Trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên Nguyễn Thị Bình ở Cà Mau

Ngày 5.11, đoàn công tác Trung ương do ông Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, làm trưởng đoàn đã đến thăm hỏi và trân trọng trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên cao niên Nguyễn Thị Bình (99 tuổi, sinh hoạt tại Chi bộ khóm 5, phường Bạc Liêu).

Cùng dự lễ trao tặng Huy hiệu có ông Đặng Văn Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Cà Mau.

Ông Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên cao niên Nguyễn Thị Bình ẢNH: CTV

Thay mặt Ban Bí thư, ông Trần Đức Thắng trân trọng trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên Nguyễn Thị Bình, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Minh Hải (cũ), là cán bộ tiền khởi nghĩa.

Thay mặt đoàn công tác, ông Trần Đức Thắng ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống của bà Nguyễn Thị Bình. Ông Thắng khẳng định, bà Bình tham gia cách mạng từ tháng 10.1945 khi tuổi đời còn rất trẻ, là hiện thân tiêu biểu cho khí phách kiên cường, bất khuất của người phụ nữ Nam bộ, luôn giữ trọn lòng kiên trung theo Đảng.

Trong suốt chặng đường công tác, từ cán bộ phụ vận đến các vị trí lãnh đạo chủ chốt của tỉnh, bà luôn gắn bó mật thiết với nhân dân, lắng nghe và hết lòng chăm lo quyền lợi của nhân dân.

Ông Đặng Văn Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Cà Mau, chúc mừng bà Nguyễn Thị Bình vinh dự nhận Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng ẢNH: CTV

Bà Nguyễn Thị Bình (tên thân mật là Út Bình, sinh năm 1927, có 44 năm liên tục tham gia hoạt động cách mạng, từ năm 1945 - 1989). Tên tuổi và quá trình công tác của bà gắn liền với hình ảnh trìu mến "Bà má chính ủy", do cán bộ, chiến sĩ miền Tây Nam bộ yêu quý trao tặng.

Dù trải qua nhiều gian lao, thiếu thốn và hy sinh gia cảnh riêng trong thời kỳ kháng chiến ở bưng biền, bà luôn dành trọn tình cảm, trách nhiệm đối với bộ đội, thương binh, liệt sĩ trên các chiến trường. Khi nghỉ hưu, bà vẫn tích cực tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện, động viên các gia đình chính sách và là tấm gương mẫu mực cho con cháu, bà con khu phố noi theo.

Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng là sự ghi nhận cao quý của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với những cống hiến trọn đời của đảng viên Nguyễn Thị Bình cho sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước. Đây cũng là tấm gương sáng về danh dự người đảng viên, tinh thần cống hiến và sự tiên phong để các thế hệ cán bộ, đảng viên tiếp bước noi theo.