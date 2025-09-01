Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự Dân sinh

Trẻ em thò đầu ra khỏi xe trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết

Quế Hà
Quế Hà
01/09/2025 15:42 GMT+7

Tài xế một chiếc ô tô con chạy trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết để trẻ nhỏ đứng thò đầu qua cửa sổ trời khiến nhiều người bất bình và lo ngại cho sự an toàn của trẻ.

Ngày 1.9, anh H.T.M, người ghi lại đoạn clip một ô tô lưu thông trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết để trẻ nhỏ đứng thò đầu qua cửa sổ trời, cho rằng đây hành vi tiềm ẩn nhiều nguy cơ cho trẻ nhỏ.

Trước đó, đoạn clip do anh H.T.M quay vào ngày 29.8 và sau đó lan truyền trên mạng xã hội, các hội nhóm lái xe với hàng trăm thành viên. Đoạn clip ghi lại cảnh xe ô tô mang biển số 51G-948.xx lưu thông trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết hướng Nam - Bắc. Khi đến đoạn Km168+400 qua xã Hải Ninh, tỉnh Lâm Đồng (thuộc H.Bắc Bình cũ) thì một trẻ nhỏ đứng thò đầu qua cửa sổ trời. Lúc này, chiếc ô tô vẫn đang lưu thông với tốc độ cao.

Lâm Đồng lo ngại về an toàn trẻ em trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết - Ảnh 1.

Hình ảnh trẻ em thò đầu ra cửa sổ trời khi xe đang lưu thông trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết

ẢNH CẮT TỪ CLIP

Trước đó, có nhiều trường hợp ô tô để trẻ nhỏ đứng thò đầu ra khỏi cửa sổ trời khi lưu thông ở đường quốc lộ, khi đổ đèo và báo chí đã nhiều lần phản ánh.

Cửa sổ trời giúp ô tô lấy gió ngoài, lưu thông không khí bên trong xe... và còn có vai trò thoát hiểm trong trường hợp khẩn cấp. Cửa sổ trời này chưa bao giờ được thiết kế để làm nơi hóng mát cho trẻ nhỏ khi xe đang lưu thông trên cao tốc. Điều này hết sức nguy hiểm, tiềm ẩn rủi ro cho con trẻ mà tài xế, các bậc phụ huynh phải cực kỳ tránh để bảo vệ trẻ em khi lưu thông tốc độ cao như chiếc xa ô tô này.

Được biết việc thò đầu ra ngoài cửa sổ trời khi xe đang chạy là hành vi bị nghiêm cấm và sẽ bị xử phạt hành chính.

