng Hiếu (Cần Thơ), Làm gạch sinh thái trong giờ hoạt động ngoại khóa - Vũ Sơn Lâm (Đồng Nai), Đôi chân đi đến nhịp đập cuối cùng - Đặng Hoàng An (Long An).

Giải thưởng khác:

Giải thưởng dành cho tác giả có bài viết về doanh nhân sống đẹp: Trần Nhã Thụy, tác phẩm Xin bình yên, nguyện bình yên.

Giải thưởng dành cho tác giả viết về một dự án thiện nguyện nổi bật của nhóm/tập thể/doanh nghiệp: Làm phúc quên cả phận mình (Ngọc Tấn, Gia Lai).

5 nhân vật được vinh danh do Ban tổ chức và Ban giám khảo bình chọn: Đinh Thị Thùy Trang (trong tác phẩm Làm phúc quên cả phận mình - Ngọc Tấn), Vũ Quốc Cường - đã mất (trong tác phẩm Sao băng đã rớt, ngọn lửa vẫn rực - Lữ Khách), Lê Trung Cường (trong tác phẩm Người viết văn bằng đôi mắt trong trái tim - Kiều Xuân Quỳnh), Lê Thanh Nga (trong tác phẩm Đã giúp người thì giúp cho trót - Nguyễn Thanh Bình), Sùng A Cải (trong tác phẩm Người "nạp" thêm dưỡng khí vào bầu khí quyển - Nguyễn Duy Khánh).

1 giải bài viết được bạn đọc yêu thích (bao gồm lượt xem và lượt like trên Thanh Niên Online): Đôi chân đi đến nhịp đập cuối cùng - Đặng Hoàng An (TP.HCM).