Trào lưu viết sách bằng ChatGPT và bán trên Amazon

Cho đến gần đây, ông Brett Schickler, nhân viên bán hàng ở TP.Rochester (bang New York, Mỹ), không thể nào tưởng tượng rằng mình có thể trở thành một tác giả có sách xuất bản. Thế nhưng, sau khi biết về ChatGPT, công cụ chatbot trí thông minh nhân tạo (AI), ông cảm thấy cơ hội đã đến. "Tôi nghĩ rằng mình có thể làm được", Reuters ngày 21.2 dẫn lời ông Schickler.

Giấc mơ thành hiện thực ?

Nhờ sự hỗ trợ của ChatGPT, ông nhanh chóng tạo ra phiên bản sách điện tử dài 30 trang với đầy đủ ảnh minh họa cho thiếu nhi. Kế đến, ông Schickler vào tháng 1 tự xuất bản sách trên kênh Amazon, website thương mại điện tử bán lẻ hàng đầu thế giới, tựa đề The Wise Little Squirrel: A Tale Of Saving And Investing (lược dịch Chú sóc nhỏ thông minh: Câu chuyện về tiết kiệm và đầu tư). Trong sách, chú sóc tên Sammy, với hình ảnh cũng được kết xuất bằng AI, đã tìm được con đường kinh doanh hiệu quả và trở thành con sóc giàu nhất trong rừng.

Tác giả một quyển sách viết bằng ChatGPT

Reuters

Giá bán phiên bản sách điện tử trên là 2,99 USD (71.000 đồng), trong khi bản in giá 9,99 USD. Dù đến nay tiền bán sách chưa đến 100 USD, ông Schickler vô cùng hứng khởi vì đã hoàn thành giấc mơ ấp ủ lâu nay. Thừa thắng xông lên, ông chuẩn bị dùng ChatGPT viết tiếp những quyển sách khác. "Tôi có thể thấy mọi người đang xây dựng cả sự nghiệp từ công cụ này", ông Schickler dự báo.

Tính đến giữa tháng 2, có hơn 200 bản sách điện tử trên trang Kindle của Amazon ghi ChatGPT là tác giả hoặc đồng tác giả. Và số đầu sách viết bằng ChatGPT đang tăng theo từng ngày. Tuy nhiên, do tính chất của ChatGPT và nhiều tác giả không tiết lộ việc nhờ ChatGPT hỗ trợ viết sách, gần như không thể nào nắm được đầy đủ hiện và sắp có bao nhiêu sách điện tử xuất phát từ bàn tay AI.

ChatGPT làm được gì mà gây bão toàn cầu?

Nạn nhân của ChatGPT

Kể từ khi Hãng OpenAI trình làng ChatGPT vào tháng 11.2022, không ít ngành nghề cảm thấy bị đe dọa trước sự xuất hiện của công cụ này. Theo trang Insider dẫn phân tích của giới chuyên gia, những ngành nghề có nhiều nguy cơ bao gồm công nghệ (viết code lập trình, chuyên gia phân tích dữ liệu…), ngành truyền thông (viết content, quảng cáo), ngành luật (trợ lý luật sư), phân tích nghiên cứu thị trường…

Giờ đây, ChatGPT dường như sẵn sàng "tấn công" ngành sách xuất bản, tạo cơ hội cho sự ra đời của những tác giả viết tiểu thuyết thông qua sự hỗ trợ của nhánh xuất bản trực tiếp Kindle thuộc Amazon. Truyện tranh thiếu nhi hiện là sự lựa chọn ưa thích của những tác giả mới ra lò dạng này. Trên YouTube, TikTok và Reddit, hàng trăm video clip được đăng tải với nội dung hướng dẫn cách viết sách trong vài giờ. Các đề tài được cho có thể hút độc giả là cách thức làm giàu nhanh chóng, lời khuyên về chế độ ăn kiêng, những mẹo lập trình và các công thức nấu ăn.

"Đó là điều chúng ta cần phải cảm thấy lo lắng. Những quyển sách do AI viết sẽ tràn ngập thị trường và nhiều tác giả sẽ bị đẩy đến tình trạng thất nghiệp", Reuters dẫn nhận xét của bà Mary Rasenberger, Giám đốc điều hành tổ chức lâu đời và lớn nhất dành cho các nhà văn Mỹ tên The Authors Guild.

Nhà phát triển ChatGPT ra công cụ phát hiện văn bản do AI viết, hiệu quả ra sao?

Trong khi nghề viết thuê lâu nay vẫn tồn tại, bà Rasenberger cảnh báo khả năng nhanh chóng chắp bút thông qua AI có thể biến viết sách từ một nghề đầy tinh tế thành món hàng. "Các tác giả và những nền tảng cần phải thật sự minh bạch về quá trình viết lách, nếu không chúng ta cuối cùng chỉ còn lại những quyển sách kiểu mì ăn liền và chất lượng kém", bà cảnh báo.