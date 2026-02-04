Trao trả nhiều trang sức bằng vàng cho nữ hành khách thất lạc trên máy bay

Ngày 4.2, Đội An ninh hàng không, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TP.Huế, cho biết đơn vị vừa kịp thời tiếp nhận thông tin, xác minh và trao trả nhiều trang sức bằng vàng cho một nữ hành khách bị thất lạc.

Trước đó, ngày 3.2, sau khi tiếp nhận thông tin hành khách H.T.L (27 tuổi, ở TP.Huế) bị thất lạc tài sản, gồm: 1 lắc tay, 1 đôi bông tai và 5 nhẫn bằng vàng, tổng trị giá khoảng 100 triệu đồng, Đội An ninh hàng không, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TP.Huế đã nhanh chóng xác minh, làm rõ.

Đội An ninh hàng không, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TP.Huế trao trả số trang sức cho chủ nữ du khách đánh rơi ẢNH: BÌNH THIÊN

Qua xác minh, chủ sở hữu của số trang sức trên đúng là chị H.T.L, bị thất lạc trong quá trình di chuyển trên chuyến bay VJ310 (TP.HCM – Huế). Đơn vị này đã nhanh chóng làm các thủ tục bàn giao lại cho chị L. theo đúng quy định.

Nhân lại tài sản, chị L. bày tỏ sự xúc động, gửi lời cảm ơn chân thành đến cán bộ, chiến sĩ Đội An ninh hàng không thuộc Công an TP.Huế.

Trước đó, lực lượng công an các đơn vị thuộc Công an TP.Huế cũng đã hỗ trợ người dân trao trả lại nhiều tài sản giá trị cho người dân và du khách đánh rơi.

Đơn cử, sáng 31.1, Công an xã A Lưới 2 nhận được thông tin trong quá trình tham quan, du lịch tại địa bàn các xã A Lưới, ông Brough – Heinzmen (quốc tịch Anh) không may đánh rơi ví tiền cùng nhiều giấy tờ cá nhân quan trọng.

Ngay sau đó, đơn vị này đã khẩn trương xác minh, đồng thời phối hợp Công an các xã A Lưới 1, A Lưới 3 và A Lưới 4 tổ chức tìm kiếm. Khoảng 1 giờ sau, anh Trần Chương (42 tuổi, ở thôn Quảng Thọ, xã A Lưới 3, TP.Huế) đã đến Công an xã A Lưới 2 bàn giao toàn bộ tài sản nhặt được. Công an xã A Lưới 2 đã hoàn tất thủ tục và trao trả tài sản cho du khách.

Công an xã A Lưới 2 hỗ trợ người dân trao trả tài sản cho người nước ngoài ẢNH: BÌNH THIÊN

Tiếp đó, 16 giờ ngày 2.2, Công an phường Hương An, TP.Huế tiếp nhận đơn trình báo của ông Nguyễn Đình Chánh (56 tuổi, ở phường Phú Xuân, TP.Huế) về việc nhặt được 1 chiếc điện thoại di động iPhone ở khu vực đường Nguyễn Văn Linh, TP.Huế. Với mong muốn sớm trả lại tài sản cho người đánh rơi, ông Chánh đã mang điện thoại đến Công an phường Hương An nhờ hỗ trợ xác minh.

Ngay sau khi tiếp nhận, Công an phường Hương An đã tiến hành xác minh và liên hệ được với anh Nguyễn Thanh Thiện (31 tuổi, ở phường Thuận An, TP.Huế) là chủ sở hữu chiếc điện thoại đến trụ sở để trao trả lại tài sản.