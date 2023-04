Trao lại túi xách có 30 triệu đồng cùng điện thoại cho người đánh mất

Ngày 24.4, tại Công an xã Thống Nhất, H.Bù Đăng, Bình Phước, anh Lăng Quốc Khánh (27 tuổi, ngụ thôn 7, xã Thống Nhất) đã trao trả lại túi xách có hơn 30 triệu đồng tiền mặt cùng 1 điện thoại iPhone và các giấy tờ tùy thân cho người đánh mất.

Trước đó, sáng cùng ngày, trên đường đi làm ở thôn 7, anh Lăng Quốc Khánh nhặt được túi xách của phụ nữ đánh rơi. Mở ra kiểm tra, anh Khánh phát hiện bên trong có nhiều tiền mặt, 1 thẻ căn cước công dân, 1 điện thoại di động và một số vật dụng khác.

Túi xách cùng số tài sản anh Khánh mang đến công an xã trình báo CÔNG AN CUNG CẤP

Ngay sau đó, anh Khánh mang túi xách cùng toàn bộ số tiền, tài sản và giấy tờ lên Công an xã Thống Nhất nhờ hỗ trợ để tìm trả lại người đánh mất.

Công an tiếp nhận tài sản từ anh Khánh, kiểm đếm bên trong có hơn 30 triệu đồng tiền mặt, 1 điện thoại di động iPhone. Qua xác minh nhanh, công an xã liên hệ được với chủ nhân chiếc túi xách là chị Nguyễn Thị Vân (42 tuổi, ngụ H.Bù Đăng).

Tại Công an xã Thống Nhất, anh Lăng Quốc Khánh đã trao trả lại túi xách cùng toàn bộ tài sản cho chị Vân. Sau khi nhận lại tài sản bị mất, chị Vân đã gửi lời cảm ơn đến anh Khánh và Công an xã Thống Nhất đã giúp đỡ, nhanh chóng xác minh thông tin và trao lại tài sản do mình đánh rơi.

Tại công an xã, anh Khánh đã trả lại tài sản cho người đánh mất CÔNG AN CUNG CẤP

Đại diện lãnh đạo xã Thống Nhất cũng đã biểu dương anh Lăng Quốc Khánh vì đã có hành động đẹp, "nhặt được của rơi, trả lại người đánh mất". Hành động trả lại túi xách cho người đánh mất của anh Khánh là tấm gương sáng về lòng trung thực và nhân văn cần được tuyên truyền rộng rãi để mọi người biết, học tập và noi theo.