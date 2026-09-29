Trao tặng nhiều tư liệu quý về cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt cho Cà Mau

Ngày 29.9, ông Nguyễn Quốc Thanh, Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao - Du lịch (VH-TT-DL) tỉnh Cà Mau, cho biết sở đã có buổi làm việc với bà Võ Hiếu Dân, con gái cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt, cùng thân nhân gia đình về việc trao tặng tư liệu, hiện vật cho Bảo tàng Lịch sử Đảng bộ tỉnh.

Hơn 100 tư liệu, hình ảnh, hiện vật và phim tư liệu về cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt được gia đình trao tặng Cà Mau ẢNH: SỞ VH-TT-DL CUNG CẤP

Trong số hơn 100 tư liệu, hình ảnh, hiện vật và phim tư liệu gia đình trao tặng, đáng chú ý có các bài viết tay trích từ sổ làm việc của ông Võ Văn Kiệt với tỉnh Minh Hải - Cà Mau giai đoạn 1984 - 2005. Ngoài ra còn có tài liệu, đề cương liên quan đến định hướng phát triển rừng U Minh; hình ảnh hoạt động của cố Thủ tướng tại Cà Mau - Bạc Liêu và các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Nhiều hình ảnh ghi lại dấu ấn của ông với thủy điện Trị An, thủy điện Yaly, đường dây 500 kV; các hoạt động tại TP.HCM, trong đó có Thành ủy TP.HCM và lực lượng Thanh niên xung phong. Bộ tư liệu còn có hình ảnh về đời sống, sở thích nhiếp ảnh và thể thao của ông.

Ông Nguyễn Quốc Thanh, Giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Cà Mau, nhận tư liệu, hiện vật do bà Võ Hiếu Dân, con gái cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt, trao tặng ẢNH: SỞ VT-TT-DL CUNG CẤP

Các hiện vật được trao tặng cho Bảo tàng Lịch sử Đảng bộ tỉnh Cà Mau gồm áo vest, quần áo, ống nhòm, máy ảnh, mắt kính, nón, bút, sách, tài liệu báo chí sưu tầm viết về cố Thủ tướng, tặng phẩm lưu niệm từ một số nước Đông Nam Á và tượng bán thân của ông.

Gia đình cũng trao tặng các thước phim Thủ tướng Võ Văn Kiệt với Đồng bằng sông Cửu Long; Thủ tướng Võ Văn Kiệt với đường dây 500 kV, Điện khí hóa nông thôn, đường dây 500 kV Bắc - Nam I và II; Võ Văn Kiệt - Con người của hành động và Nụ cười Võ Văn Kiệt - M21.

Được biết, gia đình đã lưu giữ những kỷ vật gắn với cuộc đời, công việc và các chặng đường hoạt động của cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt trong nhiều năm. Gia đình mong muốn trao tặng để tỉnh bảo quản, nghiên cứu, giới thiệu đến người dân, nhất là thế hệ trẻ; qua đó lưu giữ những dấu ấn và tình cảm của ông với Cà Mau, Đồng bằng sông Cửu Long.

Ông Nguyễn Quốc Thanh, Giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Cà Mau, tặng hoa, cảm ơn bà Võ Hiếu Dân ẢNH: SỞ VH-TT-DL CUNG CẤP

Cảm ơn gia đình đã tin tưởng trao tặng nguồn tư liệu quý về cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt, ông Nguyễn Quốc Thanh cho biết ngành văn hóa tỉnh sẽ phối hợp các đơn vị liên quan tiếp nhận, kiểm kê, bảo quản và nghiên cứu. Những tư liệu phù hợp sẽ được lựa chọn để trưng bày, giới thiệu tại Bảo tàng Lịch sử Đảng bộ tỉnh Cà Mau, phục vụ nghiên cứu và giáo dục truyền thống cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, thanh niên và người dân.