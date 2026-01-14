Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống

Trẻ 'chưa ngoan' được công an hướng dẫn dọn vệ sinh bia tưởng niệm để răn đe

Thanh Quân
Thanh Quân
14/01/2026 20:38 GMT+7

Nhiều trẻ em "chưa ngoan" trên địa bàn xã Gò Công Đông (Đồng Tháp) được công an hướng dẫn dọn vệ sinh tại bia tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ. Việc này nhằm răn đe và giúp các em ghi nhớ công ơn của các anh hùng, liệt sĩ.

Ngày 14.1, tin từ Công an xã Gò Công Đông (Đồng Tháp) cho biết, vừa qua đơn vị đã răn đe một số trẻ em "chưa ngoan" trên địa bàn bằng cách dọn vệ sinh tại bia tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ.

Công an răn đe trẻ 'chưa ngoan' bằng cách dọn vệ sinh ở bia tưởng niệm- Ảnh 1.

Một số trẻ "chưa ngoan" dọn vệ sinh tại bia tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ

ẢNH: CÔNG AN XÃ GÒ CÔNG ĐÔNG

Theo đó, ngày 13.1, Công an xã Gò Công Đông đã mời 3 trẻ trên địa bàn theo nhận xét là "chưa ngoan" đến công an xã để tuyên truyền, giáo dục, giải thích giúp các em nhận thức được việc làm của các em thời gian qua là vi phạm pháp luật.

Công an răn đe trẻ 'chưa ngoan' bằng cách dọn vệ sinh ở bia tưởng niệm- Ảnh 2.

Công việc của các em là lau chùi, làm cỏ quét rác

ẢNH: CÔNG AN XÃ GÒ CÔNG ĐÔNG

Qua buổi làm việc các em cam kết không vi phạm pháp luật. Nhân dịp này công an xã hướng dẫn các em một số công việc cụ thể như dọn vệ sinh, quét rác, làm cỏ, lau chùi bia tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ.

Những việc làm trên nhằm vừa tạo được sự răn đe giúp các em nhớ mà không vi phạm, vừa giúp khơi gợi đức tính "uống nước nhớ nguồn", ghi nhớ công lao của các anh hùng, liệt sĩ.

Theo Công an xã Gò Công Đông, qua những buổi răn đe bằng cách dọn vệ sinh, các em cơ bản đã có những thay đổi tích cực.

Hình thức giáo dục này của Công an xã Gò Công Đông sau khi được đăng tải trên mạng xã hội đã nhận được rất nhiều phản hồi tích cực từ phía phụ huynh. Rất nhiều phụ huynh ở Đồng Tháp mong muốn hình thức giáo dục này được mở rộng hơn để răn đe thêm nhiều trẻ em "chưa ngoan" và cũng là một cách giúp các em hiểu hơn về sự hi sinh của các anh hùng, liệt sĩ.

Tin liên quan

Lớp chạy bộ miễn phí giúp trẻ em bớt xem điện thoại

Lớp chạy bộ miễn phí giúp trẻ em bớt xem điện thoại

Hè 2025, tại chung cư Gia Hòa (P.Phước Long, TP.HCM), những cư dân yêu chạy bộ mở lớp học miễn phí dành cho trẻ em tập luyện mỗi tuần, giúp các em rèn sức khỏe và bớt dán mắt vào điện thoại, ti vi.

Khám phá thêm chủ đề

dọn vệ sinh đồng tháp Gò Công Đông Răn đe giáo dục công an
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận