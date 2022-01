Trẻ mầm non TP.HCM từ 3 tuổi sẽ đến trường ngay sau tết

Đây là thông tin do bà Lương Thị Hồng Điệp, Trưởng phòng Phòng mầm non Sở GD-ĐT TP.HCM, chia sẻ tại cuộc họp trực tuyến sáng 19.1 của Sở với các quận, huyện về kế hoạch năm học của bậc mầm non.

Theo đó, trong kế hoạch mở cửa trường mầm non sau Tết Nguyên đán, Sở GD-ĐT TP.HCM dự kiến sẽ đón trẻ mẫu giáo 3 - 6 tuổi trước. Còn nhóm trẻ dưới 3 tuổi sẽ đến trường sau đó.

Thời gian đầu, các trường mầm non được tổ chức bán trú nhưng không ăn sáng. Cụ thể, trong ngày đầu tiên trở lại trường, giáo viên sẽ làm quen trẻ, hướng dẫn các thao tác vệ sinh cá nhân (rửa tay, đeo khẩu trang, sát khuẩn đúng cách…), cách sử dụng đồ dùng ăn uống cá nhân, đi vệ sinh đúng nơi quy định...

Ngày thứ 2, giáo viên sẽ tập trung giáo dục trẻ ý thức giữ gìn bản thân, nhận biết các biểu hiện bệnh (sốt, ho, mệt...), tổ chức các trò chơi theo nhóm nhỏ tăng cường vận động và kết nối.

Ngày thứ 3, trẻ tiếp tục được củng cố các thói quen vệ sinh cá nhân, ý thức thực hiện 5K để đảm bảo an toàn trong phòng, chống dịch, tham gia các hoạt động, trò chơi theo nhóm nhỏ để củng cố kiến thức và kỹ năng.





Ngày thứ 4, nhà trường sẽ mở rộng các hoạt động giáo dục, chú trọng vận động phát triển thể chất, giúp trẻ nâng cao kỹ năng tự phục vụ bản thân và giữ gìn vệ sinh môi trường.

Trong ngày thứ 5, trường sẽ dạy trẻ nhận biết các thực phẩm dinh dưỡng cần thiết, kỹ năng sống thích ứng trong mùa dịch, tổ chức hoạt động cốt lõi nhằm chuẩn bị tâm thế sẵn sàng vào lớp 1 và hình thành kỹ năng học tập sau này.

Trước đó, theo tờ trình gửi UBND TP.HCM, Sở GD-ĐT đề xuất cho trẻ mầm non, học sinh tiểu học và lớp 6 đến trường học trực tiếp từ ngày 14.2 dựa trên tinh thần tự nguyện.