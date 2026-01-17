Trao quyết định bổ nhiệm Đại sứ Việt Nam tại nước ngoài

Chiều 16.1, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Lương Cường đã trao quyết định bổ nhiệm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại nước ngoài, nhiệm kỳ 2025 - 2028. Cùng dự có Bí thư T.Ư Đảng - Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung; Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Nguyễn Hoàng Anh công bố quyết định của Chủ tịch nước bổ nhiệm 16 Đại sứ.

Phát biểu tại buổi lễ, khẳng định thời gian vừa qua, công tác đối ngoại đã đạt được nhiều thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, góp phần làm cho cơ đồ, vị thế, uy tín và tiềm lực của đất nước không ngừng được nâng cao, Chủ tịch nước Lương Cường yêu cầu các Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện cần kiên định đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước; cập nhật, bám sát mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng phát triển đất nước, những trọng tâm đối ngoại mà Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng đề ra cũng như những chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ và Bộ Ngoại giao để thực hiện tốt các nhiệm vụ đối ngoại trong thời gian tới. Trong đó, các Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện cần bảo đảm đối ngoại phối hợp chặt chẽ cùng với quốc phòng và an ninh, tạo thành "kiềng ba chân" vững chắc, phục vụ chiến lược bảo vệ Tổ quốc "từ sớm, từ xa" và phát triển đất nước; nắm chắc tình hình để tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước ban hành, cập nhật chủ trương, giải pháp đối ngoại, bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia - dân tộc.

Chủ tịch nước Lương Cường với lãnh đạo Bộ Ngoại giao và các Đại sứ được bổ nhiệm ẢNH: TTXVN

Chủ tịch nước nhấn mạnh cần triển khai tốt ngoại giao phục vụ phát triển kinh tế, góp phần thiết thực vào hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số trong nhiệm kỳ tới; đồng thời chỉ rõ, tùy theo từng địa bàn, mỗi Đại sứ cần khai thác thế mạnh, đặc thù, tranh thủ những nguồn lực cho phát triển đất nước; ưu tiên thúc đẩy tìm kiếm và kết nối hợp tác trên các lĩnh vực trọng tâm như khoa học - công nghệ, hạ tầng chiến lược, nhân lực tiên tiến…

Cùng với đó, Chủ tịch nước lưu ý các Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện làm tốt công tác cộng đồng, nhất là đoàn kết, tập hợp cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, doanh nghiệp người Việt Nam ở nước sở tại; đồng thời phát huy hơn nữa nguồn nhân lực, tài lực của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, nhất là các trí thức, chuyên gia, nhà khoa học, doanh nhân.

Chủ tịch nước cũng mong muốn, với vai trò đại diện cho Việt Nam ở nước ngoài, các Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện sẽ góp phần lan tỏa, quảng bá hình ảnh đất nước, văn hóa, con người Việt Nam.