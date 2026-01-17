Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Chính trị

Trao quyết định bổ nhiệm Đại sứ Việt Nam tại nước ngoài

TTXVN
TTXVN
17/01/2026 04:00 GMT+7

Chủ tịch nước Lương Cường trao quyết định bổ nhiệm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại nước ngoài, nhiệm kỳ 2025 - 2028

Chiều 16.1, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Lương Cường đã trao quyết định bổ nhiệm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại nước ngoài, nhiệm kỳ 2025 - 2028. Cùng dự có Bí thư T.Ư Đảng - Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung; Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Nguyễn Hoàng Anh công bố quyết định của Chủ tịch nước bổ nhiệm 16 Đại sứ.

Phát biểu tại buổi lễ, khẳng định thời gian vừa qua, công tác đối ngoại đã đạt được nhiều thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, góp phần làm cho cơ đồ, vị thế, uy tín và tiềm lực của đất nước không ngừng được nâng cao, Chủ tịch nước Lương Cường yêu cầu các Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện cần kiên định đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước; cập nhật, bám sát mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng phát triển đất nước, những trọng tâm đối ngoại mà Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng đề ra cũng như những chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ và Bộ Ngoại giao để thực hiện tốt các nhiệm vụ đối ngoại trong thời gian tới. Trong đó, các Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện cần bảo đảm đối ngoại phối hợp chặt chẽ cùng với quốc phòng và an ninh, tạo thành "kiềng ba chân" vững chắc, phục vụ chiến lược bảo vệ Tổ quốc "từ sớm, từ xa" và phát triển đất nước; nắm chắc tình hình để tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước ban hành, cập nhật chủ trương, giải pháp đối ngoại, bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia - dân tộc.

Trao quyết định bổ nhiệm Đại sứ VN tại nước ngoài - Ảnh 1.

Chủ tịch nước Lương Cường với lãnh đạo Bộ Ngoại giao và các Đại sứ được bổ nhiệm

ẢNH: TTXVN

Chủ tịch nước nhấn mạnh cần triển khai tốt ngoại giao phục vụ phát triển kinh tế, góp phần thiết thực vào hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số trong nhiệm kỳ tới; đồng thời chỉ rõ, tùy theo từng địa bàn, mỗi Đại sứ cần khai thác thế mạnh, đặc thù, tranh thủ những nguồn lực cho phát triển đất nước; ưu tiên thúc đẩy tìm kiếm và kết nối hợp tác trên các lĩnh vực trọng tâm như khoa học - công nghệ, hạ tầng chiến lược, nhân lực tiên tiến…

Cùng với đó, Chủ tịch nước lưu ý các Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện làm tốt công tác cộng đồng, nhất là đoàn kết, tập hợp cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, doanh nghiệp người Việt Nam ở nước sở tại; đồng thời phát huy hơn nữa nguồn nhân lực, tài lực của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, nhất là các trí thức, chuyên gia, nhà khoa học, doanh nhân.

Chủ tịch nước cũng mong muốn, với vai trò đại diện cho Việt Nam ở nước ngoài, các Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện sẽ góp phần lan tỏa, quảng bá hình ảnh đất nước, văn hóa, con người Việt Nam.

Tin liên quan

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước trao quyết định bổ nhiệm đại sứ tại các nước

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước trao quyết định bổ nhiệm đại sứ tại các nước

Sáng 14.10, tại Phủ Chủ tịch, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã trao quyết định bổ nhiệm đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại các nước nhiệm kỳ 2024 - 2027.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước trao quyết định bổ nhiệm Đại sứ Việt Nam tại Lào

Chủ tịch nước Lương Cường trao danh hiệu Anh hùng LLVTND cho Quân khu 7

Khám phá thêm chủ đề

Đại sứ Việt Nam Đại sứ chủ tịch nước lương cường Đại hội XIV của Đảng
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận