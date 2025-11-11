Travel blogger Việt được Guinness vinh danh với 2 kỷ lục đặc biệt là ai?

Dù chưa phải là ngôi sao đình đám trong giới giải trí, Brasil Nguyễn, tên thật Nguyễn Nam Hiếu, sinh năm 1995 tại Quảng Nam lại đang là một trong những gương mặt nổi bật của cộng đồng travel blogger Việt Nam khi được Tổ chức Kỷ lục Guinness Việt Nam vinh danh với hai kỷ lục đặc biệt: "Người Việt Nam đi 100 quốc gia và vùng lãnh thổ trong 2 năm dưới 30 tuổi" và "Người Việt Nam có thu nhập bằng công việc sáng tạo nội dung thể thao, du lịch tại nước ngoài".

Hình ảnh Brasil Nguyễn nhận kỷ lục do Hiệp hội Guinness World Records trao Ảnh: NVCC

Thu nhập hơn trăm triệu/tháng vẫn giải nghệ

Trước khi trở thành travel blogger (người chia sẻ trải nghiệm, thông tin về các địa điểm, văn hóa, ẩm thực thông qua hình ảnh, video hoặc bài viết trên các nền tảng truyền thông xã hội và blog cá nhân), Brasil Nguyễn từng là một gương mặt quen thuộc ở sân chơi âm nhạc. Anh bắt đầu con đường nghệ thuật từ việc sáng tác và đăng tải ca khúc trên các nền tảng như Nhaccuatui, ZingMP3, sau đó theo học tại Nhạc viện TP.HCM để theo đuổi con đường ca hát chuyên nghiệp.

Nam blogger từng tham gia nhiều chương trình âm nhạc như Vietnam Idol 2023 (Top 24), The X-Factor (vòng tranh đấu), Sing My Song mùa 2 (đoạt giải Bài hát hay nhất), Học viện Ngôi sao mùa 2 (Top 18) và The Debut mùa 1. Ngoài ra, Brasil Nguyễn còn phát hành nhiều album như Chuyện kể riêng tôi một mình (2013), Khung cửa sổ khép kín (2014), Mùa Giáng sinh duy nhất (2016), Chẳng phấn son (2018) và XMAS vắng em (2022) cùng với việc sản xuất nhạc cho các nghệ sĩ.

Brasil Nguyễn (giữa) không chỉ là một cái tên quen thuộc trong cộng đồng mê xê dịch. Ít ai biết, trước khi cầm máy quay rong ruổi khắp 118 quốc gia và vùng lãnh thổ, anh từng là một nghệ sĩ với mức thu nhập khá tốt Ảnh: NVCC

Không dừng lại ở âm nhạc, Brasil Nguyễn còn lấn sân sang nghệ thuật thứ 7 dưới sự dẫn dắt của NSƯT Minh Nhí. Anh từng đảm nhận vai chính Ngự Lâm trong vở Thử guốc thử lòng (nghệ sĩ Thanh Thủy đạo diễn), diễn cùng NSƯT Minh Nhí, Trung Dân, Đình Toàn và Trịnh Minh Dũng. Trên màn ảnh, anh cũng góp mặt trong các dự án như Hoàng tử lọ lem (đóng cùng Midu và Yanbi), sitcom Oan gia bùm chéo, Chuyến đi của năm 2018 và Gia đình ngũ quả.

Dù chưa phải là gương mặt đình đám, Brasil Nguyễn tiết lộ công việc nghệ thuật từng mang lại cho anh thu nhập 5.000 - 6.000 USD mỗi tháng (hơn 100 triệu đồng). Tuy nhiên, đến năm 2020, anh bất ngờ tuyên bố giải nghệ, khiến nhiều bạn bè, đồng nghiệp và khán giả không khỏi ngạc nhiên. Chia sẻ về quyết định chuyển nghề đột ngột, Brasil Nguyễn cho biết thu nhập từ công việc hiện tại tương đương với mức thu nhập mà anh kiếm được khi còn làm producer song vẫn quyết định chuyển hướng vì áp lực cuộc sống. "Tôi dừng lại công việc này vì áp lực cuộc sống. Giai đoạn đó cũng là lúc chuyển giao giữa những người làm nhạc trẻ và những người đã làm lâu năm, đã xảy ra những tranh cãi. Một phần vì tôi cũng muốn thử thách bản thân và muốn chọn một công việc hoàn toàn khác, không liên quan đến nghệ thuật nữa", anh nói.

Brasil Nguyễn kiếm tiền ra sao với nghề travel blogger?

