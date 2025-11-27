Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế

Trao giải thưởng Sao Đỏ cho 10 doanh nhân trẻ xuất sắc

Vũ Thơ
Vũ Thơ
27/11/2025 07:20 GMT+7

Tối 26.11, tại Hà Nội đã diễn ra Lễ trao Giải thưởng Sao Đỏ - Doanh nhân trẻ VN tiêu biểu 2025 tôn vinh 10 doanh nhân đoạt Giải thưởng Sao Đỏ 2025 và Top 30, Top 100 doanh nhân trẻ VN tiêu biểu.

Tham dự chương trình có ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó chủ tịch thường trực Quốc hội; các ủy viên T.Ư Đảng: ông Hồ Quốc Dũng, Phó thủ tướng Chính phủ; ông Phạm Tất Thắng, Phó trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận T.Ư; ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó trưởng ban Chính sách, chiến lược T.Ư.

Về phía T.Ư Đoàn có anh Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Phó chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ VN, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn; anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên VN; chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư.

Trao giải thưởng Sao Đỏ cho 10 doanh nhân trẻ xuất sắc- Ảnh 1.

Ông Đỗ Văn Chiến và ông Hồ Quốc Dũng trao giải thưởng cho Top 10 doanh nhân được Giải thưởng Sao Đỏ

ẢNH: BẢO ANH

Ban tổ chức cho biết doanh nghiệp (DN) của Top 100 doanh nhân trẻ đoạt giải thưởng năm 2025 có tổng tài sản gần 3 triệu tỉ đồng; tạo ra doanh thu trên 310.000 tỉ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt gần 42.000 tỉ đồng; nộp ngân sách năm 2024 gần 21.000 tỉ đồng; tổng số lao động gần 60.000 người. Riêng các DN của 10 doanh nhân Sao Đỏ 2025 có tổng tài sản trên 2,8 triệu tỉ đồng; tạo ra doanh thu năm 2024 trên 214.000 tỉ đồng; lợi nhuận trên 30.000 tỉ đồng; nộp ngân sách gần 14.000 tỉ đồng; tổng số lao động trên 19.000 người.

Phát biểu tại lễ trao giải, ông Đỗ Văn Chiến khẳng định sự trưởng thành mạnh mẽ của đội ngũ doanh nhân trẻ đang góp phần tạo nên sức bật mới cho nền kinh tế. Đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới với động lực cốt lõi là KH-CN, đổi mới sáng tạo và đặc biệt là trí tuệ nhân tạo, trong bối cảnh KT-XH đạt nhiều thành tựu quan trọng. Ông Chiến nhấn mạnh DN trẻ, doanh nhân trẻ chính là lực lượng tiên phong trong quá trình chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, chinh phục công nghệ lõi và đóng góp vào năng lực tự chủ chiến lược quốc gia.

Ông Đỗ Văn Chiến cũng đề nghị cộng đồng doanh nhân trẻ xây dựng văn hóa doanh nhân VN dựa trên tinh thần yêu nước, liêm chính, minh bạch, trách nhiệm xã hội và ý thức phát triển bền vững. Thương hiệu DN phải gắn liền với uy tín và nhân cách của người lãnh đạo. Ông kỳ vọng 10 doanh nhân Sao Đỏ và 100 doanh nhân trẻ tiêu biểu trở thành hạt nhân lan tỏa, dẫn dắt, hỗ trợ các DN nhỏ và startup, cùng tạo nên hệ sinh thái mạnh của doanh nhân trẻ VN. 

