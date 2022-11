Trào lưu nhắn tin hẹn hò bằng lời bài hát của Taylor Swift

"You're on the phone with your girlfriend, she's upset", tạm dịch "Bạn đang nhắn tin với bạn gái của bạn, cô ấy đang buồn" là tin nhắn mở đầu Katharina (18 tuổi) gửi cho một chàng trai mà cô kết đôi trên Tinder. Cần nói thêm, nội dung tin nhắn của Katharina là lời bài hát nổi tiếng năm 2008 của Taylor Swift có tên "You Belong With Me”.

Ngay sau đó, chàng trai đã phản hồi cho Katharina. Theo bài viết trên trang Insider ngày 16.11, ảnh đăng chụp màn hình cuộc trò chuyện của họ trên TikTok đã tạo ra sự bùng nổ của cộng đồng mạng và nhận được hơn 5,4 triệu lượt xem.

Cũng theo trang Insider, mặc dù việc sử dụng các bài hát của Taylor Swift như một nước cờ mở đầu trong hẹn hò trực tuyến không phải là điều mới mẻ, nhưng các TikToker đã bắt đầu khơi dậy lại xu hướng này trước khi Taylor Swift phát hành album phòng thu thứ 10 của mình "Midnights" vào ngày 21.10.

Nhiều trao đổi về "You Belong With Me" đã được tải lên trong những tháng gần đây cùng với phiên bản độc đáo khác của bài hát, với các video thường nhận được hơn một triệu lượt xem.

Nhưng những người dùng TikTok không chỉ hy vọng nó được lan truyền rộng rãi mà đối với một số người, xu hướng này còn mang đến một cách thú vị để tìm người mà họ nghĩ rằng họ có thể thực sự tương thích về mặt tình cảm.

10 ngày sau video gốc của cô ấy, Katharina đã đăng một video tiếp theo trong đó cô ấy đã thử điều tương tự với một người đàn ông khác. Cô chia sẻ với Insider rằng nó không dẫn đến bất kỳ buổi hẹn hò nào, nhưng đó chắc chắn là một cách hay để tìm hiểu xem người đó có thực sự tốt hay không.

Katharina nói: “Tôi nghĩ một cuộc gặp gỡ dễ thương lấy cảm hứng từ lời bài hát của Taylor Swift sẽ thú vị hơn là chỉ nói chúng tôi đã gặp nhau trên Tinder".





Có người đồng tình với ý kiến của cô: "Điều này thực sự dễ thương nếu bây giờ bạn đang yêu vì tôi cũng sẽ như vậy". Một người khác bình luận hài hước: "Chuyện đó có thể xảy ra. Đó có thể là một câu chuyện vui vào một ngày nào đó trong đám cưới của bạn".

Một câu chuyện khác, Jordan Fisher (25 tuổi), người sử dụng tên TikTok là jordanrose.f, gần đây đã đăng một đoạn video quay cảnh cô ấy gửi lời bài hát "Question" của Taylor Swift cho một người đàn ông trên Tinder. Anh ấy dường như không nhận ra rằng mình đang nhận được lời bài hát và video kết thúc với cảnh Jordan Fisher viết: "Anh không phải là người nhanh nhạy và có vẻ tôi không hợp với anh”.

Jordan Fisher nói với trang Insider rằng ban đầu cô ấy quyết định tham gia vào xu hướng này vì lời bài hát có vẻ như là một công cụ phá vỡ rào cản ngại ngùng khi cô ấy không biết cách bắt chuyện với người kia. "Tôi thường có thể biết liệu họ có đồng ý hay không hoặc họ đủ quan tâm để tiếp tục cuộc trò chuyện”, cô nói.

Jordan Fisher không phải là người duy nhất dường như đang sử dụng xu hướng này như một phép thử cho những cuộc hẹn hò tiềm năng. Jordan Fisher nói rằng một phần của sự hấp dẫn là xu hướng này cho phép nam giới bày tỏ cảm nhận của họ về Taylor Swift, bởi Taylor Swift đã đứng ra bảo vệ phụ nữ. “Nếu người đàn ông không thích Taylor Swift, tôi sẽ đặt câu hỏi liệu đó có phải là thứ bắt nguồn cho sự ghét bỏ phụ nữ hay không?”, Jordan Fisher nói.

Các cô gái trẻ nghĩ rằng xu hướng này (tức sử dụng lời bài hát của Taylor Swift) là một cách độc đáo để bắt đầu một mối quan hệ trên một ứng dụng hẹn hò. Và có vẻ như phái nam cũng đang bắt đầu bắt kịp xu hướng.