Bí thư Trần Lưu Quang trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng đến đại tá 99 tuổi

Ngày 2.11, ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM, đến nhà riêng trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đại tá Hoàng Hồng Bàn, đảng viên Chi bộ khu phố 12, Đảng bộ phường Tân Bình.



Tại buổi trao huy hiệu, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang ân cần thăm hỏi sức khỏe, chúc đại tá Hoàng Hồng Bàn sống trường thọ bên gia đình, con cháu, tiếp tục là tấm gương để các thế hệ trẻ noi theo.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang trao Huy hiệu Đảng đến đại tá Hoàng Hồng Bàn ẢNH: VĂN MINH

Theo Bí thư Thành ủy TP.HCM, Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng là phần thưởng cao quý của Đảng dành cho những đảng viên có quá trình cống hiến lâu dài, luôn giữ vững phẩm chất người đảng viên, hết lòng vì Đảng, vì nhân dân.

Việc đại tá Hoàng Hồng Bàn nhận Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng không chỉ là niềm vinh dự của cá nhân và gia đình mà còn là niềm tự hào của Đảng bộ phường Tân Bình. Đây cũng là dịp để các thế hệ cán bộ, đảng viên học tập tinh thần cách mạng, ý chí kiên cường, lòng trung thành và trách nhiệm của những đảng viên lão thành.

Đại tá Hoàng Hồng Bàn sinh năm 1927, quê ở thành phố Hải Phòng, nguyên Phó đoàn trưởng Đoàn 817, Cục Nghiên cứu, Bộ Quốc phòng.

Tham gia cách mạng từ sớm, ông trưởng thành trong môi trường quân đội, từng đảm nhiệm nhiều vị trí công tác, từ cán bộ tình báo đến phụ trách Trưởng ban biên soạn tài liệu huấn luyện nghiệp vụ, Trường Sĩ quan T500, Cục Nghiên cứu, Bộ Quốc phòng; Phó đoàn trưởng Đoàn 817, Cục Nghiên cứu, Bộ Quốc phòng.

Trong quá trình công tác, đại tá Hoàng Hồng Bàn được trao tặng nhiều phần thưởng cao quý như Huân chương Quân công hạng nhì; Huân chương Chiến công hạng nhất, hạng ba; Huân chương Chiến công giải phóng hạng ba; Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng nhì và Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhất.

Trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng đến cụ bà 95 tuổi

Cũng trong sáng 2.11, ông Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM cùng đoàn công tác đến nhà riêng trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng đến cụ bà Vũ Thúy Ngọc tại phường Phú Lâm.

Tại đây, ông Nguyễn Phước Lộc thăm hỏi sức khỏe, ghi nhận những đóng góp của nữ đảng viên lão thành, đồng thời đề nghị chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, phối hợp gia đình chăm sóc sức khỏe cho cụ bà.

Ông Nguyễn Phước Lộc trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng đến cụ bà Vũ Thúy Ngọc ẢNH: QUANG PHONG

Đón nhận huy hiệu, cụ bà Vũ Thúy Ngọc xúc động trước sự quan tâm của Đảng, gửi lời cảm ơn lãnh đạo TP.HCM và mong muốn thành phố tiếp tục phát triển. Cụ bà Vũ Thúy Ngọc sinh năm 1931, quê thành phố Hải Phòng, vào Đảng ngày 10.10.1948, hiện sinh hoạt tại Chi bộ khu phố 15, Đảng bộ phường Phú Lâm.

Tham gia cách mạng từ năm 1945, cụ bà từng làm công tác phụ nữ, dân vận, y tế và công tác tại Công ty Dược phẩm Trung ương 2. Sau khi nghỉ hưu, cụ bà tiếp tục tham gia công tác địa phương, từng giữ chức Bí thư Chi bộ khu phố 7.

Cụ bà được trao tặng Huân chương Kháng chiến hạng nhất, Huân chương Chiến thắng hạng ba và danh hiệu Chiến sĩ thi đua.

Cùng ngày, Phó bí thư Thành ủy Đặng Minh Thông và bà Văn Thị Bạch Tuyết cũng trao tặng Huy hiệu Đảng tại phường Tam Thắng và phường Đông Hưng Thuận.