Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bạn đọc Lá lành đùm lá rách

Trao tặng hơn 500 triệu đồng và 2.000 chiếc áo cho trẻ em vùng lũ ở Huế

Lê Hoài Nhân
Lê Hoài Nhân
14/11/2025 08:30 GMT+7

Chia sẻ khó khăn với trẻ em ở TP.Huế sau mưa lũ lịch sử, đại diện UNIQLO Việt Nam cùng đại diện Quỹ Hy vọng đã đến trao tặng hơn 500 triệu đồng và 2.000 chiếc áo.

Sáng 13.11, ông Akiyama Naoki, Tổng giám đốc UNIQLO Việt Nam cùng đại diện Quỹ Hy vọng đã đến trao quà cho các bệnh nhi đang điều trị tại Trung tâm Nhi khoa, Bệnh viện T.Ư Huế.

- Ảnh 1.

Ông Akiyama Naoki, Tổng giám đốc UNIQLO Việt Nam trao quà cho các em nhỏ đang điều trị tại Bệnh viện T.Ư Huế

ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Cụ thể, ông Akiyama Naoki đã trao 100 suất quà (mỗi suất gồm 2 triệu đồng tiền mặt và 1 chiếc áo mang thương hiệu UNIQLO) cho các em nhỏ.

Dù có chút rào cản về ngôn ngữ, nhưng vị tổng giám đốc người Nhật thể hiện sự quan tâm qua những cử chỉ, những cái nắm tay âu yếm với các bệnh nhi. Ông chia sẻ, khi biết được những thông tin về lũ lụt tại TP.Huế đã vô cùng lắng, ngay trận lũ chiều 27.10, ông đã rất muốn đến Huế nhưng thời tiết quá xấu nên không thể.

- Ảnh 2.

Ông Akiyama Naoki, Tổng giám đốc UNIQLO Việt Nam dành những cử chỉ ân cần đến các bệnh nhi

ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

"Trước những thiệt hại nặng nề của người dân Huế nói riêng và miền Trung nói chung, chúng tôi muốn bày tỏ sự chia sẻ sâu sắc thông qua các hành động ý nghĩa nhằm xoa dịu những tổn thất, tổn thương của người dân, đặc biệt là những bệnh nhân và người dân có hoàn cảnh khó khăn", ông Akiyama Naoki nói.

Bác sĩ Phạm Hữu Trí, Phụ trách Trung tâm Nhi khoa, Bệnh viện T.Ư Huế, trân trọng cảm ơn tấm lòng của ông Akiyama Naoki. Trước đó, ông Akiyama Naoki cũng đã tài trợ nhiều thiết bị cho Trung tâm Nhi khoa. "Tôi hy vọng ông Akiyama Naoki sẽ tiếp tục quan tâm, đồng hành cùng các bệnh nhi đang điều trị tại trung tâm, để các em có thêm niềm tin và cơ hội chiến đấu với bệnh tật".

- Ảnh 3.

Bệnh nhi và phụ huynh vui mừng sau khi nhận quà

ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Chị Võ Thị Vân (37 tuổi, ở TP.Đà Nẵng), có con đang điều trị bệnh u não tại đây, xúc động chia sẻ ngoài sự quan tâm của các bác sĩ, những phần quà từ các nhà hảo tâm đã giúp chị rất nhiều trong quá trình cùng con chống chọi với bệnh tật.

"Tôi biết đến thương hiệu áo quần nổi tiếng này từ lâu nhưng không có điều kiện nên chưa bao giờ dám mua cho con. Hôm nay tổng giám đốc UNIQLO Việt Nam đã đến tận nơi, trao tận tay cho con tôi chiếc áo, tôi thật sự rất bất ngờ và xúc động", chị Vân nói.

Chiều 13.11, ông Akiyama Naoki cùng đại diện Quỹ Hy vọng cũng đã đến Trường tiểu học Thủy Biều (P.Thủy Xuân, TP.Huế), một trong những ngôi trường bị ngập nặng trong đợt lũ vừa qua, để tặng 342 triệu đồng và những chiếc áo mang thương hiệu nổi tiếng của người Nhật. 

Như vậy, dịp này, UNIQLO Việt Nam và Quỹ Hy vọng đã trao hơn 500 triệu đồng cùng 2.000 chiếc áo cho trẻ em tại TP.Huế.

Tin liên quan

Nghĩa tình miền Nam đến với vùng 'sóng thần trên núi' xứ Huế

Nghĩa tình miền Nam đến với vùng 'sóng thần trên núi' xứ Huế

Đợt mưa lũ lịch sử cuối tháng 10, đầu tháng 11 vừa qua, bà con xã Khe Tre (TP.Huế) ví von như những đợt sóng thần tàn phá vùng đất này dữ dội. Đây cũng là lý do để nhóm thiện nguyện ở miền Nam phối hợp với Báo Thanh Niên, Trạm CSGT Phú Lộc đến với người dân vùng lũ quét Khe Tre.

Khám phá thêm chủ đề

Huế vùng lũ miền Trung Uniqlo Việt Nam
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận