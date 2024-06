Trao tặng công viên sinh thái cộng đồng Cửa Đại

Công trình nằm trong dự án quy hoạch hành lang xanh Cửa Đại do Viện Kinh tế xây dựng (ICUE) phối hợp Think Playgrounds đề xuất cho TP.Hội An.

Hình ảnh chim nhàn Sumatra ăn cá được dựng ở công viên

BTC

Công viên này cũng là một giải pháp môi trường hướng tới an sinh xã hội, hạn chế tình trạng sạt lở bờ biển, nâng cao đời sống thể chất và tinh thần cho người dân, hứa hẹn là điểm đến thu hút du khách ở biển Cửa Đại.

Ý tưởng thiết kế công viên được Think Playgrounds (một doanh nghiệp xã hội chuyên thiết kế sân chơi cộng đồng) thiết kế chi tiết vào tháng 12.2003, sau khi tham vấn cộng đồng cùng các chuyên gia. Thiết kế này mượn cảm hứng từ danh sách các loài chim hoang dã ở cồn cát Cửa Đại, trong đó có một số loài thuộc sách đỏ thế giới. Vì vậy, công viên chọn chủ đề thiết kế là "Chim hoang dã", với các hạng mục công trình mang hình ảnh chim rẽ cổ hung và nhàn Sumatra… Hình tượng này không chỉ tạo nên điểm nhấn thẩm mỹ mà còn mang ý nghĩa giáo dục sinh thái, lan tỏa thông điệp, tầm quan trọng của việc bảo tồn đa dạng sinh học.

Công viên sinh thái cộng đồng Cửa Đại bao gồm các hạng mục: vỉa hè tiếp cận được cho người đi xe lăn, kết nối đường xe đạp an toàn, chỗ đỗ xe đạp, khu bàn ghế picnic, các trạm phân loại rác thải, các bảng biển thông tin sinh thái và môi trường… Qua những hoạt động vui chơi, trẻ em sẽ được học hỏi về môi trường sống và giá trị của các loài chim, từ đó nâng cao ý thức bảo vệ thiên nhiên.

Trước đó, theo báo cáo năm 2022, bờ biển Cửa Đại có tới 112 ha diện tích đất bị mất do xói lở và có xu hướng gia tăng. Biến đổi khí hậu đã khiến một trong 25 bãi biển đẹp nhất châu Á như Cửa Đại trở thành điểm du lịch vắng khách. Chính quyền địa phương đã xây dựng gần 2 km đê ngầm chắn sóng, bơm 600.000 m3 cát để cứu bãi biển, mang lại những hiệu quả tích cực. Công viên sinh thái Cửa Đại ra đời để tiếp tục xây dựng không gian xanh cho tuyến bờ biển này.