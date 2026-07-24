Trao giải cuộc thi viết và ảnh về ngành điện TP.HCM: Cậu học sinh 15 tuổi gây ấn tượng

Sau hơn 3 tháng phát động, cuộc thi viết và ảnh 'Tự hào 50 năm ngành điện thành phố mang tên Bác' đã thu hút hàng trăm tác giả trên khắp cả nước. Không chỉ tìm ra những tác phẩm xuất sắc, cuộc thi còn cho thấy sức lan tỏa đến nhiều thế hệ, từ cậu học sinh 15 tuổi ở Cà Mau đến những cây bút, nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, cùng kể những câu chuyện chân thực về những người đang ngày đêm giữ ánh sáng cho thành phố.