Cựu diễn viên thừa nhận khoảng thời gian chuyển hướng đối với anh vô cùng khó khăn, đỉnh điểm đã rơi vào tình trạng thất nghiệp lên đến 8 tháng. "Tôi từng thử nghề bán đồ ăn, ship cà phê cho khách, mất đến 8 tháng thất nghiệp trước khi quyết định tạo kênh và trở thành travel blogger", Brasil Nguyễn tâm sự. Chính những ngày tháng chông chênh đó đã giúp anh có thêm động lực để xây dựng hình ảnh một người kể chuyện bằng hành trình khám phá.

Trong số vô vàn điểm đến, hai quốc gia để lại ấn tượng sâu sắc nhất trong lòng anh là Thụy Sĩ và Israel. Một bên là vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ, một bên là bề dày lịch sử và văn hóa kiên cường Ảnh: NVCC

Đến với nghề travel blogger, trong lúc nhàn rỗi, anh chàng quay video về những nơi mình đi qua, địa điểm ăn uống hay những đồ dùng thường ngày và bất ngờ nhận được sự tương tác, ủng hộ của nhiều người. Bước ngoặt đến với Brasil Nguyễn sau khi những video du lịch đầu tiên nhận được sự yêu thích của khán giả, anh chính thức dấn thân vào lĩnh vực travel blogger chuyên nghiệp từ năm 2023. Chỉ trong hai năm, anh đã đi qua 118 quốc gia và vùng lãnh thổ, đạt hai kỷ lục Guinness trong lĩnh vực du lịch. Anh cho biết, hành trình này tiêu tốn khoảng 4 - 5 tỉ đồng, tùy theo cách di chuyển và mức sống tại mỗi quốc gia. Dẫu vậy, động lực lớn nhất của anh không phải tiền bạc. "Tôi vẫn rất tự hào với quyển hộ chiếu Việt Nam của mình. Tôi muốn lan tỏa tinh thần rằng người Việt có thể đi xa, làm được và vẫn trở về nhà", Brasil Nguyễn bộc bạch.

Nói thêm về công việc này, nam blogger 30 tuổi cho biết, quá trình xin visa hơn 100 quốc gia, vùng lãnh thổ đối với một công dân Việt Nam là một thử thách lớn. Tuy nhiên, nhờ xây dựng được lịch sử hành trình uy tín, anh đã dễ dàng hơn trong việc tiếp cận các quốc gia "khó nhằn" như Anh, Mỹ, Canada... Bí quyết được Brasil Nguyễn gói gọn là chỉ cần chuẩn bị hồ sơ kỹ lưỡng, trung thực, có mục đích rõ ràng và chứng minh được tài chính, cũng như khả năng quay trở về Việt Nam sau chuyến đi. Lịch sử di chuyển phong phú, đóng đầy dấu nhập cảnh, chính là bằng chứng vững chắc nhất về sự minh bạch và uy tín của một công dân toàn cầu.

Khác với nhiều travel blogger chỉ dựa vào lượt xem, Brasil Nguyễn xây dựng mô hình kinh doanh đa nguồn. "Tôi hoạt động theo nguồn tiền booking từ các đơn vị tài trợ trong chuyến đi, họ trả chi phí để tôi quay tại khách sạn, địa danh, quán ăn, spa… Ngoài ra còn có thu nhập từ lượt view và bán hàng qua các đường link giỏ hàng", anh cho biết. Phong cách của Brasil Nguyễn được nhận diện rõ nét qua sự kết hợp giữa chất đời thực của podcast và niềm đam mê bóng đá, văn hóa Latin, đây cũng là cảm hứng cho nghệ danh "Brasil".

Hiện tại, Brasil Nguyễn đang sinh sống tại TP.HCM, với công việc travel blogger khiến cuộc sống của Brasil Nguyễn trở nên tốt hơn Ảnh: NVCC

Dù dành phần lớn thời gian ở nước ngoài, tuy nhiên anh vẫn duy trì thói quen trở về Việt Nam vào cuối năm để thực hiện chiến dịch thiện nguyện "Ai cũng cần có Tết", diễn ra từ 15.11 đến 15.3 hằng năm. "Tháng 11 đến tháng 2, tôi luôn ở Việt Nam để đón Tết và tham gia các hoạt động trong nước. Chiến dịch này như chiếc neo giúp tôi cân bằng giữa khát vọng chinh phục thế giới và tình cảm với quê hương", anh chia sẻ.

Giữa muôn nẻo hành trình, hai quốc gia khiến nam blogger 9X ấn tượng nhất là Thụy Sĩ và Israel, những điểm đến mà anh xem là "bài học sống động về văn minh, nhân văn và lòng kiên cường". Hiện tại, Brasil Nguyễn đang sinh sống tại TP.HCM, với công việc travel blogger khiến cuộc sống của Brasil Nguyễn trở nên tốt hơn, không chỉ sống tốt với công việc này thậm chí anh còn mua được nhà, xe, bất động sản để dành.