Traphaco - thương hiệu của chất lượng và sự tin cậy

First generic - cơ hội tiếp cận ‘thuốc phát minh’ giá hợp lý

"Song hành cùng tân dược chất lượng cao, sản phẩm Đông dược phải luôn hướng đến "tốt và tốt hơn nữa". Mọi sự ưu tiên tập trung cho chất lượng sản phẩm là lựa chọn tiên quyết của Traphaco", đó là thông điệp luôn được Phó tổng giám đốc Traphaco Đào Thúy Hà chia sẻ.

Với tân dược, đánh giá rất sát mô hình bệnh tật với bối cảnh bệnh mạn tính ngày càng tăng, nhu cầu sử dụng tân dược chất lượng cao giá bán hợp lý, Traphaco đã nghiên cứu, sản xuất và đăng ký thành công một số thuốc first generic, bắt đầu với 2 biệt dược điều trị đông máu và rối loạn lipid máu dạng phối hợp thế hệ mới.

Theo Cục Quản lý dược Việt Nam, First generic là thuốc generic đầu tiên được cấp phép khi thuốc phát minh/biệt dược gốc hết thời gian bảo hộ bản quyền. First generic cũng là một trong những thuốc đầu tiên được cấp phép lưu hành trên cơ sở có đầy đủ dữ liệu về chất lượng, an toàn, hiệu quả.

Bởi vậy, theo đánh giá của giới chuyên môn, first generic là con đường nhanh nhất giúp người bệnh được tiếp cận "thuốc phát minh" với giá phù hợp nhất.

Traphaco cũng đẩy mạnh triển khai đánh giá tương đương sinh học tân dược do Traphaco sản xuất và thuốc phát minh. Từ đầu năm 2022 đến nay, đã có 9 sản phẩm Traphaco được đánh giá tương đương sinh học với thuốc phát minh.

Dây chuyền sản xuất thuốc tân dược tại Nhà máy Traphaco Hưng Yên

Để đạt được kết quả này, riêng năm 2023, Traphaco đã đầu tư 20 tỉ đồng cho các thiết bị phân tích hiện đại, mục tiêu để phát triển công thức, khắc phục sự cố nếu chất lượng lô/loạt thuốc được phát hiện có vấn đề chất lượng thông qua kiểm định trong quá trình sản xuất.

Hiện, Traphaco là công ty hàng đầu tại Việt Nam ứng dụng công nghệ mới UV sợi quang đánh giá độ hòa tan của thuốc theo thời gian thực, khởi đầu cho dự án xây dựng thành trung tâm nghiên cứu kiểm nghiệm hiện đại cho sản xuất thuốc ngay tại công ty.

Công nghệ bào chế tiên tiến

Từ năm 2018, Tập đoàn dược phẩm Daewoong (top 3 tập đoàn dược phẩm lớn của Hàn Quốc với doanh thu hàng năm đạt trên 1 tỉ USD, là công ty có năng lực vượt trội trong phát triển thuốc phát minh, thuốc công nghệ bào chế tiên tiến tại Hàn Quốc) đã trở thành cổ đông của Traphaco.

Daewoong và Traphaco đã có mối quan hệ hợp tác chiến lược và toàn diện, đặc biệt là hoạt động chuyển giao công nghệ (CGCN) với khoảng 70 sản phẩm thuốc tân dược, thuộc các nhóm thuốc có thị trường lớn nhất Việt Nam.

Lễ khởi động dự án Chuyển giao công nghệ giữa Daewoong và Traphaco

Đặc biệt, trong giai đoạn đầu của hợp tác, hai công ty triển khai danh mục 29 sản phẩm nhận CGCN ở các giai đoạn khác nhau từ nghiên cứu, đăng ký đến triển khai thị trường.

Với nỗ lực hàng đầu về chất lượng tân dược cũng như lựa chọn sản phẩm "trúng" với nhu cầu điều trị, doanh số các sản phẩm CGCN vượt 170% so với mục tiêu đề ra. Đặc biêt, trên kênh ETC, các sản phẩm CGCN đã trúng thầu tại nhiều nơi, mở ra cơ hội cung cấp vào hệ thống điều trị chuyên khoa.

