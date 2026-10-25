Trẻ mắc bệnh truyền nhiễm: Chỉ ăn cháo trắng, kiêng tắm, dùng thuốc hạ sốt là khỏi bệnh?

Một bé trai 21 tháng tuổi, nặng 10 kg, sốt cao liên tục kèm ho, hắt hơi được gia đình cho dùng thuốc hạ sốt đến 6 lần trong khoảng 20 giờ vì mong con nhanh hạ sốt. Việc tự ý tăng số lần sử dụng thuốc làm gia tăng nguy cơ quá liều, ảnh hưởng đến sức khỏe của trẻ. Đây cũng là lưu ý quan trọng trong quá trình chăm sóc trẻ mắc bệnh truyền nhiễm. Từ trường hợp này, BS. CKII Đặng Thị Kim Huyên, Khoa Thăm dò chức năng hô hấp, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM, khuyến cáo phụ huynh cần sử dụng thuốc đúng liều, đúng khoảng cách và phù hợp với tình trạng của trẻ, đồng thời không tự ý tăng liều hoặc số lần dùng thuốc khi trẻ chưa hạ sốt.

BS. CKII Đặng Thị Kim Huyên chia sẻ những lưu ý giúp phụ huynh phòng bệnh và chăm sóc trẻ đúng cách ẢNH: Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM

Ngày 24.10.2026, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM tổ chức chương trình tư vấn sức khỏe cộng đồng ‘Chủ động phòng bệnh truyền nhiễm - Khỏe để con trọn vẹn tuổi thơ’, với sự tài trợ của Công ty TNHH Quốc tế Unilever Việt Nam. Chương trình cung cấp kiến thức về nguy cơ lây nhiễm, bệnh truyền nhiễm đường hô hấp ở trẻ và các biện pháp phòng ngừa trong sinh hoạt hàng ngày.

Các bạn nhỏ hào hứng thực hành 6 bước vệ sinh tay dưới sự hướng dẫn của chuyên gia NGUỒN: Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM

Theo bác sĩ, trẻ thường xuyên tiếp xúc với đồ chơi, bề mặt và những người xung quanh nên có nguy cơ tiếp xúc với mầm bệnh qua giọt bắn hoặc bàn tay. Vì vậy, cha mẹ cần hướng dẫn trẻ rửa tay đúng cách, che miệng và mũi khi ho, hắt hơi, vệ sinh đồ dùng thường xuyên tiếp xúc và đưa trẻ đi tiêm chủng theo khuyến cáo.

Bên cạnh đó, trẻ cần được chăm sóc với chế độ dinh dưỡng hợp lý, ngủ đủ giấc và vận động phù hợp. Khi trẻ mắc bệnh, gia đình nên cho trẻ nghỉ ngơi tại nhà, hạn chế tiếp xúc để giảm nguy cơ lây lan. Nếu trẻ sốt kéo dài, khò khè, khó thở hoặc có biểu hiện bất thường, cha mẹ cần đưa trẻ đến cơ sở y tế để được thăm khám.

Bên cạnh phần tư vấn chuyên môn, phụ huynh được trực tiếp trao đổi với bác sĩ, trong khi các bạn nhỏ tham gia ‘Bức tường chặn đường lây’, thực hành 6 bước rửa tay đúng cách và đố vui kiến thức. Qua đó, những kiến thức phòng bệnh được chuyển thành kỹ năng gần gũi, giúp trẻ dễ ghi nhớ và duy trì trong sinh hoạt hằng ngày.