Vụ lật ca nô du lịch ở biển Cửa Đại, 17 người chết: Đề nghị kiểm tra phương tiện hoán cải

Sáng 19.8, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Quang đã ký công văn gửi Cục Đăng kiểm Việt Nam (Bộ GTVT) đề nghị thành lập đoàn kiểm tra an toàn kỹ thuật của phương tiện thủy nội địa hoán cải từ tiêu chuẩn SI lên tiêu chuẩn SB đang hoạt động trên tuyến đường thủy nội địa quốc gia Hội An - Cù Lao Chàm (TP.Hội An), liên quan vụ vụ lật ca nô du lịch ở biển Cửa Đại.



Vụ tai nạn lật ca nô du lịch mang số hiệu QNa-1152 (tàu composite hoán cải từ cấp đăng kiểm VR-SI sang cấp VR-SB) xảy ra vào ngày 26.2.2022, khiến 17 người tử vong. Theo UBND tỉnh Quảng Nam, sự cố đã gây hoang mang, lo lắng cho chính quyền địa phương, các chủ doanh nghiệp, lái tàu và người dân tham gia giao thông trên tuyến đường thủy nội địa quốc gia Hội An - Cù Lao Chàm.

Hiện nay, nhiều ca nô du lịch chở khách tuyến đường thủy nội địa quốc gia Hội An - Cù Lao Chàm được hoán cải từ tiêu chuẩn SI lên tiêu chuẩn SB MẠNH CƯỜNG

Do đó, việc tổ chức kiểm tra thực tế để đánh giá lại các phương tiện đã hoán cải từ vùng hoạt động SI lên vùng hoạt động SB theo các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và quy định hiện hành của pháp luật (áp dụng cho các phương tiện đã hoán cải) trong giai đoạn hiện nay là rất cần thiết.

UBND tỉnh Quảng Nam đề nghị Cục Đăng kiểm Việt Nam sớm chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan thành lập đoàn kiểm tra thực tế các phương tiện đã hoán cải nêu trên, đề xuất biện pháp khắc phục (nếu có) để đảm bảo an toàn giao thông đường thủy nội địa.

Như Thanh Niên đã thông tin, lúc 13 giờ 45 ngày 26.2.2022, ca nô du lịch số hiệu QNa-1152 của Công ty TNHH MTV du lịch Phương Đông do ông Lê Sen (53 tuổi, ở P.Cửa Đại, TP.Hội An) điều khiển, lưu thông trên tuyến đường thủy từ đảo Cù Lao Chàm (xã Tân Hiệp) về cảng Cửa Đại (TP.Hội An).

Lúc này, trên ca nô du lịch có 36 du khách, 3 thuyền viên (tổng cộng 39 người). Đến 14 giờ 5 phút cùng ngày, ca nô du lịch bất ngờ bị sóng lớn đánh lật trên vùng biển Cửa Đại khiến 17 người chết.

Liên quan đến vụ lật ca nô du lịch ở biển Cửa Đại kể trên, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam đã khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường thủy. Đồng thời, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với thuyền trưởng Lê Sen để điều tra về tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường thủy.