Về tân dược, đến nay Traphaco đã có 3 sản phẩm thuốc first generic được cấp số đăng ký, có 9 sản phẩm thuốc có tương đương sinh học, 6 sản phẩm CGCN có số đăng ký và triển khai ra thị trường.

Trong giai đoạn tiếp theo, 12 sản phẩm đã được Daewoong và Traphaco lựa chọn kỹ lưỡng, là những xu thế điều trị mới. Nổi bật trong số đó là sản phẩm thuốc phối hợp 2 hoạt chất điều trị tiểu đường, là xu hướng điều trị mới giúp sản phẩm dung nạp tốt, hiệu quả cao hơn, an toàn và ít tác dụng phụ hơn. Sản phẩm này đã được Viện Kiểm Nghiệm Thuốc T.W chứng minh đạt tương đương sinh học so với biệt dược gốc, chắc chắn khi triển khai thị trường sẽ mang lại doanh số lớn trên kênh ETC cho Traphaco.

Doanh số nhóm ngoài đông dược Traphaco tăng trưởng hơn 48% trong giai đoạn 2021 - 2023, tỷ trọng nhóm thuốc ngoài đông dược từ 33,4%/tổng doanh số (năm 2021) tăng lên 40,2% ( 2023).

Đông dược dòng Premium với công thức đột phá

"Xây dựng chuỗi giá trị xanh từ nguồn nguyên liệu đầu vào" là một phần nhiệm vụ trong việc thực hiện sứ mệnh "Sáng tạo sản phẩm xanh chăm sóc sức khỏe con người" của Traphaco. Tiêu chuẩn Thực hành tốt nuôi trồng và thu hái dược liệu theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế thế giới (GACP - WHO) được Traphaco lựa chọn trong quá xây dựng và kiểm soát các nguồn dược liệu sản xuất Đông dược đã duy trì trong nhiều năm qua.

Dự án GreenPlan do Traphaco khởi xướng, ngoài việc tạo ra nguồn dược liệu đạt tiêu chuẩn cao, ổn định, việc phát triển các dược liệu theo tiêu chuẩn GACP - WHO đã tạo ra lợi thế cạnh tranh cho các sản phẩm Đông dược của Traphaco.

Vùng trồng đinh lăng đạt GACP tạo nên dòng bổ não nổi tiếng của Traphaco

Trong năm 2024 - 2025, Traphaco tiếp tục triển khai 8 vùng trồng dược liệu chủ lực chuẩn GACP - WHO, là nguồn nguyên liệu cho các sản phẩm Đông dược cao cấp đã được công ty lựa chọn.

Dòng sản phẩm Đông dược cao cấp (Premium), trên nền dược liệu sạch đạt chuẩn GACP-WHO đã khẳng định nỗ lực không ngừng cho nâng cao chất lượng sản phẩm uy tín. Phiên bản đông dược dòng Premium của Traphaco sở hữu công thức đột phá, nguyên liệu đắt đỏ đáp ứng tốt hơn cho người dùng, mang đến lựa chọn chăm sóc sức khỏe cao cấp.

Dòng Đông dược cao cấp (Premium) hứa hẹn mở ra cơ hội tăng trưởng mới cho nhóm Đông dược vốn là thế mạnh của Traphaco

Đại diện lãnh đạo Traphaco khẳng định, dòng Đông dược cao cấp đã bước đầu ghi nhận những kết quả tích cực.

3 sản phẩm Đông dược cao cấp (Premium) ra thị trường gồm: Bổ gan cao cấp, Bổ não cao cấp, Tăng cường sinh lý nam. Doanh số nhóm sản phẩm Premium năm 2023 tăng trưởng 1,6 lần so với cùng kỳ và tăng gấp 5 lần so với năm 2020 khi dòng này mới ra mắt.

Traphaco đang tạo nên sự bứt phá với chiến lược "Đông dược cao cấp - Tân dược chất lượng cao". Trong 2024, Traphaco tiếp tục tăng cường đầu tư cho hoạt động R&D phát triển sản phẩm mới trong tân dược, Đông dược chất lượng cao; phát triển thuốc first generic, tương đương sinh học; lựa chọn sản phẩm cho hoạt động xuất khẩu sang các nước Đông Nam Á…