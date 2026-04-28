Trao quyết định bổ nhiệm 5 đại sứ Việt Nam tại nước ngoài

Tại buổi lễ, Phó chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Nguyễn Hoàng Anh đã công bố Quyết định của Chủ tịch nước bổ nhiệm 5 Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại nước ngoài.

Theo quyết định, ông Trịnh Minh Mạnh, Trưởng ban Đào tạo đại học và sau đại học, Học viện Ngoại giao, Bộ Ngoại giao, được bổ nhiệm làm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Ấn Độ, kiêm nhiệm Cộng hòa Dân chủ Liên bang Nepal và Vương quốc Bhutan.

Bà Nguyễn Hương Trà, quyền Viện trưởng, Viện Nghiên cứu chiến lược ngoại giao, Học viện Ngoại giao, Bộ Ngoại giao, được bổ nhiệm làm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Vương quốc Bỉ, kiêm nhiệm Đại Công quốc Luxembourg và Đại diện thường trực Việt Nam bên cạnh Liên minh châu Âu.

Ông Doãn Khánh Tâm, Phó giám đốc Trung tâm Thông tin tư liệu, Học viện Ngoại giao, Bộ Ngoại giao, được bổ nhiệm làm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Cộng hòa Dân chủ nhân dân Triều Tiên.

Bà Châu Mai Anh, Phó cục trưởng Cục Lễ tân Nhà nước và Phiên dịch đối ngoại, Bộ Ngoại giao, được bổ nhiệm làm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Liên bang Thụy Sĩ, kiêm nhiệm Công quốc Liechtenstein.

Ông Nguyễn Thành Lê, Phó viện trưởng Viện Biển Đông, Học viện Ngoại giao, Bộ Ngoại giao, được bổ nhiệm làm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Cộng hòa Kazakhstan, kiêm nhiệm Cộng hòa Kyrgyzstan, Cộng hòa Tajikistan và Georgia.

Trao quyết định bổ nhiệm và giao nhiệm vụ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, các đại sứ phải nhận thức sâu sắc trọng trách của mình, phát huy bản lĩnh, trí tuệ, tinh thần trách nhiệm, góp phần đưa quan hệ Việt Nam với các nước đi vào chiều sâu, thực chất, ổn định, bền vững và hiệu quả.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý, đối ngoại càng phải gắn chặt với tiến trình phát triển, đối ngoại phải mở đường cho phát triển, góp phần hóa giải những thách thức, tranh thủ được những nguồn lực bên ngoài, nâng cao vị thế đất nước, bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, cùng với quốc phòng, an ninh phối hợp nhịp nhàng, hiệu quả.

Để thực hiện yêu cầu nhiệm vụ, các đại sứ phải nâng cao năng lực nghiên cứu, dự báo và tham mưu chiến lược; giữ vững và làm sâu sắc thêm cục diện đối ngoại, độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, là bạn, là đối tác tin cậy của cộng đồng quốc tế.

Thúc đẩy quan hệ với các nước đi vào chiều sâu, nhất là các nước láng giềng, đối tác lớn, đối tác chiến lược, bạn bè truyền thống; kiên trì xây dựng lòng tin, giữ đối thoại, thúc đẩy hợp tác và xử lý khéo léo các khác biệt.

Đồng thời, kiên quyết bảo vệ các lợi ích chính đáng của Việt Nam. Đối ngoại góp phần giữ nước từ khi chưa nguy, tạo dựng một môi trường thuận lợi nhất cho sự phát triển.

Các cơ quan đại diện phải trở thành các "trạm radar" phát hiện cơ hội

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu, phải đưa ngoại giao kinh tế, khoa học, công nghệ và phục vụ phát triển vào vị trí trung tâm; đào tạo nguồn nhân lực phục vụ cho phát triển khoa học, công nghệ và mở rộng thị trường.

Các cơ quan đại diện phải trở thành các "trạm radar" phát hiện cơ hội, là cầu nối với các trung tâm kinh tế, tài chính, khoa học, công nghệ, đồng thời cũng là điểm tựa cho các doanh nghiệp, địa phương và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Các đại sứ cần sớm xây dựng kế hoạch hành động cụ thể cho từng địa bàn, xác định rõ thế mạnh, nhu cầu, cơ hội hợp tác, nguồn lực và kết quả phải chuyển từ "hoạt động sang sản phẩm"; từ "tư duy quan hệ sang tạo ra giá trị phát triển".

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chỉ rõ, các đại sứ phải là người kể câu chuyện Việt Nam một cách thuyết phục, một dân tộc yêu chuộng hòa bình nhưng kiên cường, một đất nước đổi mới mạnh mẽ, giàu bản sắc văn hóa, một Việt Nam sẵn sàng đóng góp vào các vấn đề chung của khu vực cũng như là của thế giới. Ngoại giao văn hóa, thông tin, đối ngoại mà công tác người Việt Nam ở nước ngoài, bảo hộ công dân phải được triển khai hiệu quả hơn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, các đại sứ phải xây dựng một tập thể thống nhất, kỷ luật, tận tụy, có văn hóa công vụ và có tinh thần phụng sự đất nước; phải biết tập hợp, điều phối lực lượng trong các cơ quan đại diện, phát huy sức mạnh tổng hợp, tránh chồng chéo, mọi hoạt động phục vụ lợi ích chung của quốc gia.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị các đại sứ sau khi nhận nhiệm vụ, khẩn trương cụ thể hóa các yêu cầu thành chương trình hành động của cơ quan mình, xác định rõ trọng tâm, tiến độ, trách nhiệm và hiệu quả.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tin tưởng các đại sứ sẽ hoàn thành tốt trọng trách, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, bảo vệ lợi ích quốc gia, tranh thủ được nguồn lực bên ngoài và nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.